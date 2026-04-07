O poezie premonitorie răscolește internetul: "Nebunii urcă-n vârf de tot, comandă lumea idiot, se-aruncă-n lume maladii, popoarele spre-a se rări, că-s prea mulţi oameni..."

O poezie de Adrian Păunescu pare ca descrie perfect lumea în care trăim, avand asadar si o latură premonitorie, tinand cont ca a fost scrisă cu decenii inainte de aceste timpuri:

"Nebunii urcă-n vârf de tot,

Comandă lumea idiot,

Declară zilnic un război,

Murim săraci, murim umili,

Din moftul unor imbecili

Şi este vai şi-amar de noi.



Nu mai există nici valori,

Nu se mai nasc nemuritori,

Există bani şi-atâta tot,

Să fim maimuţe-n carnaval,

Maimuţa n-are ideal,

Maimuţa are numai bot.



Sunt puse ţările la zid,

Democraţia e un vid,

Sub echilibrul pururi frânt,

Se-aruncă-n lume maladii,

Popoarele spre-a se rări,

Că-s prea mulţi oameni pe pământ."



Adrian Paunescu