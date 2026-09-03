A fost descoperită "floarea diavolului": Neagră și cu coarne - planta i-a uimit pe botaniști
Postat la: 03.09.2026 |
Cercetătorii au descris o nouă specie de plantă cu flori, lipsită de frunze, descoperită pe solul unei păduri dintr-un parc național din vestul Thailandei. Aspectul său desprins din altă lume i-a adus un nume pe măsură de spectaculos: Thismia daemona, „floarea diavolului".
Specia aparține genului Thismia, un grup de plante mici numite uneori „felinare zânelor", potrivit Phys. Spre deosebire de majoritatea plantelor, acestea nu conțin clorofilă și nu pot realiza fotosinteza. În schimb, își procură nutrienții de la ciupercile din sol și își petrec aproape întreaga viață ascunse sub stratul de frunze căzute.
Habitat neobișnuit la altitudini mari
Noua specie a fost descoperită de botaniști în timpul unor cercetări desfășurate în Parcul Național Thong Pha Phum. Planta creștea la o altitudine de aproape 1.000 de metri, într-un mediu neobișnuit de înalt și sezonier uscat pentru acest gen.
Studiul, publicat în revista științifică cu acces liber PhytoKeys, ridică la 16 numărul speciilor de Thismia înregistrate în Thailanda.
„Descoperirea speciei Thismia daemona în Parcul Național Thong Pha Phum a fost într-adevăr o surpriză majoră", a declarat dr. Sahut Chantanaorrapint de la Universitatea Prince of Songkla. „De obicei, speciile de Thismia sunt cunoscute pentru faptul că apar în păduri tropicale de câmpie, permanent umede. Cu toate acestea, această populație a fost descoperită într-o pădure veșnic verde montană, cu caracter sezonier, la o altitudine de aproape 1.000 de metri deasupra nivelului mării".
Descoperirea este importantă nu doar pentru Thailanda. Noua specie aparține secțiunii Geomitra a genului Thismia, cunoscută anterior doar în Peninsula Malayeză, Borneo și Sumatra. Descoperirea sa extinde pentru prima dată spre nord arealul cunoscut al întregii secțiuni.
De unde vine numele plantei
Aspectul plantei justifică numele primit. Floarea este în mare parte neagră și are formațiuni asemănătoare unor coarne, care încununează o structură bombată, asemănătoare unei „mitre". Petele de un roșu-portocaliu intens din jurul bazei amintesc de ochii strălucitori ai unui demon.
„Împreună cu stilul său de viață ascuns, subteran și misterios, pe solul pădurii, echipa noastră a fost unanim de acord că numele Thismia daemona surprinde perfect esența sa enigmatică și asemănătoare unui diavol", a spus Chantanaorrapint.
În ciuda aspectului său neobișnuit, viitorul plantei este incert. Specia este cunoscută dintr-o singură populație, formată din mai puțin de 50 de exemplare, într-o zonă mai mică decât un teren de fotbal. Din acest motiv, a fost evaluată provizoriu drept „în pericol critic de dispariție", inclusiv deoarece habitatul său se află într-un parc național popular printre turiști.
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