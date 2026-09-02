Trump a numit schimbările climatice drept o „escrocherie". Vine nota de plată: 450 de miliarde de dolari

Președintele american Donald Trump a declarat la o sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU) din toamna trecută că a retras Statele Unite din Acordul schimbărilor climatice de la Paris, pe care l-a numit o „escrocherie". Însă adevărul despre schimbările climatice este altul, iar acum o nouă cercetare a firmei de modelare a riscurilor Verisk anunță nota de plată a dezastrelor naturale: 450 de miliarde de dolari anual pentru întreaga lume.

Până la 62% din pierderile globale cauzate de dezastre naturale sunt neasigurate, potrivit unei noi cercetări realizate de firma de modelare a riscurilor Verisk, ceea ce face ca locuințele, întreprinderile și guvernele să se confrunte cu pierderi neasigurate de aproximativ 279 de miliarde de dolari într-un an mediu și mult mai mult în cei mai dezastruoși ani, potrivit Financial Times.

Se așteaptă ca toate catastrofele naturale să coste lumea 450 de miliarde de dolari într-un an tipic, conform unei noi prognoze, mai puțin de jumătate din aceste pierderi fiind acoperite de asigurări.

Prețul în creștere reflectă costul tot mai mare al schimbărilor climatice și al expansiunii urbane, care a pus în pericol mai multe proprietăți, precum și creșterea prețului construcțiilor rezidențiale, care în SUA a depășit inflația. Industria asigurărilor se confruntă, de asemenea, cu pierderi tot mai mari din cauza riscului de catastrofă, deși acoperă o cotă din ce în ce mai mică din totalul daunelor estimate.

Anul trecut a fost al șaselea an consecutiv în care pierderile asigurate la nivel global au depășit 100 de miliarde de dolari. Deși niciun uragan nu a lovit continentul american, asigurătorii au plătit daune pentru incendiile de vegetație și furtunile severe din California, care au devenit din ce în ce mai costisitoare.

În multe piețe emergente afectate puternic de catastrofe naturale costisitoare, locuințele și întreprinderile achiziționează puține sau deloc asigurări. Ca urmare a acestor tendințe, ponderea pierderilor globale acoperite de asigurări este în scădere. Un cutremur din Myanmar din martie 2025 a provocat pagube de aproximativ 12 miliarde de dolari, din care asigurătorii au acoperit mai puțin de 100 de milioane de dolari, a anunțat Verisk, reflectând rata scăzută de acoperire a asigurărilor pe piață.

Incendiile de vegetație din Los Angeles din ianuarie 2025, care au cauzat pierderi economice de până la 65 de miliarde de dolari, au afectat în mare parte proprietăți cu acoperire de asigurare a locuinței.

Donald Trump a susținut la ONU în septembrie 2025 că sursele de energie curată, cum ar fi energia solară și eoliană, nu funcționează și sunt mai scumpe decât opțiunile bazate pe combustibili fosili. De asemenea, el a spus că expertiza ONU a fost greșită în predicțiile sale despre consecințele schimbărilor climatice. Și președintele a avertizat în repetate rânduri că economia energiei regenerabile dăunează economiei și duce la costuri energetice mai mari, conform ABC News.

Afirmația lui Trump: Președintele a spus că sursele de energie regenerabilă „nu funcționează" și sunt „prea scumpe". Președintele le-a numit o „glumă" și a spus că nu sunt suficient de puternice pentru a gestiona infrastructura modernă și nu sunt fiabile.

Verificarea faptelor: În 2024, 80% din creșterea generării globale de energie electrică a provenit din surse regenerabile și nucleare, contribuind pentru prima dată cu 40% din producția totală de energie electrică la nivel mondial, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA).

Afirmația lui Trump: Președintele a declarat că predicțiile ONU privind impactul schimbărilor climatice nu s-au concretizat și că acestea au fost exagerate sau sunt incorecte. Președintele a numit-o „cea mai mare escrocherie comisă de lume".

Verificarea faptelor: Există dovezi științifice copleșitoare și un consens din partea a mii de oameni de știință din întreaga lume că schimbările climatice au loc, sunt cauzate de om și prezintă riscuri semnificative pentru sănătatea umană, mediu și economia globală.

Afirmațiile președintelui sunt în contrast puternic cu evaluările climatice bine-cunoscute, inclusiv Grupul Interguvernamental de Experți în Schimbări Climatice (IPCC), considerat standardul de aur al analizei climatice, și Evaluarea Națională a Climei din SUA, care include contribuții de la mii de oameni de știință din întreaga lume și este supusă unui proces riguros de revizuire deschisă și independentă, care durează ani de zile. IPCC a constatat că „activitățile umane, în principal prin emisiile de gaze cu efect de seră, au cauzat în mod neechivoc încălzirea globală".