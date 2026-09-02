Poșta Română bate palma cu Temu: Cum vor fi livrate de acum coletele și ce se schimbă pentru comercianții români

Poșta Română și Temu își unesc forțele pentru livrarea coletelor comercianților români care vând prin platforma de comerț online. Acordul prevede ca operatorul poștal să preia produsele de la vânzători, să le proceseze în centrele sale logistice și să asigure ultima etapă a livrării către clienți.

Parteneriatul vine şi în sprijinul companiilor locale care vând pe Temu şi pot să îşi extindă astfel aria de acoperire, inclusiv în alte ţări europene.

„Temu şi Poşta Română, operatorul naţional de servicii poştale din România, au semnat un Memorandum de Înţelegere pentru simplificarea serviciilor logistice destinate companiilor româneşti care vând pe Temu. În baza acordului, Poşta Română va furniza un serviciu integrat de livrare a coletelor, care va include preluarea acestora de la comercianţi, sortarea în centre logistice din România şi livrarea last-mile", arată Poşta Română într-un comunciat de presă.

Opţiunile de procesare şi livrare a comenzilor includ livrarea la domiciliu, puncte de ridicare, lockere automate şi oficii poştale din întreaga ţară.

Parteneriatul va oferi companiilor locale un proces mai simplu de procesare şi livrare a comenzilor, contribuind în acelaşi timp la îmbunătăţirea experienţei de cumpărare pentru clienţi, susţin oficialii Poştei Române.

Aceştia precizează că Temu şi Poşta Română vor organiza evenimente comune pentru a sprijini companiile româneşti care vând pe Temu să îşi extindă aria de acoperire. Cele două companii se vor întâlni, de asemenea, periodic pentru a analiza evoluţia parteneriatului şi pentru a îmbunătăţi în permanenţă serviciile de livrare.

„Reţeaua noastră ajunge în comunităţi din întreaga Românie, inclusiv în zonele rurale. Acest acord va pune serviciile noastre de livrare şi retur la dispoziţia comercianţilor români de pe Temu, ajutându-i să îşi servească clienţii din întreaga ţară. Salutăm, de asemenea, oportunitatea de a sprijini companiile locale care doresc să ajungă la clienţi din alte ţări europene", a declarat Valentin Ştefan, directorul general al Poştei Române.

Temu a intrat pe piaţa din România în iulie 2023, iar din martie 2025 companiile româneşti se pot înscrie şi pot vinde pe Temu. Programul Local Seller al Temu este disponibil în prezent în peste 35 de ţări.

„Patru din cinci întreprinderi mici din Europa nu vând online, iar organizaţiile de afaceri şi asociaţiile din industrie cu care ne-am întâlnit au indicat aceleaşi bariere: complexitatea, costurile şi lipsa de informaţii cu privire la modul de a începe. Prin colaborarea cu Poşta Română, ne propunem să sprijinim mai mulţi comercianţi români cu servicii logistice fiabile şi noi oportunităţi de dezvoltare, atât pe piaţa locală, cât şi dincolo de aceasta", au precizat reprezentanţii Temu.

Temu este o platformă globală de comerţ electronic care conectează consumatorii cu milioane de producători, branduri şi parteneri comerciali. Prezentă în peste 90 de pieţe la nivel mondial, Temu se angajează să ofere produse accesibile şi de înaltă calitate, care le permit clienţilor să ducă o viaţă mai bună.

Poşta Română are o istorie de 164 de ani şi o prezenţă în comunităţi din întreaga ţară, dispunând de o reţea naţională care poate să proceseze peste 500.000 de colete pe zi.

„Reţeaua modernă de hub-uri regionale consolidează rolul României de poartă de acces pentru coletele şi mărfurile care intră şi ies din Europa Centrală şi de Est", se precizează în comunicat.