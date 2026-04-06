Cum ar afecta Europa o eventuală invazie terestră americană în Iran

O posibilă intervenție militară terestră a Statelor Unite în Iran ar putea avea consecințe economice profunde pentru Europa, inclusiv o perioadă prelungită de stagnare economică combinată cu inflație ridicată, avertizează analiștii.

Escaladarea vine pe fondul campaniei militare lansate de Donald Trump împotriva Iranului, care nu a reușit, până în prezent, să producă schimbări politice la Teheran sau să redeschidă Strâmtoarea Hormuz - o rută esențială pentru transportul global de energie.

Statele Unite au trimis mii de militari suplimentari în Orientul Mijlociu. Printre aceștia se numără aproximativ 6.000 de membri ai personalului naval la bordul portavionului USS George H. W. Bush, peste 1.000 de parașutiști din Divizia 82 Aeropurtată și aproximativ 2.200 de pușcași marini desfășurați cu sprijinul navei amfibii USS Tripoli. Aceste forțe se adaugă celor aproximativ 50.000 de militari americani deja prezenți în regiune la începutul conflictului.

Deși nu există o confirmare oficială, analiștii consideră că desfășurările masive de trupe indică o posibilă intervenție terestră. Situații similare au precedat atât operațiuni militare recente, cât și atacurile inițiale asupra Iranului. În același timp, declarațiile lui Donald Trump - care nu exclude trimiterea de trupe, dar vorbește și despre negocieri „foarte bune" - reflectă o strategie ambiguă.

În cazul unei invazii, consecințele economice pentru Europa ar putea fi severe. Specialiștii avertizează asupra riscului de „stagflație" - o combinație de creștere economică slabă și inflație ridicată. Creșterea prețurilor la petrol și gaze ar alimenta inflația, în timp ce producția economică ar încetini. Estimările actuale ale European Central Bank, care indică o inflație de 2,6% și o creștere de 0,9% în zona euro, ar putea deveni rapid depășite.

Într-un astfel de scenariu, banca centrală ar putea fi nevoită să majoreze dobânzile, ceea ce ar afecta investițiile și ar încetini și mai mult economia. Experții avertizează că Iranul ar putea răspunde prin atacarea unor infrastructuri energetice critice, inclusiv instalația de gaze naturale lichefiate Ras Laffan din Qatar, una dintre cele mai importante din lume. O astfel de evoluție ar elimina o parte semnificativă din oferta globală de gaze naturale, amplificând presiunile asupra piețelor energetice.

În paralel, prețurile petrolului ar putea crește brusc, pe fondul temerilor privind distrugerea infrastructurii energetice din Golful Persic. Pe termen mai lung, o escaladare a conflictului ar putea accelera dezindustrializarea în Europa, în special în economii precum Germania, puternic dependente de energie. În același timp, ar putea crește sprijinul pentru partidele populiste, care cer intervenții guvernamentale pentru protejarea populației și a companiilor.

Guvernele europene s-ar confrunta astfel cu o dilemă dificilă: să sprijine economia prin cheltuieli publice suplimentare sau să mențină disciplina fiscală, într-un context în care datoria publică este deja ridicată. Unii analiști subliniază că impactul nu depinde doar de escaladare, ci și de durata războiului. Un conflict prelungit ar putea genera efecte în lanț, inclusiv asupra piețelor financiare globale.

Există temeri că investițiile în tehnologii emergente, precum inteligența artificială, ar putea deveni nesustenabile în contextul unor costuri energetice ridicate, ceea ce ar putea afecta bursele, în special în SUA. În ciuda temerilor, experții consideră puțin probabil ca un conflict terestru să ducă la utilizarea armelor nucleare. În regiune, singurul stat care deține astfel de arme este Israelul, iar utilizarea lor într-un astfel de context este considerată improbabilă.

Analiștii compară scenariul cu intervenții anterioare, precum invazia Irakului din 2003, care a dus la o ocupație de lungă durată și consecințe neprevăzute. „Am mai fost aici și știm cum s-a terminat", avertizează experții. O întrebare rămâne esențială: dacă Statele Unite vor interveni terestru, cât de ușor vor putea să se retragă ulterior? În lipsa unui răspuns clar, incertitudinea continuă să domine atât scena geopolitică, cât și pe cea economică.