„Teroriștii" Rusiei sunt de fapt copii: sute de minori au ajuns pe lista neagră a Moscovei. O elevă de 16 ani, acuzată că pregătea un atentat
Postat la: 03.09.2026 |
O adolescentă de numai 16 ani din Novosibirsk a ajuns în fața instanței, fiind acuzată de autoritățile ruse de pregătirea unui atentat, apartenență la o organizație teroristă și instruire în scopuri teroriste. Cazul fetei apare într-un moment în care numărul minorilor trecuți de Rusia în registrul oficial al „teroriștilor și extremiștilor" este în creștere.
Vitalina Prening a fost introdusă în august în baza de date gestionată de Rosfinmonitoring, Serviciul Federal de Monitorizare Financiară al Rusiei. Current Time relatează că măsura a dus și la blocarea conturilor bancare ale adolescentei.
Deși dosarul a fost trimis instanței, informațiile despre faptele concrete pentru care tânăra este urmărită nu au fost făcute publice de autorități.
De la desen și dansuri la acuzații de terorism
Imaginea adolescentei prezentată anterior de presa locală rusă contrastează puternic cu gravitatea acuzațiilor formulate acum împotriva ei. Vitalina era descrisă drept o elevă preocupată de desen, canto și dansuri de societate, care luase parte inclusiv la manifestări „patriotice".
Cazul său nu este însă unul izolat. Datele proiectului rus pentru drepturile omului „Primul Departament", alcătuit din juriști și jurnaliști, arătau că la începutul lunii iunie în registrul „teroriștilor și extremiștilor" se găseau 465 de copii cu vârste între 14 și 17 ani.
Numărul trece de 770 dacă sunt incluse și persoanele care au fost înscrise în registru înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, dar care între timp au devenit majore.
Numărul adolescenților introduși pe listă a explodat după invadarea Ucrainei
De la începutul invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, proporția adolescenților în rândul persoanelor nou înscrise de autorități în registrul oficial al „teroriștilor și extremiștilor" a crescut de peste opt ori.
În prezent, un minor apare la fiecare 12 persoane nou introduse în această bază de date.
FSB și Comitetul de Anchetă, organismul responsabil de investigarea infracțiunilor grave în Rusia, susțin că serviciile de informații ale Ucrainei îi contactează pe minori prin rețelele sociale și îi recrutează pentru „activități de sabotaj și terorism".
Activiștii pentru drepturile omului prezintă însă și o altă explicație. Dmitri Zair-Bek, coordonator al „Primului Departament", afirmă că există cazuri în care adolescenții sunt provocați chiar în spațiul online.
Potrivit activistului, securitatea rusă utilizează conturi infiltrate în diferite grupuri, comentarii sau mesaje cu caracter radical pentru a determina tinerii să reacționeze. Lipsa de experiență și vârsta acestora ar fi apoi exploatate pentru a-i împinge spre gesturi care pot deveni ulterior baza unor acuzații penale.
„Adolescenții sunt urmăriți pentru afirmații dure pe internet, pentru o glumă neinspirată în chatul școlii, discutarea unor planuri într-un joc pe calculator (...) sau citirea literaturii anarhiste (texte care contestă autoritatea statului, n.r.) ", spune activistul.
Peste 86% dintre minorii persecutați politic sunt privați de libertate
Cel puțin 124 de cazuri în care minori au fost persecutați în Rusia din considerente politice au fost documentate de activiștii pentru drepturile omului. Mai mult de 86% dintre acești copii sunt privați de libertate.
Militanții explică situația și prin comportamentul specific vârstei. Adolescenții tind să răspundă mai direct evenimentelor din jur și sunt mai predispuși decât adulții să își transforme opiniile în acțiuni. În același timp, tocmai vârsta și experiența redusă îi fac mai vulnerabili în fața celor care încearcă să îi atragă în diverse activități.
Cinci ani de închisoare pentru un adolescent care îl criticase pe Putin
Unul dintre dosarele documentate îl privește pe un adolescent din Oriol, care avea 15 ani când autoritățile au deschis primul dosar penal pe numele său.
Tânărul distribuise în cutiile poștale materiale prin care îl critica pe Vladimir Putin, înființase un canal de Telegram numit „Rusia Liberă" și se fotografiase alături de steagul alb-albastru-alb, folosit drept unul dintre simbolurile rușilor care se opun războiului din Ucraina.
Pe parcursul anchetei au apărut și acuzații privind presupuse legături ale adolescentului cu Legiunea „Libertatea Rusiei", unitate militară formată din ruși care luptă alături de Ucraina împotriva forțelor Moscovei. Anchetatorii au susținut inclusiv că băiatul ar fi depus o cerere pentru a intra în această formațiune.
Mama adolescentului respinge acuzația și afirmă că acesta doar își exprimase în mod deschis poziția împotriva războiului.
Procesul s-a desfășurat cu ușile închise, iar adolescentul a primit o pedeapsă de cinci ani de închisoare.
„Dosarul FSB din Minecraft"
Un alt caz devenit cunoscut în Rusia a început când un băiat de 14 ani și mai mulți prieteni au fost reținuți după ce au pus pe clădirea serviciului de securitate din Kansk un afiș de susținere a unui deținut politic.
Dosarul a ajuns să fie cunoscut drept „dosarul FSB din Minecraft". Anchetatorii au afirmat că adolescenții plănuiau să realizeze în Minecraft o copie virtuală a sediului serviciului rus de securitate și apoi să o arunce în aer în interiorul jocului.
Băiatul a primit o condamnare de cinci ani de închisoare pentru „instruire în scopuri teroriste și infracțiuni legate de explozibili".
Un copil de 14 ani, trecut și el pe lista „teroriștilor și extremiștilor"
Registrul autorităților ruse include în prezent și un adolescent din orașul siberian Barnaul, care a împlinit 14 ani în luna iunie.
Autoritățile îl acuză că ar fi incendiat o mașină a poliției. Tatăl copilului contestă însă versiunea anchetatorilor și susține că incendiul invocat de aceștia nu a avut loc.
Legislația din Rusia permite tragerea la răspundere penală pentru anumite infracțiuni grave începând de la vârsta de 14 ani. În această categorie sunt incluse terorismul și infracțiunile conexe, sabotajul, vandalismul și participarea la revolte.„Teroriștii" Rusiei sunt copii: sute de minori au ajuns pe lista neagră a Moscovei. O elevă de 16 ani, acuzată că pregătea un atentat
Alice Draghici03-09-2026 08:52
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O adolescentă de numai 16 ani din Novosibirsk a ajuns în fața instanței, fiind acuzată de autoritățile ruse de pregătirea unui atentat, apartenență la o organizație teroristă și instruire în scopuri teroriste. Cazul fetei apare într-un moment în care numărul minorilor trecuți de Rusia în registrul oficial al „teroriștilor și extremiștilor" este în creștere.
Vitalina Prening a fost introdusă în august în baza de date gestionată de Rosfinmonitoring, Serviciul Federal de Monitorizare Financiară al Rusiei. Current Time relatează că măsura a dus și la blocarea conturilor bancare ale adolescentei.
Deși dosarul a fost trimis instanței, informațiile despre faptele concrete pentru care tânăra este urmărită nu au fost făcute publice de autorități.
De la desen și dansuri la acuzații de terorism
Imaginea adolescentei prezentată anterior de presa locală rusă contrastează puternic cu gravitatea acuzațiilor formulate acum împotriva ei. Vitalina era descrisă drept o elevă preocupată de desen, canto și dansuri de societate, care luase parte inclusiv la manifestări „patriotice".
Cazul său nu este însă unul izolat. Datele proiectului rus pentru drepturile omului „Primul Departament", alcătuit din juriști și jurnaliști, arătau că la începutul lunii iunie în registrul „teroriștilor și extremiștilor" se găseau 465 de copii cu vârste între 14 și 17 ani.
Numărul trece de 770 dacă sunt incluse și persoanele care au fost înscrise în registru înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, dar care între timp au devenit majore.
Numărul adolescenților introduși pe listă a explodat după invadarea Ucrainei
De la începutul invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, proporția adolescenților în rândul persoanelor nou înscrise de autorități în registrul oficial al „teroriștilor și extremiștilor" a crescut de peste opt ori.
În prezent, un minor apare la fiecare 12 persoane nou introduse în această bază de date.
FSB și Comitetul de Anchetă, organismul responsabil de investigarea infracțiunilor grave în Rusia, susțin că serviciile de informații ale Ucrainei îi contactează pe minori prin rețelele sociale și îi recrutează pentru „activități de sabotaj și terorism".
Activiștii pentru drepturile omului prezintă însă și o altă explicație. Dmitri Zair-Bek, coordonator al „Primului Departament", afirmă că există cazuri în care adolescenții sunt provocați chiar în spațiul online.
Potrivit activistului, securitatea rusă utilizează conturi infiltrate în diferite grupuri, comentarii sau mesaje cu caracter radical pentru a determina tinerii să reacționeze. Lipsa de experiență și vârsta acestora ar fi apoi exploatate pentru a-i împinge spre gesturi care pot deveni ulterior baza unor acuzații penale.
„Adolescenții sunt urmăriți pentru afirmații dure pe internet, pentru o glumă neinspirată în chatul școlii, discutarea unor planuri într-un joc pe calculator (...) sau citirea literaturii anarhiste (texte care contestă autoritatea statului, n.r.) ", spune activistul.
Peste 86% dintre minorii persecutați politic sunt privați de libertate
Cel puțin 124 de cazuri în care minori au fost persecutați în Rusia din considerente politice au fost documentate de activiștii pentru drepturile omului. Mai mult de 86% dintre acești copii sunt privați de libertate.
Militanții explică situația și prin comportamentul specific vârstei. Adolescenții tind să răspundă mai direct evenimentelor din jur și sunt mai predispuși decât adulții să își transforme opiniile în acțiuni. În același timp, tocmai vârsta și experiența redusă îi fac mai vulnerabili în fața celor care încearcă să îi atragă în diverse activități.
Cinci ani de închisoare pentru un adolescent care îl criticase pe Putin
Unul dintre dosarele documentate îl privește pe un adolescent din Oriol, care avea 15 ani când autoritățile au deschis primul dosar penal pe numele său.
Tânărul distribuise în cutiile poștale materiale prin care îl critica pe Vladimir Putin, înființase un canal de Telegram numit „Rusia Liberă" și se fotografiase alături de steagul alb-albastru-alb, folosit drept unul dintre simbolurile rușilor care se opun războiului din Ucraina.
Pe parcursul anchetei au apărut și acuzații privind presupuse legături ale adolescentului cu Legiunea „Libertatea Rusiei", unitate militară formată din ruși care luptă alături de Ucraina împotriva forțelor Moscovei. Anchetatorii au susținut inclusiv că băiatul ar fi depus o cerere pentru a intra în această formațiune.
Mama adolescentului respinge acuzația și afirmă că acesta doar își exprimase în mod deschis poziția împotriva războiului.
Procesul s-a desfășurat cu ușile închise, iar adolescentul a primit o pedeapsă de cinci ani de închisoare.
„Dosarul FSB din Minecraft"
Un alt caz devenit cunoscut în Rusia a început când un băiat de 14 ani și mai mulți prieteni au fost reținuți după ce au pus pe clădirea serviciului de securitate din Kansk un afiș de susținere a unui deținut politic.
Dosarul a ajuns să fie cunoscut drept „dosarul FSB din Minecraft". Anchetatorii au afirmat că adolescenții plănuiau să realizeze în Minecraft o copie virtuală a sediului serviciului rus de securitate și apoi să o arunce în aer în interiorul jocului.
Băiatul a primit o condamnare de cinci ani de închisoare pentru „instruire în scopuri teroriste și infracțiuni legate de explozibili".
Un copil de 14 ani, trecut și el pe lista „teroriștilor și extremiștilor"
Registrul autorităților ruse include în prezent și un adolescent din orașul siberian Barnaul, care a împlinit 14 ani în luna iunie.
Autoritățile îl acuză că ar fi incendiat o mașină a poliției. Tatăl copilului contestă însă versiunea anchetatorilor și susține că incendiul invocat de aceștia nu a avut loc.
Legislația din Rusia permite tragerea la răspundere penală pentru anumite infracțiuni grave începând de la vârsta de 14 ani. În această categorie sunt incluse terorismul și infracțiunile conexe, sabotajul, vandalismul și participarea la revolte.
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