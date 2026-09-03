El Niño ajunge la intensitate 3 din 4. Meteorologii avertizează asupra riscului tot mai mare de fenomene extreme

Riscul producerii unor fenomene meteorologice extreme, inclusiv valuri de căldură și precipitații foarte abundente, rămâne ridicat și este în creștere în numeroase regiuni ale lumii, potrivit informațiilor Organizației Meteorologice Mondiale (OMM).

Fenomenul El Niño ar fi ajuns la nivelul de intensitate 3 din 4, iar evoluția sa este urmărită cu atenție de meteorologi.

ANM arată, într-o informare publicată pe platforma Facebook, că Organizația Meteorologică Mondială urmează să prezinte în curând o nouă actualizare privind evoluția fenomenului.

El Niño este caracterizat prin încălzirea neobișnuită a apelor de suprafață din zona centrală și estică a Oceanului Pacific tropical. Fenomenul poate influența circulația atmosferică și regimul precipitațiilor la scară largă.

Potrivit explicațiilor prezentate de ANM, specialiștii consideră că există condiții specifice El Niño atunci când temperatura suprafeței mării într-o regiune-cheie a Pacificului depășește media cu cel puțin 0,5 grade Celsius.

Măsurătorile actuale arată însă abateri de peste 2 grade Celsius față de valorile normale.

Cum poate El Niño să influențeze vremea

Căldura acumulată în ocean este transferată către atmosferă, contribuind la creșterea temperaturilor globale și la modificarea distribuției precipitațiilor.

În general, episoadele El Niño au un efect de încălzire asupra climei planetei, iar consecințele cele mai pronunțate pot apărea în anul următor dezvoltării fenomenului.

Potrivit informațiilor prezentate de ANM, El Niño este asociat cu precipitații mai abundente și un risc mai mare de inundații în regiuni din America de Sud, Africa de Est și sudul Statelor Unite.

În alte zone, efectul poate fi opus. Estul și nordul Australiei, Indonezia, sudul Africii și anumite regiuni din Asia de Sud se pot confrunta cu secetă, inclusiv pe fondul reducerii activității musonice.

Fenomenul este asociat, de asemenea, cu o activitate mai redusă a uraganelor.

Sateliții și geamandurile urmăresc schimbările din Pacific

Pentru monitorizarea El Niño sunt analizate în principal condițiile din Pacificul tropical, iar specialiștii utilizează modele climatice pentru a estima evoluția acestora în lunile următoare.

Datele provin dintr-o rețea extinsă de observații, care include sateliți, geamanduri oceanografice, nave de cercetare și măsurători atmosferice realizate de serviciile meteorologice și hidrologice naționale.

Sunt monitorizate, între altele, temperatura suprafeței oceanului, vânturile, precipitațiile, presiunea atmosferică și cantitatea de căldură acumulată în ocean.

Fenomenul opus, La Niña, este caracterizat de temperaturi neobișnuit de scăzute ale suprafeței oceanului în aceeași regiune a Pacificului și de intensificarea vânturilor predominante de suprafață.

ANM subliniază că un ocean și o atmosferă mai calde pot pune la dispoziție mai multă energie și umezeală pentru dezvoltarea unor fenomene meteorologice extreme, printre care valurile de căldură și episoadele de precipitații abundente.

Informarea nu reprezintă însă o prognoză potrivit căreia România va fi afectată în mod direct de toate aceste fenomene. Efectele El Niño diferă considerabil de la o regiune la alta, iar OMM urmează să publice o nouă evaluare privind evoluția episodului actual.