Un american laureat al Premiului Nobel explică ce se află în spatele cercului interior al lui Trump

De generații întregi, liberalii și progresiștii din Statele Unite i-au acuzat pe republicani că îi favorizează pe ultrabogați în detrimentul americanilor din clasa muncitoare. Dar, potrivit economistului liberal Paul Krugman, laureat al Premiului Nobel, președintele Donald Trump depășește cu mult îmbrățișarea obișnuită a republicanilor față de super-bogați.

Economistul american, laureat al Premiului Nobel, explică psihologia întunecată din spatele cercului apropiat al actualului președinte al SUA. Trump, susține Krugman în rubrica sa din Substack, își propune să se alieze cu milionari și miliardari care sunt deosebit de corupți.

„Adică, una e să favorizezi interesele ultrabogaților", scrie Krugman. „Bine, știm că asta este în concepția Partidului Republican modern, orice ar pretinde că este. Dar cu totul altceva e să-i favorizezi sistematic pe cei mai puțin onești." Politica fiscală a lui Trump, potrivit lui Krugman, este concepută special pentru a ajuta milionarii și miliardarii să evite regulile IRS.

„Desigur, proiectul de lege One Big Beautiful al lui Trump a redus drastic resursele IRS pentru aplicarea legii", scrie Krugman. „Reduceri sălbatice de personal. Ne-am întors la o situație în care lucrurile stau mai rău decât înainte ca (fostul președinte Joe) Biden să înceapă să încerce să repare situația. Așadar, acest lucru va continua."

Paul Krugman se plânge că Donald Trump are o „preferință" specială pentru bărbații bogați, dar „necinstiți" - deoarece aceștia sunt mai predispuși să fie de acord cu acapararea puterii sale.

„Ceea ce face această politică este, practic, să spună că dacă ești un miliardar onest - mi-e teamă să numesc pe cineva, pentru că cine știe ce ar putea ieși la iveală în vreun set de dosare viitoare - dar dacă ești un miliardar onest, ești dezavantajat de faptul că miliardarii necinstiți pot scăpa nepedepsiți înșelând la plata impozitelor", avertizează fostul editorialist al New York Times.

„Ar trebui să te opui acestui lucru, dar, evident, Partidul Republican, care controlează în prezent Congresul, Casa Albă și Curtea Supremă, acel partid preferă, de fapt, bărbații necinstiți, foarte bogați. Este de fapt o preferință pozitivă pentru trișori."

Krugman continuă: „Pot specula foarte vag. S-a observat adesea despre Trump, și probabil este adevărat și despre alții din tabăra sa, că, la nivel fundamental, el nu crede că cineva are motive bune".

Și că cineva care pare a fi, de fapt, o persoană decentă care respectă regulile este, prin acest fapt, cineva în care Trump nu are încredere. El presupune cumva că trebuie să fie chiar mai rău decât el. Altfel, nu s-ar preface că are intenții bune, lucru pe care oamenii ca el nu îl au niciodată.

„Dar, în orice caz, am dezvoltat un sistem în care nu numai că favorizăm enorm interesele oamenilor care au deja sume uriașe de bani, dar favorizăm literalmente răufăcătorii foarte bogați, ca să folosim expresia lui Teddy Roosevelt", a spus Krugman.