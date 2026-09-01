Motorina s-a ieftinit cu doar 17 bani după reducerea accizei. Șoferii ar fi trebuit să plătească cu 85 de bani mai puțin

Motorina s-a ieftinit cu doar 17 bani pe litru după reducerea cu 25% a accizei, intrată în vigoare la 1 septembrie. Scăderea este mult sub reducerea de aproximativ 85 de bani pe litru care ar fi rezultat dacă diminuarea accizei s-ar fi transmis integral în prețul plătit de consumatori.

Cu o zi înainte de reducerea accizei, luni, 31 august, după prânz, motorina standard costa 10,14 lei/litru la Petrom și Socar, în timp ce Rompetrol, OMV și Mol afișau un preț de 10,20 lei/litru. La Lukoil, prețul era de 10,40 lei/litru.

Marți, 1 septembrie, prețurile au coborât cu aproximativ 17 bani pe litru:

Petrom și Socar: de la 10,14 la 9,97 lei/litru

Rompetrol, OMV și Mol: de la 10,20 la 10,03 lei/litru

Lukoil: de la 10,40 la 10,23 lei/litru

Astfel, reducerea observată la pompă este de 17 bani/litru la toate rețelele monitorizate. Reducerea accizei la motorină cu 25% ar fi trebuit să aibă un efect mult mai mare asupra prețului final, de aproximativ 85 de bani pe litru, dacă întreaga diminuare a taxării s-ar fi transmis consumatorului. Diferența este semnificativă: reducerea efectivă reprezintă aproximativ 20% din reducerea de circa 85 de bani care ar fi rezultat din transferarea integrală a diminuării accizei în prețul de la pompă.

De aceea, controalele ANPC sunt justificate, iar analiza Consiliului Concurenței ar fi esențială pentru a vedea dacă vorbim despre simple ajustări comerciale sau despre un comportament coordonat/abuziv pe piață. Prețul final include acciză, TVA, costul carburantului, transport, curs valutar și marja benzinăriei. Dacă acciza scade, dar comerciantul majorează restul componentelor, reducerea poate fi anulată parțial sau chiar total.

După modificarea prețurilor, motorina standard se vinde la marile rețele monitorizate cu prețuri cuprinse între 9,97 și 10,23 lei/litru. La un rezervor de 50 de litri, reducerea de 17 bani pe litru înseamnă o economie de aproximativ 8,50 lei la un plin. Dacă reducerea de aproximativ 85 de bani pe litru s-ar fi transmis integral, economia pentru același rezervor ar fi fost de circa 42,50 lei. Diferența dintre cele două situații este, astfel, de aproximativ 34 de lei la un rezervor de 50 de litri.