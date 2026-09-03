Două Tesla s-au oprit brusc în plin trafic pe autostradă, iar șoferii au murit loviți din spate. Sistemul de asistență la condus era activ în ambele cazuri

Publicația specializată în vehicule electrice Electrek a stabilit că sistemul de asistență la condus al Tesla era activat în timpul a două accidente mortale petrecute în Statele Unite, în care mașinile s-au oprit complet pe banda de circulație, relatează Gizmodo.

Florida, 6 octombrie 2025: Un bărbat de 43 de ani a murit la volanul unei Tesla Model 3 fabricate în 2020, după ce vehiculul s-a oprit complet pe o bandă activă a autostrăzii Interstate 4.

Mașina a fost lovită din spate de un camion de mare tonaj, al cărui șofer a încercat fără succes să evite impactul. Vehiculul electric a fost proiectat într-o barieră de protecție și s-a răsturnat, iar șoferul a fost declarat decedat la fața locului.

Arizona, 31 octombrie 2025: Un scenariu aproape identic s-a produs pe autostrada Loop 202. Tot o Tesla Model 3 din 2020 s-a oprit brusc pe o bandă activă de circulație și a fost lovită din spate de o camionetă Ford F-350. Șoferul mașinii electrice a murit pe loc.

Cum au fost corelate cazurile

Relatările inițiale despre cele două accidente nu menționau Autopilot, „Full Self-Driving (Supervised)" sau vreun alt sistem de asistență la condus. Legătura a fost făcută de Electrek pe baza rapoartelor depuse de Tesla la Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier din Statele Unite.

Producătorii auto sunt obligați să raporteze dacă un sistem de asistență de Nivel 2 sau superior era activ în intervalul de cel puțin 30 de secunde dinaintea impactului. În ambele rapoarte apare statutul „Verified Engaged", ceea ce indică faptul că sistemul era activat înainte de producerea accidentelor.

„Frânări fantomă", semnalate de ani de zile

Gizmodo amintește că șoferii reclamă de mai mulți ani așa-numitele „frânări fantomă" ale sistemelor Tesla, în urma cărora vehiculele se opresc fără un motiv aparent.

Problema face obiectul unui proces colectiv intentat în Statele Unite împotriva producătorului. Un caz similar avansează și în Australia, unde judecătorul a sugerat recent numirea unui auditor independent care să examineze platformele interne de inginerie ale Tesla, ca răspuns la tergiversările companiei în etapa de administrare a probelor.