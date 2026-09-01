România începe construcția propriului supercomputer pentru inteligență artificială: prima fabrică naționale de AI va putea antrena modele lingvistice de mari dimensiuni

România începe oficial, de la 1 septembrie, implementarea RO AI Factory, proiectul prin care va fi construită o infrastructură națională destinată dezvoltării, antrenării și testării modelelor de inteligență artificială. Centrul va include un supercomputer optimizat pentru operațiuni AI și va putea fi folosit de universități, cercetători, start-up-uri, companii și instituțiile statului.

Noua etapă marchează trecerea de la anunțarea și pregătirea proiectului la implementarea efectivă a acestuia. Infrastructura va fi găzduită de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, iar operaționalizarea este estimată până la sfârșitul anului 2027.

Potrivit datelor tehnice prezentate anterior în cadrul DataCenter Forum România, sistemul complet ar urma să atingă o putere teoretică de peste 5 exaFLOPS în operațiuni de inteligență artificială. Supercomputerul va putea fi utilizat inclusiv pentru antrenarea modelelor lingvistice mari, a sistemelor generative și a modelelor multimodale.

Începe oficial implementarea RO AI Factory

Proiectul „Romanian EuroHPC AI Factory at ICI Bucharest" - RO AI Factory este finanțat de European High Performance Computing Joint Undertaking - EuroHPC JU, prin programul european dedicat dezvoltării fabricilor de inteligență artificială.

Prin această investiție, România va avea la dispoziție o infrastructură proprie pentru dezvoltarea, antrenarea, testarea și validarea modelelor și aplicațiilor AI.

Aceasta va putea fi utilizată atât de cercetători și universități, cât și de mediul economic și de instituțiile publice.

„Începerea oficială a proiectului RO AI Factory vine după o perioadă în care am început deja să construim în jurul acestei inițiative o comunitate de organizații interesate de dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale", a declarat directorul general al ICI București, Adrian-Victor Vevera.

Acesta spune că proiectul trebuie să devină punctul de legătură dintre cercetare, universități, companii și administrația publică.

„Ne dorim ca RO AI Factory să devină un punct de întâlnire între cercetare, mediul academic, companii și sectorul public și, mai ales, un cadru în care infrastructura, expertiza și colaborarea să ducă la proiecte și soluții concrete", a afirmat directorul ICI București.

România va avea un supercomputer optimizat pentru inteligența artificială

Componenta centrală a RO AI Factory va fi o infrastructură de calcul de înaltă performanță, optimizată pentru sarcinile specifice inteligenței artificiale.

Conform informațiilor prezentate anterior despre proiect, sistemul va avea o putere teoretică de peste 5 exaFLOPS în operațiuni AI, un nivel fără precedent pentru infrastructurile de calcul din România.

Un exaFLOPS reprezintă capacitatea unui sistem de a efectua un miliard de miliarde de operațiuni pe secundă. Puterea anunțată se referă însă la operațiuni specifice inteligenței artificiale și nu trebuie confundată cu performanța clasică utilizată în clasamentele generale ale supercomputerelor.

Sistemul va putea susține modelarea avansată, dezvoltarea aplicațiilor de inteligență artificială și antrenarea modelelor fundamentale și a modelelor lingvistice mari.

Infrastructura va putea fi folosită inclusiv pentru dezvoltarea sistemelor generative și multimodale, capabile să proceseze și să combine texte, imagini, sunete sau alte tipuri de date.

Printre domeniile prioritare anunțate anterior se află industria, securitatea cibernetică, științele vieții, serviciile publice digitale și sistemele autonome.

Firmele, universitățile și instituțiile statului vor primi acces la infrastructură

RO AI Factory nu va funcționa doar ca un centru de calcul destinat cercetării academice. Proiectul prevede realizarea unui ecosistem integrat de resurse, servicii, expertiză și competențe care să sprijine folosirea inteligenței artificiale la scară largă.

Portofoliul de servicii va include acces la resurse de calcul de înaltă performanță, sprijin pentru dezvoltarea și antrenarea modelelor AI, infrastructuri și servicii pentru date, biblioteci de algoritmi și instrumente dedicate construirii unor sisteme de inteligență artificială responsabile și de încredere.

Beneficiarii vor fi universitățile, institutele de cercetare, start-up-urile, întreprinderile mici și mijlocii, companiile din tehnologie și industrie, dar și instituțiile publice.

Unul dintre obiectivele centrale ale proiectului este democratizarea accesului la resursele avansate de inteligență artificială și supercomputing, care în prezent implică investiții foarte mari și sunt inaccesibile multor companii românești.

Start-up-urile și IMM-urile, ajutate să-și dezvolte propriile produse AI

O atenție specială va fi acordată start-up-urilor și întreprinderilor mici și mijlocii, care vor putea folosi infrastructura pentru a dezvolta și testa produse bazate pe inteligență artificială.

Accesul la puterea de calcul va fi completat cu expertiză tehnică, programe de formare, mentorat și sprijin pentru dezvoltarea, testarea și validarea noilor produse și servicii.

„RO AI Factory urmărește să sprijine start-up-urile și IMM-urile în trecerea de la statutul de simpli utilizatori ai tehnologiei la cel de dezvoltatori și inovatori activi în domeniul AI", au transmis reprezentanții ICI București.

Prin această abordare, proiectul urmărește să reducă barierele tehnologice și lipsa de competențe care limitează accesul companiilor românești la infrastructurile AI de mare capacitate.

Un alt obiectiv este transformarea rezultatelor obținute în cercetare în produse și servicii care pot fi utilizate efectiv în economie, administrație și societate.

Primele etape: pregătirea centrului și instalarea sistemelor hardware

ICI București va avea rolul de „Hosting Entity", instituția care va găzdui și va asigura funcționarea infrastructurii de calcul.

Institutul va oferi suportul tehnic și operațional necesar pentru instalarea, integrarea și exploatarea sistemului.

Primele etape ale proiectului vor viza pregătirea capacităților de găzduire și instalarea echipamentelor hardware. Ulterior, vor fi integrate serviciile și va fi realizată conectarea la infrastructurile naționale și europene.

Operaționalizarea RO AI Factory este estimată până la sfârșitul anului 2027. Serviciile și ecosistemul din jurul proiectului vor fi dezvoltate și extinse progresiv.

Termenul este mai larg decât estimarea prezentată în primăvara acestui an de directorul ICI București, care vorbea atunci despre posibilitatea ca fabrica de inteligență artificială să devină complet operațională în lunile martie, aprilie sau mai 2027, în funcție de evoluția proiectului.

Noul comunicat nu indică însă existența unei întârzieri, ci stabilește operaționalizarea infrastructurii până la finalul anului viitor.

România intră în rețeaua europeană a fabricilor de inteligență artificială

RO AI Factory va face parte din rețeaua europeană de fabrici de inteligență artificială dezvoltată sub coordonarea EuroHPC JU.

Programul urmărește crearea în Uniunea Europeană a unui ecosistem competitiv, sigur și sustenabil pentru dezvoltarea inteligenței artificiale și reducerea decalajului față de marile centre tehnologice din Statele Unite și Asia.

Integrarea în această rețea va permite României să participe direct la schimbul european de resurse, date, expertiză și bune practici.

Proiectul va crea și noi posibilități de colaborare transfrontalieră între cercetători, universități, companii și administrații publice.

ICI București susține că statutul de gazdă a RO AI Factory consolidează poziția institutului în ecosistemul european EuroHPC și conectează capacitățile naționale de cercetare, inovare și transfer tehnologic la infrastructurile avansate dezvoltate la nivelul Uniunii Europene.

Cine face parte din consorțiul RO AI Factory

Implementarea și dezvoltarea serviciilor vor fi realizate de ICI București împreună cu Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, co-coordonatorul proiectului.

Din consorțiu mai fac parte Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, Asociația Transilvania IT, Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu", Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și Asociația Romanian Digital Innovation Hubs.

Partenerii vor conecta infrastructura de calcul și inteligență artificială cu expertiza academică, cercetarea, programele de formare și comunitățile de start-up-uri și IMM-uri.