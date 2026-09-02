Un semnal venit din adâncurile Pământului încurcă 'socotelile' fizicienilor: Cercetătorii au detectat un eveniment care ar putea ascunde materia întunecată
Postat la: 02.09.2026 |
Un singur eveniment detectat la aproape 1.500 de metri sub pământ i-a pus pe fizicieni pe gânduri. Experimentul LUX-ZEPLIN, unul dintre cele mai sensibile instrumente construite vreodată pentru căutarea materiei întunecate, a înregistrat o interacțiune a unei particule pe care cercetătorii întâmpină dificultăți în a o explica prin procesele cunoscute ale materiei obișnuite.
Rezultatul este departe de pragul statistic necesar pentru o descoperire oficială, însă este considerat cel mai intrigant indiciu de acest tip obținut până acum de experimentul LZ. Cercetătorii avertizează că nu susțin, în acest moment, că au detectat materia întunecată. Totuși, evenimentul se află într-o regiune energetică în care nu erau așteptate astfel de semnale, ceea ce îl face deosebit de interesant, notează IFL Science.
Materia întunecată este una dintre marile necunoscute ale fizicii moderne. Se estimează că reprezintă aproximativ 85% din materia Universului, însă nu emite și nu reflectă lumină, motiv pentru care nu poate fi observată direct cu telescoapele. Existența sa este dedusă din efectele gravitaționale pe care le produce asupra galaxiilor și altor structuri cosmice.
Un singur eveniment, dar într-o zonă în care nu trebuia să apară
LUX-ZEPLIN, prescurtat LZ, funcționează în Sanford Underground Research Facility, într-o fostă mină de aur din Dakota de Sud, Statele Unite. Detectorul este amplasat la aproape 1.500 de metri sub suprafață tocmai pentru a fi protejat de razele cosmice și de alte surse de radiație care ar putea contamina măsurătorile.
În centrul instalației se află aproximativ 10 tone de xenon lichid ultrapur. Ideea este relativ simplă, chiar dacă experimentul este extrem de sofisticat: dacă o particulă de materie întunecată trece prin detector și lovește nucleul unui atom de xenon, interacțiunea ar trebui să producă o urmă de energie și o foarte slabă sclipire de lumină, pe care instrumentele o pot înregistra.
În analiza prezentată acum, cercetătorii au identificat un eveniment care a lăsat în urmă un recul nuclear cu o energie de aproximativ 248 kiloelectronvolți. Este o regiune energetică neobișnuită pentru semnalele de fond pe care experimentul le urmărește în mod normal.
Mai mult, analiza sugerează că, dacă evenimentul ar fi provocat de o particulă de materie întunecată de tip WIMP, aceasta ar trebui să aibă o masă de cel puțin aproximativ 200 de gigaelectronvolți, iar valoarea probabilă ar putea fi în jur de 1.000 de gigaelectronvolți.
Aici apare însă marele semn de întrebare. Un singur eveniment nu este suficient pentru a demonstra existența unei particule noi.
„Nu spunem că este materia întunecată"
Cercetătorii au fost extrem de prudenți în interpretarea rezultatului. Evenimentul are o semnificație statistică de aproximativ 2,6 sigma, mult sub pragul convențional de 5 sigma folosit în fizica particulelor pentru a declara o descoperire. Cu alte cuvinte, există încă o posibilitate importantă ca semnalul să fie produs de un proces rar, dar perfect obișnuit.
Estimările echipei indică o probabilitate de aproximativ 0,5% ca evenimentul să provină dintr-o sursă cunoscută, ceea ce îl face suficient de neobișnuit pentru a merita o analiză minuțioasă.
Pentru a evita influențarea rezultatelor, cercetătorii folosesc inclusiv o tehnică prin care introduc artificial în date evenimente asemănătoare celor pe care le-ar produce materia întunecată. Datele sunt „ascunse" în acest fel în timpul analizei și sunt dezvăluite abia după finalizarea procedurilor. După eliminarea acestor evenimente artificiale, în setul analizat a rămas un singur eveniment neobișnuit.
Tocmai de aceea, fizicienii nu se grăbesc să anunțe o descoperire. Va fi nevoie de mai multe date și, ideal, de repetarea semnalului pentru a demonstra că nu este vorba despre un fenomen rar de fond.
LZ este o colaborare internațională la care participă aproximativ 250 de cercetători și ingineri din 39 de instituții. Rezultatele au fost prezentate la conferința TeV Particle Astrophysics 2026, organizată în Japonia.
Miza este uriașă. Dacă un astfel de semnal ar fi confirmat prin observații ulterioare, cercetătorii ar putea avea în sfârșit primul indiciu direct privind natura materiei întunecate, una dintre piesele lipsă ale imaginii noastre despre Univers.
Până atunci, evenimentul rămâne exact ceea ce îl numesc oamenii de știință: o anomalie extrem de interesantă. Poate fi începutul unei descoperiri istorice sau, după analize suplimentare, doar un eveniment rar care a păcălit detectorul. Deocamdată, întrebarea rămâne deschisă.
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