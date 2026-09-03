Răsturnare de situație în cazul asasinării jurnalistei Daphne Galizia. Magnatul acuzat că a comandat crima a fost achitat

Un tribunal maltez l-a achitat miercuri pe magnatul Yorgen Fenech, acuzat de orchestrarea asasinării jurnalistei de investigaţie Daphne Caruana Galizia în 2017, a anunţat cotidianul Times of Malta pe website-ul său.

Omul de afaceri fusese acuzat că a comandat atentatul soldat cu moartea jurnalistei malteze, o tragedie ce a bulversat ţara insulară şi a dat naştere unui val de condamnări la nivel mondial.

Daphne Caruana Galizia, ucisă cu o bombă plasată sub mașină

Jurnalista Daphne Caruana Galizia a fost ucisă la 16 octombrie 2017 cu ajutorul unei încărcături explozive plasate sub automobilul său în apropierea casei unde locuia, în satul maltez Bidnija. Jurnalista avea 53 de ani.

Pe blogul său, intitulat Running Commentary, Daphne Caruana Galizia a acuzat constant politicieni şi alţi oficiali maltezi de fapte de corupţie, fiind dată în judecată de câteva ori.

Anchetele jurnalistei au ajuns până la familia fostului premier al Maltei

Însuşi fostul premier maltez Joseph Muscat a devenit ţinta criticilor după ce jurnalista a scris că o firmă al cărei nume a apărut în scandalul Panama Papers, Egrant Inc., era deţinută de soţia fostului premier, Michelle Muscat. Aceasta ar fi primit bani de la una dintre fiicele preşedintelui azer Ilham Aliev, prin intermediul unei companii înfiinţate de Mossack Fonseca, firma de avocatură aflată în centrul scandalului Panama Papers.

Legătura dintre Yorgen Fenech și compania „17 Black"

Caruana Galizia a dezvăluit că o societate din Dubai, intitulată „17 Black", a virat două milioane de euro către Keith Schembri, şeful de cabinet al premierului maltez de la acea vreme Joseph Muscat, şi către Konrad Mizzi, fost ministru al turismului. Contrapartida acestei mite nu este cunoscută.

Consorţiul jurnalistic Daphne Project, care şi-a reluat anchetele, a relevat că „17 Black" îi aparţinea omului de afaceri Yorgen Fenech. Ulterior, Joseph Muscat, Keith Schembri şi Konrad Mizzi au demisionat.