Imaginile înșelătoare care i-ar fi fost transmise lui Trump despre războiul din Iran. Cum l-ar fi dezinformat Pete Hegseth pe președintele SUA
Postat la: 08.04.2026 |
Mai multe persoane susțin că modul în care secretarul apărării, Pete Hegseth, a prezentat succesul SUA în conflict a dus la dezinformarea publicului și a președintelui SUA. Hegseth i-ar fi prezentat lui Donald Trump informații trunchiate cu privire la felul în care merge războiul din Iran, conform unor oficiali de la Casa Albă.
În interiorul administrației Trump, există discuții despre felul în care Hegseth raporta informații despre război președintelui SUA, au declarat mai multe surse pentru Washington Post. „Pete nu-i spune adevărul președintelui", a declarat un oficial din administrație pentru Washington Post. „Rezultatul este că Trump iese public și repetă informații înșelătoare".
Hegseth a încercat să portretizeze războiul din Orientul Mijlociu ca fiind o serie de victorii ale americanilor care îi aduc tot mai aproape de triumf, doborârea mai multor avioane de luptă pe cerul Iranului și prelungirea constantă a conflictului au arătat că e vorba de o situație mult mai complicată.
Sursele citate de publicația americană susțin că Hegseth l-ar fi informat pe Trump cu ajutorul unor filmulețe scurte, montate, cu explozii, bombardamente și lovituri asupra țintelor iraniene. Trump ar fi fost făcut să creadă, astfel, că SUA sunt pe punctul de a câștiga războiul, în timp ce realitatea era diferită, spun oficialii de la Pentagon și Casa Albă, familiarizați cu discuțiile.
Șeful Pentagonului, care se consideră „secretarul de război", un titlu inventat de administrație și care nu poate deveni oficial fără acordul Congresului, a exagerat progresele făcute de americani în Iran, mai ales împotriva programelor de rachete și drone ale regimului de la Teheran.
După ce a susținut că SUA au „distrus în mod covârșitor" programele de rachete și drone ale Iranului, Hegseth le-a declarat reporterilor, pe 31 martie, că numărul lansărilor de rachete și drone iraniene a scăzut la cel mai redus nivel din orice interval de 24 de ore de la începutul războiului.
Hegseth s-a înșelat, au declarat oficiali ai administrației pentru The Washington Post, invocând perioade de 24 de ore mai reduse, pe 14, 15 și 22 martie. „Documente care circulă intern contrazic afirmațiile lui Hegseth", a spus un oficial al administrației.
Spre deosebire de Hegseth, care a susținut că SUA au „control complet asupra spațiului aerian iranian", generalul Dan Caine, șeful militar al armatei SUA, nu a sugerat că avioanele americane pot intra în spațiul aerian iranian fără riscuri. Dar secretarul apărării are influență asupra lui Trump, președintele reluând afirmațiile privind superioritatea totală în declarațiile sale publice.
„I-am decimat ca forță militară. Fără forțe aeriene, fără marină, foarte puține rachete rămase", a spus Trump, la ședința de cabinet din 26 martie, unde era însoțit de Hegseth. „Am distrus atât de multe. Este greu să le producă, la fel și în cazul dronelor".
Cu exact o săptămână înainte ca Iranul să doboare cele două avioane de vânătoare americane, Trump le spunea investitorilor, la un summit: „Lovim ținte și, din nou, ei nu au apărare antiaeriană. Așa că zburăm deasupra și căutăm orice dorim și lovim". „A fost o lovitură norocoasă", a spus Trump, referindu-se la doborârea avionului de vânătoare F-15E, luni.
Contactat pentru comentarii, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat pentru Daily Beast: „După două dintre cele mai îndrăznețe și reușite operațiuni de salvare din istoria militară, The Washington Post promovează o poveste falsă despre eșec. Este revoltător să vedem organizații media mainstream precum The Washington Post acționând, practic, împotriva militarilor noștri și promovând o narațiune complet falsă pentru a crea impresia, în rândul publicului și al adversarilor noștri, că armata Statelor Unite eșuează - totul pentru a câștiga puncte ieftine împotriva președintelui Trump și a secretarului Hegseth", a spus Parnell.
Parnell a continuat, lăudând modul în care Hegseth gestionează conflictul, afirmând că SUA acționează cu mare eficiență în Iran. „De la începutul Operațiunii Epic Fury, secretarul Hegseth i-a oferit comandantului suprem (Trump - n. red.) opțiuni militare decisive pentru a atinge obiectivele noastre clare și bine definite: distrugerea arsenalului de rachete al Iranului, anihilarea marinei sale, eliminarea grupărilor sale de interpuși și asigurarea faptului că Iranul nu va putea obține niciodată o armă nucleară", a spus el.
Acesta a adăugat că atacurile cu rachete balistice și drone au scăzut semnificativ și a susținut că majoritatea celor mai mari nave ale Iranului au fost distruse. „The Washington Post ar trebui să spună adevărul și să înceteze să răspândească minciuni și propagandă", a spus el.
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat pentru Daily Beast:
„Așa cum a spus secretarul Hegseth, în timp ce armata Statelor Unite continuă să îndeplinească sau să depășească toate obiectivele stabilite în cadrul Operațiunii Epic Fury, ne așteptăm în continuare ca iranienii să riposteze. Președintele Trump a știut întotdeauna acest lucru și a avut mereu o imagine completă asupra conflictului. Nimic nu l-a surprins pe el sau pe planificatorii noștri militari, care au fost pregătiți pentru orice posibil scenariu."
-
Cum au reacționat politicienii americani după anunțul armistițiului cu Iran. "Caută cu disperare orice fel de rampă de ieșire din fanfaronada sa ridicolă"
Reacțiile politicienilor americani la anunțul armistițiului de doua saptamani intre Donald Trump și Iran au fost contrad ...
-
Iranul continuă războiul cu Israelul chiar dacă are armistițiu cu SUA legat de strâmtoarea Hormuz. Atacurile reciproce irano-israeliene sunt pe motiv de Liban
La treizeci de minute dupa ce Trump a anunțat armistițiul de doua saptamani, valuri de rachete balistice și drone au fos ...
-
Cutremur politic la Washington! Democrații cer demisia șefului Pentagonului după acuzații grave legate de războiul din Iran
Reprezentanții Partidului Democrat din SUA cer demisia șefului Pentagonului (Departamentul Apararii al Statelor Unite) p ...
-
Americanii pun la îndoială starea mentală a lui Trump după ultimele amenințări la adresa Iranului. O fostă aliată fidelă: „A înnebunit, iar voi sunteți toți complici"
Mai mulți politicieni americani - intre care și republicani - au reacționat alarmați și au pus la indoiala starea mental ...
-
Campanie de ridiculizare a președintelui Donald Trump: "Ia-o mai ușor, tigrule. Păstrează-ți calmul. Stăpânește-te, bătrâne"
Ambasadele Iranului din mai multe țari au reacționat ironic la amenințarile președintelui Donald Trump, folosind mesaje ...
-
În ce condiții Iranul ar sfârși războiul - o analiză Foreign Affairs
Autorul analizei este JAVAD ZARIF - profesor asociat de Studii Globale la Universitatea din Teheran. Anterior, a ocupat ...
-
„Nu ne spun". O fostă aliată a lui Trump acuză administrația SUA că ascunde situația reală a victimelor americane în războiul cu Iranul
Președintele Donald Trump ii saluta pe militarii armatei americane dupa un discurs susținut in fața familiilor de milita ...
-
Telegrama lui Marco Rubio - SUA lansează o ofensivă diplomatică la nivel mondial
Statele Unite au ordonat tuturor ambasadelor si consulatelor din intreaga lume sa lanseze campanii coordonate impotriva ...
-
S-a aflat cum ajută Moscova și Beijingul regimul de la Teheran în războiul contra isralo-americanilor
Președintele Volodimir Zelenski a declarat sambata pentru NBC News ca forțele ruse au realizat imagini satelitare ale un ...
-
Chabahar - unghiul mort al planurilor de război în Iran: diversiune sau opțiune reală?
Autor: François Vadrot În timp ce SUA aliniaza peste 50.000 de soldați in Golf și Iranul sufera de douazeci ...
-
Momentul de sinceritate al liderului SUA : Ce a spus Donald Trump despre intervenția în Iran
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru Financial Times ca dorește sa „puna mana pe petrolul" din Iran ș ...
-
Panică în Pentagon, după ce un raport scoate la iveală criza rachetelor Tomahawk
Alarma in Pentagon, dupa apariția unui raport care scoate la iveala o problema sensibila: epuizarea accelerata a stocuri ...
-
Scenariul Kharg: planul care ar putea schimba războiul cu Iranul - dar și riscurile unui conflict fără sfârșit
În culisele Pentagonului se contureaza unul dintre cele mai riscante scenarii ale actualei confruntari: o eventual ...
-
E un scandal imens între Trump si Netanyahu. SUA respinge planul Israelului de a răsturna regimul de la Teheran: „De ce naiba aș face asta?!"
Donald Trump a respins categoric planul lui Benjamin Netanyahu de a provoca o revolta populara in Iran, intr-un schimb d ...
-
Iranul a intrerupt o rută cheie de aprovizionare cu gaze a Turciei
Iranul a intrerupt livrarile de gaze catre Turcia in urma atacului israelian asupra zacamantului de gaze South Pars, rel ...
-
Sub pretextul războiului cu Iranul, Israelul își extinde teritoriul în Liban și anunță noi cuceriri teritoriale: e vizat sudul Libanului, până la râul Litani
Armata israeliana va ocupa sudul Libanului pana la raul Litani, a anuntat marti ministrul apararii Israel Katz, fiind pe ...
-
Vladimir Putin sabotează negocierile de pace cu Ucraina în mod deliberat. Are un plan bine pus la punct și îl urmează fără abateri
Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Andriy Melnyk, a declarat ca Rusia face in mod deliberat cerințe nerealiste ...
-
Manevre pentru Venezuela: Fără a declara război, China se mișcă, influențează și impune noi recorduri împotriva intereselor SUA
China a inceput sa ia o serie de masuri practice, incepand cu realizarea ca Statele Unite au facut din controlul petrolu ...
-
Cât este de adevărat că Ungaria e „calul troian" al Rusiei în Europa? Țările UE reacționează dur la dezvăluirile Washington Post
Comisia Europeana si-a exprimat luni „profunda ingrijorare" cu privire la informatiile publicate de Washington Pos ...
-
Un diplomat iranian dezvăluie de ce nu cedează Iranul, în ciuda pierderilor din război
Iranul respinge, in aceasta etapa, orice ieșire diplomatica din conflict și iși construiește strategia pe capacitatea de ...
-
Paradoxul războiului din Golf: SUA sunt în război cu Iranul, dar au ridicat sancțiunile pe petrol iranian
SUA au suspendat pentru 30 de zile sancțiunile privind achiziționarea de petrol iranian pe mare, intr-o incercare de a r ...
-
Trump ia în calcul încheierea operațiunii din Iran. S-a încercat lovirea cu rachete balistice a unei baze militare americane aflate la 4.000 de kilometri distanță
Președintele american Donald Trump a declarat ca SUA ia in considerare „incheierea" operațiunii sale militare din ...
-
Liderul suprem al Iranului aruncă bomba: „Nu noi am atacat Turcia și Omanul. Este o înșelătorie menită să creeze diviziuni"
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat ca recentele atacuri atribuite unor ținte din Turcia și Oman nu ...
-
Congresul SUA îi va da peste bot lui Trump: Nu va aprobat cele 200 de miliarde de dolari pentru a continua razboiul din Iran pe care nici nu l-a autorizat (surse)
Surse din presa de la Washington susțin ca legislatorii democrați și unii membri republicani vor pune azi la indoiala ne ...
-
Aurul şi argintul se prăbuşesc pe pieţele globale, pe fondul temerilor legate de războiul din Iran şi inflaţie
Aurul si argintul au inregistrat scaderi puternice joi, pierzand aproximativ 5%, respectiv 10%, intr-un val amplu de van ...
-
Netanyahu recunoaște că vrea petrolul și gazele din Orientul Mijlociu după război: „Să treacă prin Israel"
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat ca este de parere ca ar trebui construite conducte pentru a transporta petr ...
-
Sondaj cu cifre dezastruoase pentru Donald Trump: Atinge un nivel minim, cu puțin timp înainte de alegeri
Rata de aprobare a președintelui SUA, Donald Trump, a atins un nou nivel minim in cel de-al doilea mandat. Este rezultat ...
-
El Pais despre conducerea UE: „Cea mai slabă din ultimele decenii"
Cotidianul spaniol El Pais a publicat un material in care supune criticii conducerea superioara a Uniunii Europene. Potr ...
-
SUA cer demisia președintelui cubanez: „O amenințare neobișnuită și extraordinară"
Administrația Trump solicita demisia președintelui cubanez. Informația care nu a fost confirmata in mod oficial ar fi fo ...
-
Ideologul lui Putin cere oprirea totală a internetului occidental. Rușii au și un internet propriu: "Altă lume nu avem pentru voi!", spune Dughin
Internetul occidental in Rusia ar trebui oprit complet pe tot parcursul verii, pentru ca oamenii sa inceapa sa traiasca ...
