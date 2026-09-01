România începe construcția propriului supercomputer pentru inteligență artificială: prima fabrică naționale de AI va putea antrena modele lingvistice de mari dimensiuni
Postat la: 01.09.2026 |
România începe oficial, de la 1 septembrie, implementarea RO AI Factory, proiectul prin care va fi construită o infrastructură națională destinată dezvoltării, antrenării și testării modelelor de inteligență artificială. Centrul va include un supercomputer optimizat pentru operațiuni AI și va putea fi folosit de universități, cercetători, start-up-uri, companii și instituțiile statului.
Noua etapă marchează trecerea de la anunțarea și pregătirea proiectului la implementarea efectivă a acestuia. Infrastructura va fi găzduită de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, iar operaționalizarea este estimată până la sfârșitul anului 2027.
Potrivit datelor tehnice prezentate anterior în cadrul DataCenter Forum România, sistemul complet ar urma să atingă o putere teoretică de peste 5 exaFLOPS în operațiuni de inteligență artificială. Supercomputerul va putea fi utilizat inclusiv pentru antrenarea modelelor lingvistice mari, a sistemelor generative și a modelelor multimodale.
Începe oficial implementarea RO AI Factory
Proiectul „Romanian EuroHPC AI Factory at ICI Bucharest" - RO AI Factory este finanțat de European High Performance Computing Joint Undertaking - EuroHPC JU, prin programul european dedicat dezvoltării fabricilor de inteligență artificială.
Prin această investiție, România va avea la dispoziție o infrastructură proprie pentru dezvoltarea, antrenarea, testarea și validarea modelelor și aplicațiilor AI.
Aceasta va putea fi utilizată atât de cercetători și universități, cât și de mediul economic și de instituțiile publice.
„Începerea oficială a proiectului RO AI Factory vine după o perioadă în care am început deja să construim în jurul acestei inițiative o comunitate de organizații interesate de dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale", a declarat directorul general al ICI București, Adrian-Victor Vevera.
Acesta spune că proiectul trebuie să devină punctul de legătură dintre cercetare, universități, companii și administrația publică.
„Ne dorim ca RO AI Factory să devină un punct de întâlnire între cercetare, mediul academic, companii și sectorul public și, mai ales, un cadru în care infrastructura, expertiza și colaborarea să ducă la proiecte și soluții concrete", a afirmat directorul ICI București.
România va avea un supercomputer optimizat pentru inteligența artificială
Componenta centrală a RO AI Factory va fi o infrastructură de calcul de înaltă performanță, optimizată pentru sarcinile specifice inteligenței artificiale.
Conform informațiilor prezentate anterior despre proiect, sistemul va avea o putere teoretică de peste 5 exaFLOPS în operațiuni AI, un nivel fără precedent pentru infrastructurile de calcul din România.
Un exaFLOPS reprezintă capacitatea unui sistem de a efectua un miliard de miliarde de operațiuni pe secundă. Puterea anunțată se referă însă la operațiuni specifice inteligenței artificiale și nu trebuie confundată cu performanța clasică utilizată în clasamentele generale ale supercomputerelor.
Sistemul va putea susține modelarea avansată, dezvoltarea aplicațiilor de inteligență artificială și antrenarea modelelor fundamentale și a modelelor lingvistice mari.
Infrastructura va putea fi folosită inclusiv pentru dezvoltarea sistemelor generative și multimodale, capabile să proceseze și să combine texte, imagini, sunete sau alte tipuri de date.
Printre domeniile prioritare anunțate anterior se află industria, securitatea cibernetică, științele vieții, serviciile publice digitale și sistemele autonome.
Firmele, universitățile și instituțiile statului vor primi acces la infrastructură
RO AI Factory nu va funcționa doar ca un centru de calcul destinat cercetării academice. Proiectul prevede realizarea unui ecosistem integrat de resurse, servicii, expertiză și competențe care să sprijine folosirea inteligenței artificiale la scară largă.
Portofoliul de servicii va include acces la resurse de calcul de înaltă performanță, sprijin pentru dezvoltarea și antrenarea modelelor AI, infrastructuri și servicii pentru date, biblioteci de algoritmi și instrumente dedicate construirii unor sisteme de inteligență artificială responsabile și de încredere.
Beneficiarii vor fi universitățile, institutele de cercetare, start-up-urile, întreprinderile mici și mijlocii, companiile din tehnologie și industrie, dar și instituțiile publice.
Unul dintre obiectivele centrale ale proiectului este democratizarea accesului la resursele avansate de inteligență artificială și supercomputing, care în prezent implică investiții foarte mari și sunt inaccesibile multor companii românești.
Start-up-urile și IMM-urile, ajutate să-și dezvolte propriile produse AI
O atenție specială va fi acordată start-up-urilor și întreprinderilor mici și mijlocii, care vor putea folosi infrastructura pentru a dezvolta și testa produse bazate pe inteligență artificială.
Accesul la puterea de calcul va fi completat cu expertiză tehnică, programe de formare, mentorat și sprijin pentru dezvoltarea, testarea și validarea noilor produse și servicii.
„RO AI Factory urmărește să sprijine start-up-urile și IMM-urile în trecerea de la statutul de simpli utilizatori ai tehnologiei la cel de dezvoltatori și inovatori activi în domeniul AI", au transmis reprezentanții ICI București.
Prin această abordare, proiectul urmărește să reducă barierele tehnologice și lipsa de competențe care limitează accesul companiilor românești la infrastructurile AI de mare capacitate.
Un alt obiectiv este transformarea rezultatelor obținute în cercetare în produse și servicii care pot fi utilizate efectiv în economie, administrație și societate.
Primele etape: pregătirea centrului și instalarea sistemelor hardware
ICI București va avea rolul de „Hosting Entity", instituția care va găzdui și va asigura funcționarea infrastructurii de calcul.
Institutul va oferi suportul tehnic și operațional necesar pentru instalarea, integrarea și exploatarea sistemului.
Primele etape ale proiectului vor viza pregătirea capacităților de găzduire și instalarea echipamentelor hardware. Ulterior, vor fi integrate serviciile și va fi realizată conectarea la infrastructurile naționale și europene.
Operaționalizarea RO AI Factory este estimată până la sfârșitul anului 2027. Serviciile și ecosistemul din jurul proiectului vor fi dezvoltate și extinse progresiv.
Termenul este mai larg decât estimarea prezentată în primăvara acestui an de directorul ICI București, care vorbea atunci despre posibilitatea ca fabrica de inteligență artificială să devină complet operațională în lunile martie, aprilie sau mai 2027, în funcție de evoluția proiectului.
Noul comunicat nu indică însă existența unei întârzieri, ci stabilește operaționalizarea infrastructurii până la finalul anului viitor.
România intră în rețeaua europeană a fabricilor de inteligență artificială
RO AI Factory va face parte din rețeaua europeană de fabrici de inteligență artificială dezvoltată sub coordonarea EuroHPC JU.
Programul urmărește crearea în Uniunea Europeană a unui ecosistem competitiv, sigur și sustenabil pentru dezvoltarea inteligenței artificiale și reducerea decalajului față de marile centre tehnologice din Statele Unite și Asia.
Integrarea în această rețea va permite României să participe direct la schimbul european de resurse, date, expertiză și bune practici.
Proiectul va crea și noi posibilități de colaborare transfrontalieră între cercetători, universități, companii și administrații publice.
ICI București susține că statutul de gazdă a RO AI Factory consolidează poziția institutului în ecosistemul european EuroHPC și conectează capacitățile naționale de cercetare, inovare și transfer tehnologic la infrastructurile avansate dezvoltate la nivelul Uniunii Europene.
Cine face parte din consorțiul RO AI Factory
Implementarea și dezvoltarea serviciilor vor fi realizate de ICI București împreună cu Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, co-coordonatorul proiectului.
Din consorțiu mai fac parte Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, Asociația Transilvania IT, Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu", Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și Asociația Romanian Digital Innovation Hubs.
Partenerii vor conecta infrastructura de calcul și inteligență artificială cu expertiza academică, cercetarea, programele de formare și comunitățile de start-up-uri și IMM-uri.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Până s-a prins Sam Altman, agenții AI de la OpenAI au comunicat în secret 70.000 de mesaje într-un cod propriu
Mii de agenți AI și-au trimis reciproc 70.000 de mesaje secrete in interiorul propriilor sisteme OpenAI - iar compania n ...
-
Viceprimar din Satu Mare, filmat pe scuter cu un obuz activ în mână. Polițistul a încremenit când a văzut ce aduce la secție
Un incident neobișnuit s-a petrecut in comuna Vama, județul Satu Mare, unde un proiectil de artilerie descoperit pe un ș ...
-
Motorina s-a ieftinit cu doar 17 bani după reducerea accizei. Șoferii ar fi trebuit să plătească cu 85 de bani mai puțin
Motorina s-a ieftinit cu doar 17 bani pe litru dupa reducerea cu 25% a accizei, intrata in vigoare la 1 septembrie. Scad ...
-
Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro față de echivalentul celor din România
Vremurile in care prețurile din Bulgaria erau mult mai mici decat in Romania par sa fi apus. Odata cu trecerea la euro, ...
-
Big Brother pe DN1. Primele radare fixe au fost montate între București și Ploiești
Pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri din Romania au aparut primele echipamente fixe de monitorizare a traficului. ...
-
Donald Trump readuce Rusia la masa G20 spre nemulțumirea aliaților europeni: "Ne place să ne înțelegem cu toată lumea"
Decizia administrației Trump de a reintegra Rusia in cadrul unei reuniuni a oficialilor economici de top ai lumii starne ...
-
Polițiști chemați să oprească o petrecere din București au fost atacați cu sticle și pahare. 13 oameni au ajuns la secție
O petrecere din Sectorul 3 al Capitalei s-a incheiat luni seara cu intervenția polițiștilor și jandarmilor, dupa ce mai ...
-
Dispozitivul „suprauman" care poate detecta bolile de inimă în mai puțin de două secunde. „Diagnosticul și tratamentul mai timpuriu salvează vieți"
Medicii au dezvoltat un instrument de inteligența artificiala „suprauman" care poate detecta bolile de inima in ma ...
-
Avertisment de la vârful BNR: Lumea economică se schimbă radical. Ce urmează după globalizarea pe care o știam
Modelul economic care a dominat ultimele decenii trece printr-o transformare majora, insa acest lucru nu inseamna dispar ...
-
Pietre semiprețioase pentru chakre, între păreri și realitate: cum citești suprafața unei pietre
O brațara cu pietre pentru chakre poate arata prea perfecta, prea lucioasa sau, dimpotriva, puțin ciudat de la prima ved ...
-
John Mearsheimer: Vestul nu reușește să înțeleagă o lume multipolară - VIDEO
John Mearsheimer susține ca sistemul internațional s-a schimbat fundamental, dar elita de politica externa din Occident ...
-
Harta autostrăzilor și drumurilor expres din România actualizate în august 2026
Publicam harta la zi a autostrazilor si drumurilor expres din Romania deschise, in constructie si in licitare, actualiza ...
-
Ultima mașină: De ce ne explicăm universul cu unealta pe care tocmai am construit-o
Universul nu este haos. Universul este cod. Undeva exista un server, un nivel administrativ, o arhitectura. Nimic nu e i ...
-
Se mișcă pământul: șase cutremure în Vrancea în numai 24 de ore
Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs, marti, in judetul Vrancea, la ora 9:54, informeaza Institutul National de ...
-
Un fost amiral american anunță că orașul Atlantida ar fi fost descoperit: Indicii ce corespund lui Platon
De peste 2.000 de ani, legenda orașului pierdut a fascinat atat istoricii, cat și exploratorii și visatorii. Acum, fostu ...
-
Inteligența artificială i-ar putea face pe oameni mai „robotici" pe masura ce-i face pe roboți mai "umani"
Inteligența artificiala transforma tot mai multe domenii ale vieții moderne, de la cercetarea științifica și educație pa ...
-
Experiment surprinzător: Spanacul 'ascuns' în pâine schimbă răspunsul la insulină și senzația de foame
Oamenii de știința au gasit o modalitate neobișnuita de a crește valoarea nutritiva a painii albe, fara ca gustul sau ar ...
-
Mister sub nisipurile Egiptului: Mormântul 'păstrătorului secretelor regale' și trei sarcofage încă sigilate. Ce se ascundea după ușa rămasă închisă peste 4.000 de ani
Arheologii egipteni au facut o noua descoperire importanta la Saqqara, necropola care continua sa scoata la lumina vesti ...
-
Corpul uman, traversat de 100 de trilioane de particule în fiecare secundă fără să simți sau să vezi. „Mesagerii-fantomă" vin direct din inima Soarelui
Fara sa vedem sau sa simțim ceva, suntem traversați permanent de un flux uriaș de particule provenite din spațiu. Numai ...
-
Misterul conștiinței, mai aproape de o explicație? Oamenii care spun că au 'trăit moartea' altcuiva deschid o nouă frontieră pentru știință
Un fenomen straniu, documentat in tot mai multe relatari, ii obliga pe cercetatori sa regandeasca ceea ce știm despre co ...
-
Scene desprinse dintr-un film SF la Istanbul: Poliția îi avertizează cu drone pe cei care beau alcool în spații publice
Poliția din Istanbul a folosit o drona dotata cu camera, reflector și difuzor pentru a avertiza persoane care consumau a ...
-
The Guardian: Piața păpușilor sexuale dotate cu AI este în plină expansiune. Deja se pune problema dacă e corect sa fie abuzate
Acum doua saptamani, doi cetațeni ingrijorați au dat peste ceea ce presupuneau ca era cadavrul mutilat al unei femei, in ...
-
Un irakian fără adăpost găsește în Italia o servietă plină de bani și împarte bancnote de 50 de euro trecătorilor. Poliția a mai recuperat 4.000 de euro - Nimeni nu a revendicat banii
Un irakian care traiește in strada, langa gara din Belluno, in nordul Italiei, la 80 de kilometri de Veneția, a gasit o ...
-
Tucker Carlson susține că Donald Trump ar trebui demis din funcție „imediat" dacă ar lua în calcul un atac nuclear
Comentatorul conservator Tucker Carlson a declarat vineri ca președintele Donald Trump ar trebui demis imediat daca ar l ...
-
Un subofițer ISU și-a ucis iubita, apoi s-a sinucis. Tânărul de 24 de ani lucra la un detașament de pompieri
O crima urmata de sinucidere a avut loc duminica seara, 30 august, iar ucigașul era subofițer al Inspectoratului pentru ...
-
Președintele SUA a postat pe Truth Social un videoclip generat de AI: "Insula Kharg este făcută praf"
Președintele SUA, Donald Trump, a publicat imagini generate de inteligența artificiala, pe Truth Social, cu explicația: ...
-
Evadare ca în filme în Germania: un hoț de bijuterii a escaladat zidul clădirii şi a fugit pe acoperişul închisorii
Un detinut in varsta de 35 de ani a evadat duminica dimineata in nord-vestul Germaniei, din inchisoarea Duisburg-Hamborn ...
-
Colesterol redus la jumătate cu o singură perfuzie? O terapie genetică deschide o nouă frontieră în lupta cu bolile de inimă
O terapie experimentala bazata pe editarea genetica CRISPR-Cas9 a redus cu aproape 50% colesterolul LDL la pacienții car ...
-
Detaliul infiorător scos la iveală de un experiment într-o casă bântuită din Danemarca
Preferința pentru filmele horror vine dintr-un echilibru delicat intre frica pe care o simțim și siguranța in care ne af ...
-
Gaură-n nori: Mai multe formatiuni uriașe au apărut pe cer - Fenomenul neobișnuit care i-a făcut pe oameni să se gândească la OZN-uri
Un fenomen atmosferic rar și spectaculos a fost observat pe cerul orașului Pittsburgh, din statul american Pennsylvania. ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu