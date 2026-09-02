Decizie în Parlament: Examenul de admitere la liceu va fi eliminat. Care e propunerea alternativă

Senatorii din comisia pentru învățământ, știință și inovare au votat, miercuri, în unanimitate, un amendament care prevede eliminarea examenului de admitere la liceu și au trimis legea să primească votul final în plenul Senatului programat azi la ora 12.00. Decizia a întrunit un consens politic unanim.

Reprezentanții elevilor, ai părinților și doi foști miniștri ai Educației (Mircea Miclea și Daniel Funeriu) s-au pronunțat în ședință pentru eliminarea examenului de admitere la liceu. Toate partidele au fost de acord și au votat în unanimitate să se elimine „examenul paralel" prin abrogarea articolelor care prevăd examenul de admitere la liceu în Legea învățământului preuniversitar. Astfel, elevii care încep clasa a VIII-a în acest an nu vor mai susține examen de admitere la liceu.

În acest moment, Legea 198/2023 privind Învățământului preuniversitar prevede că liceele pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a pentru maximum 50% din numărul de locuri, după susținerea de către elevi a evaluării naționale. Această prevedere va fi eliminată din lege. După votul final din plenul Senatului, legea va merge la șeful statului pentru promulgare, astfel încât să se aplice începând cu acest an școlar.

Problema de fond, au discutat cei prezenți, a fost nu examenul de admitere la liceu, ci Evaluarea Națională și materiile și competențele care se verifică la finalul clasei a VIII-a. De exemplu, Funeriu a propus ca liceelor să le fie acordată posibilitatea să își stabilească un coeficient pentru fiecare materie de la Evaluarea Națională în vederea ierarhizării candidaților: de exemplu, un liceu axat pe filologie va oferi coeficient mai mare notei de la limba română obținută la Evaluarea Națională.

Astfel, un elev care a obținut la Evaluarea Națională nota 10 la limba română și nota 7 la matematică va avea șanse mai mari să intre la liceul axat pe filologie decât un elev care a obținut 7 la română și 10 la matematică, deși amândoi elevii au aceeași medie la Evaluarea Națională.