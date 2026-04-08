Autor: CJ Welerman

Au apărut dovezi care sugerează că Andrew Tate este o armă psihologică pentru statul Israel și aliatul său arab - Emiratele Arabe Unite. La începutul lui februarie 2026, Bibi Netanyahu a descris rețelele sociale ca fiind „cea mai importantă armă" a Israelului în campania sa de a recâștiga sprijinul american și european pe fondul genocidului în curs din teritoriile palestiniene.

O campanie susținută de o propagandă uluitoare în valoare de un miliard de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 500% față de 2025. Această campanie de propagandă recent lansată este numită Proiectul Esther și a fost lansată anul trecut în Washington DC de un think tank de dreapta cunoscut sub numele de Heritage Foundation, care are sarcina de a identifica influenceri de pe rețelele sociale care nu numai că au un public numeros, dar sunt și dispuși să promoveze propaganda pro-Israel în schimbul banilor, mulți dintre ei câștigând până la 7.000 de dolari pe tweet, postare sau reel.

Nimeni nu este mai influent pe rețelele sociale ca Andrew Tate, cu siguranță nu în lumea occidentală, unde și-a câștigat titlul de "cel mai căutat om" de pe internet. În ciuda faptului că a fost acuzat în mod credibil și pus sub acuzare pentru viol, trafic sexual și pornografie ilegală. El rămâne manipulatorul suprem al tinerilor vulnerabili. Toate acestea sunt de notorietate, așa că să ne concentrăm mai degrabă asupra schemelor și comploturilor sale actuale, în special în ceea ce privește presupusele sale operațiuni de influență sub acoperire pentru regimul sionist.

Dar înainte de a aprofunda acest subiect, să ne întoarcem în timp până în 2022, anul în care am avertizat că presupusa lui convertire la islam nu era altceva decât un șiretlic pentru a atrage tineri musulmani vulnerabili în plasa lui de înșelăciune. Am spus, de asemenea, că era probabil ca Andrew Tate să fi devenit un nou asset pentru eforturile de propagandă online ale Israelului, având în vedere comportamentul său împrumutat din același manual sionist folosit de psihologul canadian Jordan Peterson, care a reușit să-și construiască un public musulman numeros, făcând pe placul sensibilităților islamice.

De îndată ce baza de fani musulmani a lui Peterson a crescut la o dimensiune considerabilă, mesajele sale au suferit brusc o schimbare vizibilă - dar nu într-un mod care să-i mulțumească pe musulmani, ci într-o manieră care servea intereselor Israelului, predicile sale săptămânale fiind infuzate subtil și nu atât de subtil cu argumente sioniste. Lăudând Acordul Avraam, un acord prin care Emiratele Arabe Unite i-au aruncat pe palestinieni în gura lupilor în schimbul acordurilor comerciale cu Israelul și al armelor și tehnologiilor de supraveghere americane, Peterson i-a încurajat pe musulmani să susțină ocupația sionistă.

Pentru că, așa cum Peterson și Netanyahu știu prea bine - dacă reușesc cumva să obțină un sprijin larg pentru normalizarea relațiilor cu Israelul în lumea musulmană, atunci jocul se termină efectiv pentru poporul palestinian și pentru un viitor stat palestinian. Din fericire, însă, doar Emiratele Arabe Unite, Bahrainul și Marocul s-au angajat în acest act suprem de trădare.

De aceea Israelul este acum angajat într-o campanie intensă pentru a aduce Arabia Saudită, Egiptul și Iordania la masa negocierilor, o realizare care va asigura pentru totdeauna proiectul colonialist al Israelului în Orientul Mijlociu.

Dar pentru ca asta să se întâmple, este nevoie de o schimbare enormă a opiniei publice globale, deoarece, în prezent, toată lumea urăște Israelul și toată lumea susține ferm Palestina, lăsând statului sionist nicio altă opțiune decât să arunce sume uriașe de bani și resurse asupra problemei sale de percepție publică. Se poate auzi cum Netanyahu spune: „Porniți mașina de propagandă, dați semnalul influențatorilor de pe rețelele sociale și aduceți-mi-l pe Andrew Tate."

Un bărbat pe care Israelul și/sau sioniștii puternici au încercat să-l recruteze în nu mai puțin de 5 ocazii separate, cel puțin potrivit lui Andrew Tate. Ei bine, se pare că a șasea încercare a fost talismanul norocos - pentru că acum doar două săptămâni Tate și-a încurajat publicul, predominant musulman, să îmbrățișeze Acordul Avraam, la fel cum a făcut-o țara sa gazdă - Emiratele Arabe Unite.

Nimic din toate acestea nu vine ca o surpriză pentru cei care l-au urmărit pe Andrew Tate transformându-se și schimbându-se într-un musulman presupus devotat care îi pasă sincer de Palestina. Este la fel de eficient ca Netanyahu în a vinde minciuni totale și prostii, o abilitate pe care a obținut-o de la tatăl său, care a lucrat pentru armata americană ca expert în lingvistică. Și apoi este consilierul spiritual al lui Tate, Miles Sonkin, cunoscut și sub numele de Iggy Semmelweis, un evreu sionist care a cerut Israelului să-i omoare pe toți bărbații palestinieni și să-i înrobească pe soțiile și fiicele lor. Se face și mai rău.

Sonkin nu se descrie doar ca un vrăjitor, ci și ca „creierul" din spatele site-ului de tutoriale pentru pornografie al lui Tate, „War Room," unde membrii plătesc un abonament lunar pentru a primi sfaturi despre cum să atragi femeile să vândă fotografii și videoclipuri cu corpurile lor goale pe OnlyFans.com, deținut de un alt evreu sionist care folosește veniturile sale de miliarde de dolari pentru a finanța operațiunile lobby-ului israelian în Statele Unite.

Dar, așa cum le place să spună în CIA, coincidența necesită o planificare minuțioasă, ceea ce ne aduce acum la Dosarele Epstein, în care sunt numiți mulți dintre cei mai puternici și influenți sioniști din lume, ceea ce, din nou, nu este o coincidență, având în vedere că Epstein era un agent israelian, așa cum a fost confirmat săptămâna trecută de cel mai înalt rang republican în cadrul audierilor congresuale privind operațiunile criminale ale traficanților de sex.

Curios, Andrew Tate s-a alăturat efortului Israelului de a „opri" publicarea Fișierelor Epstein atacând victimele lui Epstein ca fiind „mincinoase" și „curve," în timp ce susține că îi este dor de zilele sale de trafic de persoane, încercând să minimalizeze gravitatea violului și abuzului asupra copiilor. Și în aceeași zi, Tate a tweetat că, consilierul său religios din Dubai, un predicator islamic din Emirate pe nume Faris El Hammadi, care a spus odată „Palestinienii să sară în mare," a ieșit în apărare a pedofililor israelieni și emirați menționați în Epstein Files.

Merită repetat - coincidența necesită o grămadă de planificare. Toate acestea ridică mai multe întrebări despre presiunea pe care președintele Trump a exercitat-o asupra Guvernului României pentru a-l elibera pe Andrew Tate din arestul la domiciliu în țara europeană, permițându-i să călătorească cu un avion privat în Florida, unde se pare că s-a întâlnit cu oficiali ai administrației Trump și, posibil, chiar cu președintele însuși, la începutul anului 2025.

De la întâlnirile raportate ale lui Andrew Tate cu oficiali din cea mai pro-Israel administrație americană din memorie, el și-a intensificat eforturile de a promova propaganda sionistă împotriva Islamului. A numit chiar musulmanii europeni „cei mai extremi" musulmani din lume, în timp ce sub-tweeta unul dintre cele mai vicioase conturi pro-Israel de pe Twitter.

Le-a spus bărbaților britanico-pakistanezi să părăsească Regatul Unit cu barca, în timp ce incita la violență de extremă dreapta împotriva musulmanilor în timpul revoltelor de la Southport, care au dus la zeci de musulmani britanici suferind răni îngrozitoare din partea suprematiștilor albi și sioniștilor, mulți dintre ei fiind cei mai buni prieteni ai lui Tate. Inclusiv cunoscutul urător de musulmani Tommy Robinson, care are legături financiare dovedite cu guvernul israelian - la fel ca și cel mai bun prieten al său, Andrew Tate.

