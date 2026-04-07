O poezie premonitorie răscolește internetul: "Nebunii urcă-n vârf de tot, comandă lumea idiot, se-aruncă-n lume maladii, popoarele spre-a se rări, că-s prea mulţi oameni..."

Postat la: 07.04.2026 |

O poezie de Adrian Păunescu pare ca descrie perfect lumea în care trăim, avand asadar si o latură premonitorie, tinand cont ca a fost scrisă cu decenii inainte de aceste timpuri:

"Nebunii urcă-n vârf de tot,
Comandă lumea idiot,
Declară zilnic un război,
Murim săraci, murim umili,
Din moftul unor imbecili
Şi este vai şi-amar de noi.

Nu mai există nici valori,
Nu se mai nasc nemuritori,
Există bani şi-atâta tot,
Să fim maimuţe-n carnaval,
Maimuţa n-are ideal,
Maimuţa are numai bot.

Sunt puse ţările la zid,
Democraţia e un vid,
Sub echilibrul pururi frânt,
Se-aruncă-n lume maladii,
Popoarele spre-a se rări,
Că-s prea mulţi oameni pe pământ."

Adrian Paunescu

