Vindecarea se face din prezent spre trecut, din interior spre exterior, de sus în jos și de la organe importante spre organe mai puțin importante!

Legile vindecării sau legile lui Hering sunt în număr de 4:

1. Vindecarea se face din interior spre exterior. Vindecarea începe de la nivelul profund (psihic, emoțional, organe vitale) și se manifestă la final pe planul exterior (piele, mucoase). De exemplu, ameliorarea unei probleme cardiace poate fi urmată temporar de o erupție cutanată. Sau vindecarea unui astm bronșic poate fi urmată de o rinită alergică, care apoi când este vindecată și ea, omul devine sănătos.

2. Vindecarea se face de la organele mai importante la cele mai puțin importante. Organismul își protejează cu prioritate funcțiile vitale. Simptomele se mută de la organe interne majore (creier, inimă, plămâni) către zone periferice sau mai puțin critice (articulații, piele).

3. Vindecarea se face de sus în jos. Simptomele fizice tind să dispară începând de la cap și coborând treptat spre extremități (trunchi, brațe, picioare).

4. Vindecarea se face în ordinea inversă a apariției lor: Ultimele simptome apărute în timp vor dispărea primele, în timp ce afecțiunile mai vechi sau cronice vor fi eliminate ultimele. Adică din prezent spre trecut.