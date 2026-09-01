Viceprimar din Satu Mare, filmat pe scuter cu un obuz activ în mână. Polițistul a încremenit când a văzut ce aduce la secție
Postat la: 01.09.2026 |
Un incident neobișnuit s-a petrecut în comuna Vama, județul Satu Mare, unde un proiectil de artilerie descoperit pe un șantier a fost transportat prin localitate de viceprimar, cu scuterul, înainte ca autoritățile specializate să fie alertate.
Muniția a fost găsită printre materialele minerale, în timpul lucrărilor de reabilitare a trotuarelor, relatează PresaSM. Muncitorii au crezut inițial că este doar o bucată de metal și au scos obiectul, fără să conștientizeze pericolul.
Suspiciunile au apărut ulterior, când șeful de șantier a observat că obiectul ar putea fi muniție neexplodată și a anunțat administrația locală. Viceprimarul s-a deplasat la fața locului, a preluat proiectilul și l-a transportat cu scuterul până la postul de poliție.
Ajuns la sediul Poliției, edilul le-a prezentat oamenilor legii descoperirea. Polițistul care l-a întâmpinat ar fi încremenit când a văzut ce a adus edilul la secție și i-ar fi cerut viceprimarului să îndepărteze imediat proiectilul din zonă, potrivit sursei citate. În cele din urmă, au fost solicitați specialiștii pirotehniști ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș" Satu Mare.
În urma verificărilor, experții au stabilit că era vorba despre un obuz de calibrul 75 mm, prevăzut cu încărcătură și care necesita manipulare exclusiv de către personal autorizat. Muniția a fost ridicată în condiții de siguranță și urmează să fie transportată la depozitul specializat din Carei pentru neutralizare.
Incidentul nu s-a soldat cu victime, însă autoritățile reamintesc că orice muniție sau obiect suspect descoperit accidental nu trebuie atins, mutat ori transportat. În astfel de situații, cetățenii sunt sfătuiți să izoleze zona și să anunțe de urgență autoritățile prin apel la 112.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Motorina s-a ieftinit cu doar 17 bani după reducerea accizei. Șoferii ar fi trebuit să plătească cu 85 de bani mai puțin
Motorina s-a ieftinit cu doar 17 bani pe litru dupa reducerea cu 25% a accizei, intrata in vigoare la 1 septembrie. Scad ...
-
Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro față de echivalentul celor din România
Vremurile in care prețurile din Bulgaria erau mult mai mici decat in Romania par sa fi apus. Odata cu trecerea la euro, ...
-
Big Brother pe DN1. Primele radare fixe au fost montate între București și Ploiești
Pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri din Romania au aparut primele echipamente fixe de monitorizare a traficului. ...
-
Donald Trump readuce Rusia la masa G20 spre nemulțumirea aliaților europeni: "Ne place să ne înțelegem cu toată lumea"
Decizia administrației Trump de a reintegra Rusia in cadrul unei reuniuni a oficialilor economici de top ai lumii starne ...
-
Polițiști chemați să oprească o petrecere din București au fost atacați cu sticle și pahare. 13 oameni au ajuns la secție
O petrecere din Sectorul 3 al Capitalei s-a incheiat luni seara cu intervenția polițiștilor și jandarmilor, dupa ce mai ...
-
Dispozitivul „suprauman" care poate detecta bolile de inimă în mai puțin de două secunde. „Diagnosticul și tratamentul mai timpuriu salvează vieți"
Medicii au dezvoltat un instrument de inteligența artificiala „suprauman" care poate detecta bolile de inima in ma ...
-
Avertisment de la vârful BNR: Lumea economică se schimbă radical. Ce urmează după globalizarea pe care o știam
Modelul economic care a dominat ultimele decenii trece printr-o transformare majora, insa acest lucru nu inseamna dispar ...
-
Pietre semiprețioase pentru chakre, între păreri și realitate: cum citești suprafața unei pietre
O brațara cu pietre pentru chakre poate arata prea perfecta, prea lucioasa sau, dimpotriva, puțin ciudat de la prima ved ...
-
John Mearsheimer: Vestul nu reușește să înțeleagă o lume multipolară - VIDEO
John Mearsheimer susține ca sistemul internațional s-a schimbat fundamental, dar elita de politica externa din Occident ...
-
Harta autostrăzilor și drumurilor expres din România actualizate în august 2026
Publicam harta la zi a autostrazilor si drumurilor expres din Romania deschise, in constructie si in licitare, actualiza ...
-
Ultima mașină: De ce ne explicăm universul cu unealta pe care tocmai am construit-o
Universul nu este haos. Universul este cod. Undeva exista un server, un nivel administrativ, o arhitectura. Nimic nu e i ...
-
Se mișcă pământul: șase cutremure în Vrancea în numai 24 de ore
Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs, marti, in judetul Vrancea, la ora 9:54, informeaza Institutul National de ...
-
Un fost amiral american anunță că orașul Atlantida ar fi fost descoperit: Indicii ce corespund lui Platon
De peste 2.000 de ani, legenda orașului pierdut a fascinat atat istoricii, cat și exploratorii și visatorii. Acum, fostu ...
-
Inteligența artificială i-ar putea face pe oameni mai „robotici" pe masura ce-i face pe roboți mai "umani"
Inteligența artificiala transforma tot mai multe domenii ale vieții moderne, de la cercetarea științifica și educație pa ...
-
Experiment surprinzător: Spanacul 'ascuns' în pâine schimbă răspunsul la insulină și senzația de foame
Oamenii de știința au gasit o modalitate neobișnuita de a crește valoarea nutritiva a painii albe, fara ca gustul sau ar ...
-
Mister sub nisipurile Egiptului: Mormântul 'păstrătorului secretelor regale' și trei sarcofage încă sigilate. Ce se ascundea după ușa rămasă închisă peste 4.000 de ani
Arheologii egipteni au facut o noua descoperire importanta la Saqqara, necropola care continua sa scoata la lumina vesti ...
-
Corpul uman, traversat de 100 de trilioane de particule în fiecare secundă fără să simți sau să vezi. „Mesagerii-fantomă" vin direct din inima Soarelui
Fara sa vedem sau sa simțim ceva, suntem traversați permanent de un flux uriaș de particule provenite din spațiu. Numai ...
-
Misterul conștiinței, mai aproape de o explicație? Oamenii care spun că au 'trăit moartea' altcuiva deschid o nouă frontieră pentru știință
Un fenomen straniu, documentat in tot mai multe relatari, ii obliga pe cercetatori sa regandeasca ceea ce știm despre co ...
-
Scene desprinse dintr-un film SF la Istanbul: Poliția îi avertizează cu drone pe cei care beau alcool în spații publice
Poliția din Istanbul a folosit o drona dotata cu camera, reflector și difuzor pentru a avertiza persoane care consumau a ...
-
The Guardian: Piața păpușilor sexuale dotate cu AI este în plină expansiune. Deja se pune problema dacă e corect sa fie abuzate
Acum doua saptamani, doi cetațeni ingrijorați au dat peste ceea ce presupuneau ca era cadavrul mutilat al unei femei, in ...
-
Un irakian fără adăpost găsește în Italia o servietă plină de bani și împarte bancnote de 50 de euro trecătorilor. Poliția a mai recuperat 4.000 de euro - Nimeni nu a revendicat banii
Un irakian care traiește in strada, langa gara din Belluno, in nordul Italiei, la 80 de kilometri de Veneția, a gasit o ...
-
Tucker Carlson susține că Donald Trump ar trebui demis din funcție „imediat" dacă ar lua în calcul un atac nuclear
Comentatorul conservator Tucker Carlson a declarat vineri ca președintele Donald Trump ar trebui demis imediat daca ar l ...
-
Un subofițer ISU și-a ucis iubita, apoi s-a sinucis. Tânărul de 24 de ani lucra la un detașament de pompieri
O crima urmata de sinucidere a avut loc duminica seara, 30 august, iar ucigașul era subofițer al Inspectoratului pentru ...
-
Președintele SUA a postat pe Truth Social un videoclip generat de AI: "Insula Kharg este făcută praf"
Președintele SUA, Donald Trump, a publicat imagini generate de inteligența artificiala, pe Truth Social, cu explicația: ...
-
Evadare ca în filme în Germania: un hoț de bijuterii a escaladat zidul clădirii şi a fugit pe acoperişul închisorii
Un detinut in varsta de 35 de ani a evadat duminica dimineata in nord-vestul Germaniei, din inchisoarea Duisburg-Hamborn ...
-
Colesterol redus la jumătate cu o singură perfuzie? O terapie genetică deschide o nouă frontieră în lupta cu bolile de inimă
O terapie experimentala bazata pe editarea genetica CRISPR-Cas9 a redus cu aproape 50% colesterolul LDL la pacienții car ...
-
Detaliul infiorător scos la iveală de un experiment într-o casă bântuită din Danemarca
Preferința pentru filmele horror vine dintr-un echilibru delicat intre frica pe care o simțim și siguranța in care ne af ...
-
Gaură-n nori: Mai multe formatiuni uriașe au apărut pe cer - Fenomenul neobișnuit care i-a făcut pe oameni să se gândească la OZN-uri
Un fenomen atmosferic rar și spectaculos a fost observat pe cerul orașului Pittsburgh, din statul american Pennsylvania. ...
-
Țeapă uriașă cu o cursă Uber! Ce a pățit o româncă după ce i-a trimis mamei un pachet
O romanca a povestit pe internet cum a ramas fara un pachet pe care trebuia sa il primeasca prin Uber. Femeia comandase ...
-
Îmbătrânirea populației din China dă naștere unei noi industrii: "copii adulți" de închiriat
Într-o țara in care populația imbatranește rapid, iar numarul nașterilor a scazut, un serviciu neobișnuit incearca ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu