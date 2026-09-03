Durerea vine de unde ne așteptam mai puțin: Ce au descoperit cercetătorii despre legătura dintre creier și măduva osoasă

O sursă până acum puțin explorată a durerii cronice ar putea fi ascunsă chiar în interiorul craniului. Cercetătorii au descoperit indicii potrivit cărora măduva osoasă a craniului, considerată mult timp doar o structură implicată în producerea celulelor sanguine, ar putea avea un rol important în răspunsul imun asociat durerii.

Descoperirea vine în urma unui studiu publicat în Science Translational Medicine, realizat de cercetători de la Harvard Medical School. Echipa a identificat o legătură între activitatea imună din măduva osoasă a craniului și intensitatea durerii cronice, deschizând o posibilă nouă direcție de cercetare pentru tratamente.

„Scurtătura secretă" dintre craniu și creier

Ideea că măduva osoasă a craniului ar putea comunica direct cu creierul a apărut în urmă cu câțiva ani. În 2018, cercetătorii au identificat canale microscopice care traversează osul craniului și fac legătura între măduva osoasă și meningele, membrana care învelește creierul.

Descoperirea a schimbat perspectiva asupra modului în care sistemul imunitar poate reacționa la ceea ce se întâmplă în creier. Aceste mici canale ar putea funcționa ca o veritabilă rută de acces pentru celulele imune, permițând măduvei osoase a craniului să răspundă rapid la leziuni sau inflamații, notează Science Alert.

În anii care au urmat, cercetătorii au început să investigheze mai atent aceste conexiuni și au găsit indicii că ele ar putea fi implicate nu doar în răspunsul la traumatisme sau infecții, ci și în anumite boli neurologice și psihiatrice.

Printre afecțiunile în care au fost observate semnale asociate activării măduvei craniene se numără migrena, boala Alzheimer, accidentul vascular cerebral, depresia și autismul.

„Descoperiri similare în bolile neurodegenerative și psihiatrice, cum ar fi boala Alzheimer, accidentul vascular cerebral, depresia și autismul, sugerează că activarea măduvei craniene ar putea să nu fie unică migrenei, ci ar putea reprezenta un răspuns neuroimun mai fundamental, comun în diverse afecțiuni neuroinflamatorii", explică cercetătorii, conduși de omul de știință în imagistică clinică Mehrbod Mohammadian.

Niveluri mai mari ale unei proteine la persoanele cu dureri cronice

Pentru noul studiu, cercetătorii au analizat scanări PET/RMN realizate în cazul a 125 de adulți care sufereau de dureri cronice. Dintre aceștia, 88 aveau dureri cronice de spate, iar 37 sufereau de osteoartrită la genunchi. Rezultatele au fost comparate cu scanările a 22 de persoane sănătoase.

Oamenii de știință au urmărit în special nivelurile unei proteine numite proteină translocatoare, sau TSPO. Aceasta este prezentă în cantități importante în celulele imune și poate fi utilizată ca indicator al activității inflamatorii.

Participanții cu dureri cronice au prezentat niveluri mai ridicate de TSPO în porțiuni extinse ale măduvei osoase a craniului, comparativ cu grupul sănătos. Cele mai pronunțate creșteri au fost observate în regiunile frontale și parietale.

Deși ambele grupuri de pacienți cu durere cronică au prezentat niveluri crescute, cel mai puternic semnal a fost înregistrat în cazul persoanelor cu osteoartrită la genunchi.

Mai mult, nivelurile ridicate de TSPO au fost asociate cu o intensitate mai mare a durerii și cu un impact mai important al acesteia asupra vieții de zi cu zi, potrivit răspunsurilor oferite de participanți în chestionarele studiului.

Cercetătorii au identificat, de asemenea, legături între activitatea măduvei osoase a craniului și anxietate, depresie și povara generală asociată durerii.

Ce au găsit cercetătorii în țesutul cranian

Pentru a completa rezultatele obținute prin scanările cerebrale, oamenii de știință au analizat și țesut cranian provenit de la doi bărbați decedați, ambii în vârstă de 62 de ani. Unul dintre aceștia avea antecedente de durere cronică, în timp ce celălalt nu raportase astfel de probleme.

Proba provenită de la bărbatul cu durere cronică conținea mai mult decât dublul numărului total de celule identificat în proba donatorului de control, respectiv 3.826 de celule față de 1.616.

Și proporția celulelor pozitive pentru TSPO a fost mai mare, ajungând la 82%, comparativ cu 55% în cazul donatorului fără antecedente de durere cronică.

Cercetătorii avertizează însă că rezultatele obținute post-mortem sunt preliminare. Împreună cu datele provenite din scanările PET/RMN, acestea oferă totuși indicii că activitatea sistemului imun din măduva osoasă a craniului ar putea fi asociată cu durerea cronică.

O nouă țintă pentru tratamentele împotriva durerii?

O posibilă explicație este că semnalele inflamatorii provenite din creier se propagă prin canalele care leagă craniul de meninge și activează celulele imune din măduva osoasă a craniului. Aceste celule, în special cele mieloide, s-ar putea mobiliza și ar putea contribui ulterior la procesele de neuroinflamație.

Deocamdată, cercetătorii nu știu însă cu certitudine ce se întâmplă în această zonă și nici dacă activarea măduvei osoase a craniului provoacă sau întreține durerea cronică ori dacă procesul are loc în sens invers.

„Aceste descoperiri oferă o justificare solidă pentru investigarea în continuare a acestei structuri anterior trecute cu vederea, care rămâne în mare parte subexplorată în contextul durerii", notează autorii studiului.

Descoperirea ar putea deschide, în viitor, o direcție complet nouă pentru cercetarea durerii cronice. Cercetătorii consideră că terapiile capabile să influențeze activitatea măduvei osoase a craniului ar putea merita investigate ca posibilă metodă de ameliorare a durerii.

Pentru moment, însă, legătura dintre craniu, sistemul imunitar și durerea cronică rămâne o piesă încă lipsă dintr-un puzzle complex. Studiile viitoare vor trebui să stabilească dacă această activitate este una dintre cauzele durerii sau doar o consecință a acesteia.