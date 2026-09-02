RO Wallet intră în vigoare. Obligația fiecărui cetățean, cum funcționează și de ce ni se spune că trebuie să-l folosim

RO Wallet reprezintă versiunea românească a Portofelului Digital European, un instrument de identitate digitală prevăzut de Regulamentul eIDAS2 al Uniunii Europene. Cadrul european pentru identitate digitală a intrat în vigoare în mai 2024, iar fiecare stat membru are obligația de a oferi cetățenilor cel puțin o versiune a acestui portofel până la termenul asumat la nivel comunitar. În România, autoritățile lucrează la implementarea RO Wallet, care va permite stocarea și utilizarea documentelor de identitate, permiselor de conducere, diplomelor și altor atestate într-un format digital securizat pe dispozitivele mobile.

Cum funcționează portofelul digital

RO Wallet va funcționa sub forma unei aplicații mobile care va stoca datele personale ale utilizatorului într-un mediu criptat și protejat. Cetățeanul va fi singurul care decide ce informații ies din portofel și cui sunt transmise, nimeni neavând acces la date fără știrea și acordul explicit al deținătorului. Sistemul va folosi tehnologii avansate de autentificare, inclusiv biometrie și coduri de securitate, pentru a preveni accesul neautorizat. Portofelul va fi interoperabil la nivel european, ceea ce înseamnă că un cetățean român îl va putea folosi în orice alt stat membru al Uniunii Europene pentru a dovedi identitatea sau calificările profesionale.

Obligația de implementare și termenele

Deși utilizarea RO Wallet nu este obligatorie pentru cetățean în sensul de a-l folosi zilnic, fiecare stat membru are obligația să pună la dispoziție acest instrument până la data de 6 decembrie 2026. România și-a asumat acest termen la nivel european, însă lansarea efectivă depinde de finalizarea testelor de securitate și de integrarea cu sistemele informatice ale instituțiilor publice. La data actuală, aplicația RO Wallet nu este disponibilă public, dar autoritățile au anunțat că lucrează intens la dezvoltarea infrastructurii necesare. Instituțiile publice și companiile private vor fi obligate să accepte identitatea digitală atunci când cetățeanul alege să o folosească.

Beneficii pentru cetățeni și business

Pentru cetățeni, RO Wallet aduce o serie de avantaje semnificative. Procesele birocratice se vor simplifica radical, eliminând necesitatea de a prezenta documente fizice la ghișee sau de a completa formulare repetitive. Deschiderea unui cont bancar, închirierea unei mașini, cazarea la hotel sau accesul la servicii publice se vor putea face mult mai rapid, doar prin scanarea unui cod QR din aplicație. Pentru mediul de afaceri, portofelul digital reduce costurile cu verificarea identității clienților și angajaților și facilitează conformitatea cu regulamentele europene privind protecția datelor și combaterea spălării banilor.

Siguranța datelor și confidențialitatea

Una dintre principalele preocupări legate de introducerea portofelului digital vizează securitatea datelor personale. Autoritățile române și europene au subliniat că RO Wallet este construit pe principiul privacy by design, adică protecția datelor este integrată în arhitectura sistemului încă de la început. Datele sunt stocate local pe dispozitivul utilizatorului și nu pe servere centrale, ceea ce minimizează riscul de breșe de securitate. De asemenea, fiecare tranzacție de date este însoțită de un jurnal de audit pe care utilizatorul îl poate consulta oricând pentru a vedea cine a accesat informațiile sale.

Perspective de utilizare în România

Experții în tehnologie și transformare digitală estimează că adoptarea RO Wallet va fi graduală, dar că în câțiva ani va deveni instrumentul standard de identificare pentru majoritatea românilor. Autoritățile pregătesc campanii de informare pentru a explica cetățenilor cum funcționează aplicația și cum își pot proteja datele. Companiile din domeniul financiar, telecom și retail sunt deja invitate să-și adapteze sistemele pentru a accepta identitatea digitală. RO Wallet reprezintă, astfel, un pas esențial și inevitabil în modernizarea completă a administrației publice și în alinierea României la standardele digitale europene.