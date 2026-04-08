"Dacă inima ta bate, te vom găsi" Ce tehnologie a folosit CIA pentru a-l localiza pe pilotul american catapultat în Iran

CIA a folosit pentru prima dată în misiune operațională un sistem care detectează amprenta electromagnetică a bătăilor inimii umane de la distanțe de zeci de kilometri, combinând magnetometria cuantică cu inteligența artificială. Tehnologia se numește „Ghost Murmur" și a fost utilizată pentru a localiza și salva pilotul american al cărui avion F-15 a fost doborât în sudul Iranului.

Tehnologia „Ghost Murmur" folosește senzori construiți în jurul unor defecte microscopice din diamante sintetice pentru a capta semnalul electromagnetic extrem de slab generat de bătăile inimii. Un software de inteligență artificială izolează apoi această „amprentă" de zgomotul de fond. „Este ca și cum ai auzi o voce într-un stadion, doar că stadionul este o zonă de deșert de mii de kilometri pătrați", a declarat pentru Washington Post o sursă anonimă familiarizată cu programul.

Ghost Murmur a fost creată de Skunk Works, unitatea secretă de dezvoltare avansată a Lockheed Martin. Aceeași divizie a produs avioane legendare precum U-2, SR-71 Blackbird, F-117 Nighthawk și F-22 Raptor. Tehnologia a fost testată pe elicoptere Black Hawk și este avută în vedere pentru integrarea pe avioanele F-35. Peisajulul arid din sudul Iranului s-a dovedit a fi „aproape ideal" pentru prima utilizare operațională a tehnologiei. Interferențele electromagnetice reduse, absența semnalelor umane și contrastul termic nocturn dintre un corp viu și solul deșertic au oferit operatorilor un nivel suplimentar de confirmare.

Pilotul se ascunsese într-o crăpătură de munte, supraviețuind două zile în timp ce trupele iraniene scotoceau zona. Președintele Trump a declarat că pilotul fusese localizat de la 64 de kilometri distanță. Directorul CIA, John Ratcliffe, a confirmat că agenția și-a atins obiectivul principal, fără a intra în detalii tehnice. Tehnologia nu este lipsită de limitări: funcționează cel mai bine în medii izolate, cu interferențe reduse, și necesită timpi de procesare considerabili.