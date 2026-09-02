Suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk a pledat nevinovat, în timp ce judecătorul deschide calea pentru un proces în care se poate solicita pedeapsa cu moartea

Un bărbat de 23 de ani din Utah a pledat nevinovat în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk - în condiţiile în care un judecător a decis că procurorii pot solicita pedeapsa cu moartea în cadrul procesului, relatează BBC.

Tyler Robinson neagă acuzaţia de omor calificat, o infracţiune pasibilă de pedeapsa cu moartea în statul Utah, precum şi alte şase capete de acuzare legate de împuşcarea lui Kirk în cadrul unui eveniment organizat în campusul universitar pe 10 septembrie 2025.

Avocaţii apărării au încercat să obţină excluderea pedepsei cu moartea din cadrul procesului, dar procurorii au susţinut că factorii agravanţi, precum faptul că s-a tras în mulţime în prezenţa copiilor, justifică un proces în care se poate solicita pedeapsa capitală.

Kirk, în vârstă de 31 de ani, cofondator al organizaţiei Turning Point USA, a fost împuşcat în gât în timp ce ţinea un discurs la Universitatea Utah Valley din Orem.

Inculpatul, îmbrăcat într-un costum gri şi consultându-se din când în când cu avocaţii săi, a comparut marţi în faţa instanţei din oraşul Provo.

La şedinţa de judecată au fost prezenţi şi văduva lui Kirk, Erika, mama celor doi copii ai lor, precum şi părinţii acestuia, Robert şi Kathryn.

Într-o declaraţie făcută publică după încheierea şedinţei, familia Kirk a afirmat că decizia judecătorului „marchează un pas important" în „căutarea dreptăţii" lor.

„Fiecare etapă a acestui proces poartă greutatea a tot ceea ce uciderea lui Charlie a luat de la familia sa, în special de la copiii săi, care vor creşte fără tatăl lor", se mai precizează în declaraţie.

Pledoariile finale au urmat unei audieri preliminare de cinci zile din luna iulie, în timpul căreia procurorii au prezentat probele pentru a demonstra existenţa unui motiv întemeiat pentru trimiterea în judecată.

Printre acestea s-au numărat probele ADN care l-ar lega pe Robinson de arma crimei şi de alte obiecte recuperate de la locul faptei; mărturisirile pe care le-ar fi făcut celor dragi; precum şi o declaraţie video înregistrată a colegului său de cameră şi partenerului său sentimental, Lance Twiggs.

„Există o mulţime de probe care demonstrează că el este autorul împuşcăturilor", a declarat marţi procurorul Ryan McBride în faţa instanţei, prezentând o înregistrare video care, potrivit acestuia, îl arăta pe Robinson „îmbrăcat pentru a ucide" în campus, în ziua împuşcăturilor.

„Ştim că inculpatul este autorul împuşcăturilor... în primul rând, datorită probelor video; în al doilea rând, datorită probelor ADN; în al treilea rând, datorită mărturisirilor sale; şi, în al patrulea rând, datorită probelor circumstanţiale", a spus McBride.

Procurorii au afirmat că acuzatul, un fost ucenic electrician, avea o relaţie cu colegul său de cameră şi considera opiniile conservatoare ale lui Kirk, în special cu privire la problemele legate de persoanele transgender, ca fiind „repugnante" - ceea ce, potrivit acestora, a constituit motivul crimei.

Marţi, procurorii au evidenţiat, de asemenea, factori „agravanţi" - acuzându-l pe inculpat că „a riscat vieţile altora" atunci când, se presupune, a tras în direcţia lui Kirk, care era înconjurat de alte persoane.

„De fapt, el juca un fel de ruletă balistică", a declarat procurorul Chad Grunander.

„Au trecut 356 de zile de când Tyler Robinson l-a asasinat pe Charlie Kirk", a adăugat Grunander. „Este timpul ca el, inculpatul, să fie trimis în judecată şi să i se citească acuzaţiile. Astăzi."

Avocaţii apărării au încercat să semene îndoieli cu privire la probele acuzării.

În cadrul şedinţei din iulie, aceştia au ridicat întrebări cu privire la procedură şi la credibilitatea experţilor care au depus mărturie. Avocaţii lui Robinson s-au opus în repetate rânduri transmiterii în direct a şedinţelor de judecată prin intermediul camerelor de filmat.

Judecătorul Tony Graf a ascultat din nou argumentele privind această chestiune în cadrul unei şedinţe cu uşile închise, marţi dimineaţă, înainte de începerea pledoariilor finale - dar a decis în favoarea transparenţei într-un caz care a stârnit teorii ale conspiraţiei.

Marţi, apărarea a încercat să minimizeze importanţa circumstanţelor agravante prezentate de procurori - susţinând că niciun glonţ nu a lovit pe nimeni din mulţime, în afară de Kirk.

În cadrul şedinţei din luna iulie, instanţa a ascultat mărturiile şi a vizionat imaginile care arătau cum acuzatul ar fi cercetat campusul în repetate rânduri în ziua în care Kirk a fost împuşcat - interacţionând cu membrii TPUSA şi luând masa la Chick-fil-A înainte de a se întoarce îmbrăcat altfel.

Noua ţinută includea „pantaloni lungi pentru a ascunde puşca pe care o ascunsese în pantaloni", a declarat McBride marţi.

Conform probelor prezentate de procurori în cadrul şedinţei din iulie, ADN-ul lui Robinson a fost găsit pe puşca bunicului său, ascunsă într-o zonă împădurită din apropierea campusului după împuşcături, precum şi pe un prosop în care era înfăşurată şi pe o şurubelniţă recuperată de la locul faptei.

McBride a mai declarat marţi în faţa instanţei că gravurile găsite pe cartuşele de la locul împuşcăturilor se potriveau, se pare, cu o unealtă Dremel recuperată din locuinţa pe care inculpatul o împărţea cu colegul său de cameră.

Interviul video al lui Twiggs cu procurorii a fost redat în iulie, în timpul şedinţei de judecată. Colegul de cameră al lui Robinson a afirmat că acuzatul a mărturisit comiterea împuşcăturilor, a plâns şi a spus că îşi doreşte să nu fi făcut asta.

Robinson, însoţit de familia sa şi de un vecin, s-a predat a doua zi după crimă.

Următoarea sa înfăţişare în faţa instanţei este programată pentru 23 octombrie, când se aşteaptă stabilirea datei procesului.