Imaginile înșelătoare care i-ar fi fost transmise lui Trump despre războiul din Iran. Cum l-ar fi dezinformat Pete Hegseth pe președintele SUA

Mai multe persoane susțin că modul în care secretarul apărării, Pete Hegseth, a prezentat succesul SUA în conflict a dus la dezinformarea publicului și a președintelui SUA. Hegseth i-ar fi prezentat lui Donald Trump informații trunchiate cu privire la felul în care merge războiul din Iran, conform unor oficiali de la Casa Albă.

În interiorul administrației Trump, există discuții despre felul în care Hegseth raporta informații despre război președintelui SUA, au declarat mai multe surse pentru Washington Post. „Pete nu-i spune adevărul președintelui", a declarat un oficial din administrație pentru Washington Post. „Rezultatul este că Trump iese public și repetă informații înșelătoare".

Hegseth a încercat să portretizeze războiul din Orientul Mijlociu ca fiind o serie de victorii ale americanilor care îi aduc tot mai aproape de triumf, doborârea mai multor avioane de luptă pe cerul Iranului și prelungirea constantă a conflictului au arătat că e vorba de o situație mult mai complicată.

Sursele citate de publicația americană susțin că Hegseth l-ar fi informat pe Trump cu ajutorul unor filmulețe scurte, montate, cu explozii, bombardamente și lovituri asupra țintelor iraniene. Trump ar fi fost făcut să creadă, astfel, că SUA sunt pe punctul de a câștiga războiul, în timp ce realitatea era diferită, spun oficialii de la Pentagon și Casa Albă, familiarizați cu discuțiile.

Șeful Pentagonului, care se consideră „secretarul de război", un titlu inventat de administrație și care nu poate deveni oficial fără acordul Congresului, a exagerat progresele făcute de americani în Iran, mai ales împotriva programelor de rachete și drone ale regimului de la Teheran.

După ce a susținut că SUA au „distrus în mod covârșitor" programele de rachete și drone ale Iranului, Hegseth le-a declarat reporterilor, pe 31 martie, că numărul lansărilor de rachete și drone iraniene a scăzut la cel mai redus nivel din orice interval de 24 de ore de la începutul războiului.

Hegseth s-a înșelat, au declarat oficiali ai administrației pentru The Washington Post, invocând perioade de 24 de ore mai reduse, pe 14, 15 și 22 martie. „Documente care circulă intern contrazic afirmațiile lui Hegseth", a spus un oficial al administrației.

Spre deosebire de Hegseth, care a susținut că SUA au „control complet asupra spațiului aerian iranian", generalul Dan Caine, șeful militar al armatei SUA, nu a sugerat că avioanele americane pot intra în spațiul aerian iranian fără riscuri. Dar secretarul apărării are influență asupra lui Trump, președintele reluând afirmațiile privind superioritatea totală în declarațiile sale publice.

„I-am decimat ca forță militară. Fără forțe aeriene, fără marină, foarte puține rachete rămase", a spus Trump, la ședința de cabinet din 26 martie, unde era însoțit de Hegseth. „Am distrus atât de multe. Este greu să le producă, la fel și în cazul dronelor".

Cu exact o săptămână înainte ca Iranul să doboare cele două avioane de vânătoare americane, Trump le spunea investitorilor, la un summit: „Lovim ținte și, din nou, ei nu au apărare antiaeriană. Așa că zburăm deasupra și căutăm orice dorim și lovim". „A fost o lovitură norocoasă", a spus Trump, referindu-se la doborârea avionului de vânătoare F-15E, luni.

Contactat pentru comentarii, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat pentru Daily Beast: „După două dintre cele mai îndrăznețe și reușite operațiuni de salvare din istoria militară, The Washington Post promovează o poveste falsă despre eșec. Este revoltător să vedem organizații media mainstream precum The Washington Post acționând, practic, împotriva militarilor noștri și promovând o narațiune complet falsă pentru a crea impresia, în rândul publicului și al adversarilor noștri, că armata Statelor Unite eșuează - totul pentru a câștiga puncte ieftine împotriva președintelui Trump și a secretarului Hegseth", a spus Parnell.

Parnell a continuat, lăudând modul în care Hegseth gestionează conflictul, afirmând că SUA acționează cu mare eficiență în Iran. „De la începutul Operațiunii Epic Fury, secretarul Hegseth i-a oferit comandantului suprem (Trump - n. red.) opțiuni militare decisive pentru a atinge obiectivele noastre clare și bine definite: distrugerea arsenalului de rachete al Iranului, anihilarea marinei sale, eliminarea grupărilor sale de interpuși și asigurarea faptului că Iranul nu va putea obține niciodată o armă nucleară", a spus el.

Acesta a adăugat că atacurile cu rachete balistice și drone au scăzut semnificativ și a susținut că majoritatea celor mai mari nave ale Iranului au fost distruse. „The Washington Post ar trebui să spună adevărul și să înceteze să răspândească minciuni și propagandă", a spus el.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat pentru Daily Beast:

„Așa cum a spus secretarul Hegseth, în timp ce armata Statelor Unite continuă să îndeplinească sau să depășească toate obiectivele stabilite în cadrul Operațiunii Epic Fury, ne așteptăm în continuare ca iranienii să riposteze. Președintele Trump a știut întotdeauna acest lucru și a avut mereu o imagine completă asupra conflictului. Nimic nu l-a surprins pe el sau pe planificatorii noștri militari, care au fost pregătiți pentru orice posibil scenariu."