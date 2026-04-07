CNA a închis și Radio GOLD FM. Cozmin Gușă acuză o operaține de cenzură politică: "Adevărul nu trebuie spus!” Daria Gușă: "Licența a fost ridicată abuziv!"

Cozmin Gușă a anunțat că CNA a ridicat licența postului Gold FM, imediat dupa ce institutia de cenzură a închis și postul de televiziune Realitatea Plus. Gușă spune că postul va contesta decizia, atacând cenzura.

„CNA a retras adineauri licența de emisie a GOLD FM, în mod ilegal, abuziv și fără notificare prealabilă, deci nu vom mai putea emite, pentru că adevărul nu trebuie spus. Ca-n SECURISTAN. Vom face plângere și vom contesta desigur, dar justiția RO e tot din … SECURISTAN”, a spus Gușă, pe Facebook.

Acționarul majoritar al GOLD FM, Daria Gușă, a declarat: „Licența GOLD FM a fost ridicată în mod abuziv, fără să ne anunțe în prealabil. Toți ceilalți radiodifuzori au primit notificări, dar postul nostru a fost singurul care nu a primit notificare. Nu am fost anunțați nici că azi se discută retragerea licenței noastre, cum se face de obicei în mod legal."

Comunicat GOLD FM:

În ședința de astăzi, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a retras licența de emisie a GOLD FM, în mod abuziv și fără notificare prealabilă. În calitate de acționar 100% al companiei ce administrează GOLD FM, Daria Gușă a emis următorul comunicat, prezentând situația de fapt:

„CNA-ul a retras, astăzi, licența de emisie a Radio Gold FM, fără să ne anunțe în prealabil. A fost clar în mod abuziv. Toți ceilalți radiodifuzori au primit notificări, cu două luni în urmă, apropo de speța care s-a discutat astăzi. Radio Gold FM a fost singurul radio care nu a primit această notificare. Nu am fost nici anunțați că astăzi se discută retragerea licenței noastre, cum se face de obicei în mod legal. Vom încerca să ne judecăm, să ajungem la o concluzie în acest caz, dar doream să vă anunțăm pe voi, pe ascultătorii noștri, să știți și voi cum operează, astăzi, CNA."

• Comunicat al Clubului de Presă •

În cursul acestei după-amieze, opinia publică a aflat cu stupoare că o importantă televiziune de știri, care se bucură de o largă audiență, a fost suprimată de Consiliul Național al Audiovizualului, la pachet cu postul de radio de mare audiență, Gold FM. Acest act samavolnic s-a petrecut după ce, în prealabil, CNA, inchiziția presei, a sancționat abuziv, în repetate rânduri, respectivul post de televiziune. Intenția cât se poate de explicită este de a bloca, pe această cale, cele mai autentice voci critice din media românească.

Clubul de presă a avertizat, în repetate rânduri, Parlamentul României asupra acestui pericol, solicitând o dezbatere asupra activității CNA în cele două comisii de cultură ale Parlamentului României. Nici partidele politice din arcul puterii și nici cele din opoziție nu au întreprins, din păcate, demersurile necesare pentru inițierea unor dezbateri și luarea măsurilor cuvenite, pentru care forul legislativ are totală autoritate de a preveni un asemenea derapaj democratic.

Suprimarea emisiilor Realitatea Plus și ale Gold FM, păstrând proporțiile, echivalează cu o lovitură de stat. De altfel, scopul urmărit a fost identic: acela de a bloca orice manifestare relevantă a spiritului critic, democratic, al opiniei libere, astfel încât România să continue în aceeași direcție periculoasă, fatală din punct de vedere democratic.