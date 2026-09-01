Polițiști chemați să oprească o petrecere din București au fost atacați cu sticle și pahare. 13 oameni au ajuns la secție

O petrecere din Sectorul 3 al Capitalei s-a încheiat luni seară cu intervenția polițiștilor și jandarmilor, după ce mai mulți participanți au devenit agresivi. Potrivit Poliției Capitalei, spre forțele de ordine au fost aruncate pietre, sticle și pahare, iar polițiștii au folosit spray iritant-lacrimogen. În total, 13 persoane au fost duse la Secția 23. Totul a început în jurul orei 21:50, pe strada Iosifești, după un apel la 112 privind muzică dată la un volum ridicat.

„La data de 31 august 2026, în jurul orei 21:50, polițiști din cadrul Secției 23 Poliție au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Iosifești, Sector 3, mai multe persoane tulbură liniștea publică prin muzică la un volum ridicat", a transmis DGPMB. Polițiștii au mers la adresă și au aplicat o sancțiune contravențională, în baza Legii 61/1991. Cei aflați acolo s-au conformat inițial. În jurul orei 23:00, un echipaj care patrula în zonă a constatat însă că muzica se auzea din nou din aceeași locație. La petrecere participau aproximativ 30 de persoane, iar organizator era bărbatul sancționat la prima intervenție. Polițiștii au cerut sprijinul unui echipaj de jandarmi.

Potrivit DGPMB, mai multe persoane au devenit agresive verbal în timpul intervenției, au adresat injurii și s-au apropiat amenințător de polițiști și jandarmi. „Pentru înlăturarea stării de pericol și restabilirea ordinii publice, polițiștii au intervenit gradual, iar față de un bărbat, în vârstă de 27 de ani, care fusese sancționat și la primul apel, a fost necesară imobilizarea și încătușarea acestuia, cu respectarea prevederilor legale", arată comunicatul. Pentru că alte persoane au continuat să se apropie amenințător de forțele de ordine și să le adreseze injurii, polițiștii au folosit spray iritant-lacrimogen. „Ulterior, mai multe persoane au aruncat cu pietre, sticle și pahare în direcția forțelor de ordine, fiind avariat un autoturism parcat în proximitatea zonei. Niciunul dintre polițiștii sau jandarmii aflați la intervenție nu a fost rănit", precizează DGPMB.

Proprietarul mașinii avariate a fost identificat și și-a rezervat dreptul de a depune plângere. În zonă au fost trimise mai multe echipaje de poliție din Sectorul 3, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmi. Potrivit Poliției Capitalei, situația a fost controlată, iar ordinea publică a fost restabilită. Un echipaj medical a fost chemat la fața locului, însă nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri. „În urma intervenției, 13 persoane, dintre care 11 bărbați și 2 femei, au fost conduse la sediul Secției 23 Poliție, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun", a transmis DGPMB.

După intervenție, polițiști și jandarmi au rămas în zonă pentru prevenirea altor incidente. Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, împreună cu polițiștii Secției 23, pentru ultraj, sub forma amenințării, și tulburarea ordinii și liniștii publice. „În prezent, activitățile de cercetare penală sunt în desfășurare, toate persoanele conduse la sediul unității de poliție aflându-se în procedurile specifice, în vederea clarificării situației și dispunerii măsurilor legale care se impun", mai arată Poliția Capitalei.