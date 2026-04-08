Potrivit publicației Defense Express, armata ucraineană ar fi început să folosească un tip nou de armament capabil să scoată din funcțiune sistemele energetice fără a le distruge fizic. Dacă informația se confirmă, ar putea indica o schimbare importantă de strategie pe front.

În regiunea Donețk, parțial ocupată de Rusia, au apărut deja primele reacții. Militari ruși susțin că Ucraina ar fi utilizat, în cursul serii precedente, drone echipate cu așa-numite „bombe cu grafit". Ca dovadă, au fost publicate imagini cu muniții de formă neobișnuită. Conform presei ruse, aceste dispozitive ar provoca scurtcircuite în lanț, blocând complet rețelele electrice.

Specialiștii explică faptul că „bombele cu grafit" sunt, de obicei, muniții de tip cluster care împrăștie submuniții ce conțin filamente fine de grafit. Efectul este discret, dar puternic: aceste fire produc scurtcircuite în instalațiile electrice, scoțând din funcțiune echipamentele fără explozii sau pagube vizibile. Practic, infrastructura este paralizată fără distrugerea clădirilor sau pierderi de vieți omenești.

Acest tip de armament nu este complet nou. A fost folosit și în timpul Războiului din Golf, când forțele coaliției au reușit să afecteze până la 85% din sistemul energetic al Irakului. Rezultatul a fost blocarea rapidă a infrastructurii critice, fără distrugeri masive. Analiza imaginilor a dus la ipoteza că dronele ucrainene FP-1 sau FP-2, produse de compania Fire Point, ar putea fi echipate cu focoase speciale.

Totuși, nu există o confirmare oficială, iar unii experți avertizează că elementele observate ar putea fi interpretate greșit. În același timp, Ucraina continuă atacurile asupra unor obiective importante. Dronele ar fi lovit recent fregata Amiral Grigorovici în portul Novorossiisk, precum și platforma offshore Sivash. Nava, parte a flotei ruse, este capabilă să lanseze rachete de croazieră Kalibr, folosite frecvent în atacurile asupra Ucrainei.