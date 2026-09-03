Cum ar putea arăta primul contact cu extratereștrii și de ce omenirea ar putea fi luată prin surprindere: "Nu suntem pregătiți!"

Omenirea caută de decenii dovezi ale existenței vieții extraterestre, însă oamenii de știință încep să se gândească tot mai serios nu doar la momentul descoperirii, ci și la ce se va întâmpla după. Dacă un semnal extraterestru ar fi confirmat sau dacă o civilizație avansată ar ajunge în apropierea Pământului, reacția lumii ar putea fi mult mai haotică decât scenariile ordonate din filme.

Astrofizicianul Avi Loeb, profesor la Universitatea Harvard, avertizează că omenirea nu are în prezent un plan solid pentru un asemenea scenariu.

„În acest moment, nu suntem pregătiți. Este foarte important să înțelegem ce sunt aceste obiecte prin colectarea a cât mai multor date posibil, apoi evaluarea riscului și acționarea în consecință", spune Loeb, potrivit Science Focus BBC.

Declarația vine în contextul apariției obiectului interstelar 3I/ATLAS, observat în 2025. A fost doar al treilea obiect cunoscut provenit din afara Sistemului Solar și a traversat spațiul cu o viteză de aproximativ 220.500 de kilometri pe oră.

Inițial, natura sa neobișnuită a alimentat speculațiile. Loeb a mers până la ipoteza că obiectul ar putea avea o origine tehnologică și chiar că ar putea reprezenta o potențială amenințare. Ulterior, 3I/ATLAS a fost confirmată drept cometă interstelară, iar ipotezele lui Loeb au fost contestate de alți cercetători.

Totuși, episodul a readus în centrul atenției o întrebare care până nu demult părea rezervată literaturii SF: ce facem dacă, într-o zi, descoperim fără dubiu că nu suntem singuri?

Primul semnal ar putea fi doar o anomalie

Cel mai probabil, primul contact nu va semăna cu o navă extraterestră care apare deasupra Casei Albe.

Cercetătorii consideră mai plauzibilă detectarea unui semnal radio, a unui impuls laser sau a unei alte așa-numite tehnosemnături, un indiciu că o civilizație tehnologică există undeva în Univers.

Un precedent există deja. În 1977, radiotelescopul Big Ear din Statele Unite a detectat un semnal radio extrem de puternic, care a durat 72 de secunde și a provenit aparent din direcția constelației Săgetător. A devenit celebrul semnal „Wow!", însă nu a mai fost detectat niciodată și nu s-a stabilit definitiv ce l-a produs.

Bill Diamond, directorul Institutului SETI, avertizează că un semnal provenit de la o civilizație aflată la mii de ani-lumină ar ridica o problemă uriașă.

„Să presupunem că este un semnal radio sau un impuls laser, dar provine de la un sistem planetar aflat la 10.000 de ani-lumină de aici. Asta înseamnă că transmisia a părăsit planeta respectivă acum 10.000 de ani."

Într-un asemenea caz, nici măcar nu am putea ști dacă acea civilizație mai există în prezent.

„Nu vom avea un apel telefonic sau o conversație cu o civilizație atât de îndepărtată", spune Diamond.

Situația ar fi diferită dacă semnalul ar proveni de la o civilizație aflată la câteva zeci de ani-lumină. Atunci ar exista, cel puțin teoretic, posibilitatea unui schimb de mesaje, chiar dacă fiecare întrebare și fiecare răspuns ar necesita ani.

Ce facem dacă mesajul este confirmat

Comunitatea științifică are deja protocoale pentru cazul în care un semnal extraterestru este detectat. Acestea prevăd, printre altele, verificarea independentă a descoperirii înainte de orice anunț major și notificarea organismelor internaționale.

Profesorul Michael Garrett, directorul centrului de astrofizică Jodrell Bank și președinte al Comitetului SETI al Academiei Internaționale de Astronautică, subliniază că verificarea ar trebui să fie primul pas.

„Prima prioritate este să convingi un alt grup de cercetare care folosește echipamente independente să repete ceea ce ai făcut tu, să repete observația", explică el.

Dacă semnalul este confirmat, următorul pas ar trebui să fie implicarea unor organisme internaționale precum Națiunile Unite.

Problema devine însă mult mai complicată atunci când vine vorba despre răspuns. Cine vorbește în numele Pământului? Cine redactează mesajul? Și, mai ales, avem dreptul să trimitem un răspuns fără un acord internațional?

Noile protocoale SETI prevăd că nimeni nu ar trebui să răspundă unilateral unui posibil semnal extraterestru. Orice mesaj către o civilizație extraterestră ar trebui să fie rezultatul unei coordonări internaționale.

Mai periculos ar putea fi contactul direct

Un contact mult mai apropiat, în care un obiect extraterestru ar ajunge efectiv în vecinătatea Pământului, ar ridica probleme cu totul diferite.

Avi Loeb spune că prima întrebare ar fi legată de risc.

„Primul lucru de care ne vom îngrijora imediat este amenințarea, nivelul de risc, pentru că totul se rezumă la supraviețuire, nu-i așa? Așadar, când mergi la o întâlnire pe nevăzute, vrei să știi că cealaltă persoană nu este un criminal în serie", afirmă astrofizicianul.

Loeb nu crede că ar trebui să ne așteptăm neapărat la ființe biologice asemănătoare oamenilor.

„Aș paria că nu este o creatură biologică, ci mai degrabă un sistem tehnologic cu inteligență artificială. Când faci o călătorie interstelară, ai nevoie de un sistem autonom, care are propriul creier."

În opinia sa, o civilizație capabilă să traverseze distanțe interstelare ar putea prefera să trimită sisteme robotice autonome.

„Și având în vedere că creierele biologice sunt dificil de întreținut pe parcursul a miliarde de ani sau zeci de mii de ani-lumină, aș crede că are sens să trimitem roboți cu inteligență artificială."

Omenirea ar putea reacționa haotic

Un asemenea eveniment nu ar avea doar consecințe științifice. Ar putea declanșa o reacție globală fără precedent, de la entuziasm și curiozitate până la teamă și dezinformare.

Dr. Andreas Schwarz, cercetător în comunicarea de criză, avertizează că rețelele sociale și algoritmii ar putea amplifica rapid informațiile neverificate.

„Vor fi oameni cu adevărat entuziasmați. Vor fi oameni foarte curioși. Vor fi oameni cărora nu le pasă. Vor fi, de asemenea, oameni care se tem."

Totuși, Schwarz consideră că o panică globală nu este neapărat inevitabilă. Analiza reacțiilor la alte crize arată că oamenii nu intră automat în panică atunci când sunt confruntați cu un eveniment extrem.

„Când ne uităm la situații de criză și dezastre, de cele mai multe ori nu vedem panică. Uneori avem problema opusă: aceea că oamenilor nu le pasă suficient."

Nu există încă un plan pentru o vizită extraterestră

Omenirea are protocoale pentru detectarea unui semnal, dar nu există un plan internațional comparabil pentru situația în care o civilizație extraterestră ar ajunge efectiv în apropierea Pământului.

Potrivit experților, un asemenea scenariu ar trebui să includă proceduri privind comunicarea publică, continuitatea guvernării, securitatea, eventuale evacuări și gestionarea informațiilor.

Pentru Loeb, tocmai această lipsă de pregătire este problema.

„Trebuie să luăm în considerare evenimentele de tip «lebădă neagră». Au o probabilitate mică, dar ar avea un impact uriaș asupra societății, așa că trebuie tratate cu seriozitate."

În cele din urmă, primul contact ar putea fi mai puțin spectaculos decât își imaginează Hollywoodul și, tocmai de aceea, mult mai greu de gestionat. Un semnal minuscul într-un set de date, o anomalie imposibil de explicat sau un obiect venit din afara Sistemului Solar ar putea declanșa una dintre cele mai mari schimbări din istoria civilizației.

Iar înainte să aflăm dacă există cineva acolo, oamenii de știință spun că ar trebui să ne punem o altă întrebare: suntem pregătiți pentru momentul în care vom afla?