ROGEN - programul național pentru genomul de referință al populației. Concret: genomul de referință - codul sursă al românilor

Dacă doi oameni luați la întâmplare sunt în proporție de 99,9% identici genetic, diferența de 0,1% poate schimba totul: poate crește sau scădea riscul de boală, felul în care reacționăm la mâncare, medicamente, somn, stres și chiar cât de protejați suntem față de anumite afecțiuni.

Aici intră în joc poligenele: nu există de obicei o singură genă vinovată, ci multe variații mici care se adună și împing riscul în sus sau în jos. Asta explică de ce doi oameni cu aceleași obiceiuri pot avea rezultate complet diferite, biologia nu pornește mereu de la același baseline.

Acum vine întrebarea logică: de ce nu ne facem toți mâine un test genetic și gata, știm exact unde stăm și ce stil de viață ni se potrivește, așa cum ne și promit unele clinici private. Pentru că scorurile de risc (PRS) sunt calculate pe baze de date uriașe… dar nu pe populația noastră, iar noi, genetic, nu suntem o simplă medie europeană. Istoria, migrațiile, adaptarea la mediu — toate lasă urme distincte. Dacă iei un PRS construit predominant pe populații din vestul Europei și îl aplici direct la români, riști să obții estimări imprecise.

Aici apare motivul ROGEN = harta genetică a românilor.

Practic, vom testa și vom citi „codul sursă” a 10.000 de români voluntari și construim o hartă genetică de referință pentru România. Asta înseamnă: scoruri poligenice mai bune, cercetare mai relevantă și (în timp) o medicină mai personalizată pentru noi. Având această referință din RoGen, dar și alte programe care vor urma, vom putea ști mai sigur, în urma testării genetice, ce tip de sport ți se potrivește, ce mâncare să eviți, ce medicamente funcționează și în ce doze, cât timp trebuie să dormi, câtă cafea să bei etc. Prevenție și precizie reală, adaptate pentru fiecare om în parte.

Institutul Clinic Fundeni, care face parte din consorțiul ROGEN. Sunt parte din echipa ROGEN, ca expert în comunicare și angajat al IC Fundeni pe postul de asistent de cercetare în chirurgie generală.

Dr. Mihail Pautov