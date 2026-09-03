Cum justifică Donald Trump justifică intervenţia în Iran: Ar fi atacat oraşe americane

Președintele american Donald Trump susține că Iranul ar fi atacat inclusiv orașe din Statele Unite dacă ar fi reușit să obțină arma nucleară. Administrația de la Washington intensifică presiunea economică și militară asupra Teheranului, iar Trump spune că regimul iranian este „tot mai slab".

Pericolul armei nucleare

Referindu-se la Iran, președintele american Donald Trump a declarat miercuri că obținerea unei arme nucleare de către Teheran ar fi avut consecințe catastrofale. „Dacă ar fi avut o armă nucleară, Israelul ar fi dispărut, Orientul Mijlociu ar fi dispărut și ar fi atacat orașe din Statele Unite. Categoric. Pentru că sunt nebuni", a spus Trump, potrivit Fox News, citat de Mediafax.

„Vreți să vedeți ce înseamnă o problemă? Lăsați-i să aibă o armă nucleară. Jumătate din lume va fi distrusă. Sunt bolnavi", a adăugat președintele american.

Trump a susținut, de asemenea, că Iranul s-ar fi aflat la doar „două săptămâni" de obținerea unei arme nucleare dacă administrația sa nu ar fi trimis, în urmă cu un an, bombardiere B-2, avioane militare americane greu de detectat de radar, pentru a lovi instalațiile nucleare iraniene.

Presine pe Teheran

Președintele american a sugerat că presiunile asupra conducerii de la Teheran ar putea crea condițiile pentru o nouă revoltă în Iran.

Întrebat dacă ar trimite CIA pentru a-i înarma pe iranieni și a-i ajuta să se ridice împotriva regimului, Trump a evitat să răspundă direct. „Nu aș vrea să vă spun asta. Mi-ar plăcea să vă spun, dar nu ar fi potrivit", a afirmat el.

Liderul american a susținut însă că regimul „devine tot mai slab pe zi ce trece" și că, la un moment dat, autoritățile nu vor mai putea opri la fel de ușor protestele.

Noi confruntări militare

Miercuri, Statele Unite și Iranul au trecut prin cea mai intensă rundă de confruntări militare din ultimele săptămâni. Washingtonul a atacat instalații militare iraniene din apropierea Strâmtorii Ormuz, inclusiv sisteme radar și de rachete, iar Trump a avertizat că SUA sunt pregătite să lovească din nou dacă va fi necesar.

Tot miercuri, ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că el și Trump consideră că sancțiunile și blocada navală impuse de Washington au „falimentat Iranul". „Nu vor putea continua pe drumul pe care se aflau", a declarat Whitaker pentru Fox Business.

Potrivit acestuia, calea pe care Washingtonul o indică Teheranului presupune renunțarea la programul nuclear militar, oprirea atacurilor și încheierea unui acord cu Statele Unite.

Mesajul lui Marco Rubio

Secretarul de stat Marco Rubio a transmis un mesaj similar, spunând că presiunea economică urmărește nu doar sancționarea regimului iranian, ci și limitarea resurselor financiare pe care acesta le poate utiliza pentru susținerea grupărilor armate și pentru programul nuclear.

„Vor bani pentru două lucruri: pentru a sponsoriza terorismul și, în cele din urmă, pentru a avea o armă nucleară", a declarat Rubio. Oficialul american a acuzat Teheranul că folosește resurse care ar putea fi direcționate către populația iraniană pentru finanțarea Hezbollah, Hamas și a milițiilor din Irak.