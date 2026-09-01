Viceprimar din Satu Mare, filmat pe scuter cu un obuz activ în mână. Polițistul a încremenit când a văzut ce aduce la secție

Un incident neobișnuit s-a petrecut în comuna Vama, județul Satu Mare, unde un proiectil de artilerie descoperit pe un șantier a fost transportat prin localitate de viceprimar, cu scuterul, înainte ca autoritățile specializate să fie alertate.

Muniția a fost găsită printre materialele minerale, în timpul lucrărilor de reabilitare a trotuarelor, relatează PresaSM. Muncitorii au crezut inițial că este doar o bucată de metal și au scos obiectul, fără să conștientizeze pericolul.

Suspiciunile au apărut ulterior, când șeful de șantier a observat că obiectul ar putea fi muniție neexplodată și a anunțat administrația locală. Viceprimarul s-a deplasat la fața locului, a preluat proiectilul și l-a transportat cu scuterul până la postul de poliție.

Ajuns la sediul Poliției, edilul le-a prezentat oamenilor legii descoperirea. Polițistul care l-a întâmpinat ar fi încremenit când a văzut ce a adus edilul la secție și i-ar fi cerut viceprimarului să îndepărteze imediat proiectilul din zonă, potrivit sursei citate. În cele din urmă, au fost solicitați specialiștii pirotehniști ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș" Satu Mare.

În urma verificărilor, experții au stabilit că era vorba despre un obuz de calibrul 75 mm, prevăzut cu încărcătură și care necesita manipulare exclusiv de către personal autorizat. Muniția a fost ridicată în condiții de siguranță și urmează să fie transportată la depozitul specializat din Carei pentru neutralizare.

Incidentul nu s-a soldat cu victime, însă autoritățile reamintesc că orice muniție sau obiect suspect descoperit accidental nu trebuie atins, mutat ori transportat. În astfel de situații, cetățenii sunt sfătuiți să izoleze zona și să anunțe de urgență autoritățile prin apel la 112.