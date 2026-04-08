Descoperire impresionantă la Pompeii. Romanii ar fi folosit o „mitralieră" cu 2.000 de ani înaintea vremurilor moderne

Un studiu recent schimbă perspectiva asupra tehnologiei militare din Antichitate. Cercetătorii susțin că, în timpul asediului orașului Pompeii, armata romană ar fi folosit o armă mecanică avansată, capabilă să tragă rapid mai multe proiectile, un concept apropiat de ceea ce astăzi am numi o mitralieră.

Este vorba despre polybolos, un dispozitiv descris în surse grecești antice, dar considerat mult timp doar o idee teoretică. Acum, noi dovezi sugerează că această armă ar fi fost folosită efectiv în luptă, cu aproape două milenii înainte de apariția armelor automate moderne, scrie Playtech. Asediul orașului a avut loc în anul 89 î.e.n., în timpul conflictelor cunoscute drept Social War, sub comanda generalului Lucius Cornelius Sulla. Până acum, se credea că romanii au folosit în principal baliste, arme mari care lansau proiectile de piatră.

Cercetătorii au observat însă un tip diferit de deteriorare în zidurile orașului. În locul impacturilor circulare specifice balistelor, au fost identificate grupuri de adâncituri mici, pătrate, dispuse în modele regulate. Aceste urme au fost analizate cu ajutorul scanărilor laser și al modelelor 3D, iar concluzia este surprinzătoare, deoarece ar putea fi rezultatul unor proiectile metalice trase rapid, în rafale.

Aici intervine ipoteza polybolos-ului, o armă atribuită inventatorului Dionysius of Alexandria și descrisă de Philo of Byzantium. Dispozitivul folosea un mecanism complex de roți și lanțuri pentru a încărca și lansa automat săgeți sau bolturi, fără pauzele necesare reîncărcării manuale. Dacă această interpretare se confirmă, ar însemna că romanii aveau acces la tehnologii mult mai avansate decât se credea.