Iranul și China folosesc Strâmtoarea Hormuz pentru a da o lovitură catastrofală Statelor Unite
Postat la: 08.04.2026 |
Pe fondul războiului dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului, suspendat miercuri pentru două săptămâni în contextul unor noi discuții diplomatice, care a zguduit economia globală de mai bine de o lună, Iranul și China au profitat de ocazie pentru a aborda o nemulțumire comună legată de sistemul financiar global.
De ani de zile, Washingtonul a folosit dominația dolarului în comerțul internațional pentru a-și exercita influența și a le face rău dușmanilor și concurenților, inclusiv Iranului și Chinei. Supremația dolarului este deosebit de evidentă pe piața mondială a petrolului, unde aproximativ 80% din tranzacții sunt decontate în această monedă, potrivit unei estimări din 2023 realizate de JP Morgan Chase.
Prin controlul exercitat de Iran asupra Strâmtorii Hormuz, o cale de transport din Golf pentru aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaz natural lichefiat, Teheranul și Beijingul au găsit un instrument pentru a promova yuanul chinez ca alternativă la dolarul american.
În cadrul regimului de taxare de facto al oficialilor iranieni, navelor comerciale li se percep taxe de tranzit în yuani, conform mai multor rapoarte, acesta fiind cel mai recent exemplu al cooperării economice tot mai strânse dintre China și Iran, facilitată de moneda chineză. Deși nu este clar câte nave au efectuat plăți în yuani, cel puțin două au făcut acest lucru până la 25 martie, conform Lloyd's List.
Ministerul Comerțului din China a recunoscut săptămâna trecută informațiile publicate de Lloyd's List într-o postare pe rețelele de socializare, care părea să confirme utilizarea yuanului pentru efectuarea plăților. Sâmbătă, ambasada Iranului în Zimbabwe a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că a sosit momentul să se introducă „petroyuanul" pe piața mondială a petrolului.
Teheranul, care miercuri a declarat că va garanta trecerea în siguranță prin strâmtoare timp de două săptămâni în cadrul unui acord de încetare a focului încheiat cu SUA, și Beijingul nu au răspuns solicitărilor de comentarii. „La un anumit nivel, Iranul urmărește să-i dea o lovitură Statelor Unite, adăugând insultă la injurie", a declarat pentru Al Jazeera Kenneth Rogoff, profesor de economie la Universitatea Harvard și fost economist-șef al Fondului Monetar Internațional (FMI).
„La un alt nivel, Iranul este extrem de serios în ceea ce privește preferința pentru yuan, pentru a evita sancțiunile SUA și pentru a-și cultiva aliatul, China, care a avansat constant către redenominarea propriului comerț și a celui al țărilor BRICS în yuan", a spus Rogoff. Pentru Teheran și Beijing, promovarea yuanului este o situație de câștig reciproc. Utilizarea acestei monede permite Chinei și Iranului să ocolească sancțiunile SUA impuse prin intermediul sistemului financiar dominat de dolar.
De asemenea, simplifică și reduce costurile comerțului dintre cele două părți, care a cunoscut o creștere spectaculoasă în cadrul unui „parteneriat strategic" de 25 de ani semnat în 2021. „Iranul înțelege clar importanța acestei provocări la adresa dominației financiare a SUA, precum și rolul vital al sistemului dolarului și al petrodolarilor", a declarat pentru Al Jazeera Bulent Gokay, profesor de relații internaționale la Universitatea Keele din Regatul Unit.
Pentru China, a spus Gokay, această mișcare se aliniază obiectivelor Beijingului de a crea o „lume financiară multipolară în care rolul central al dolarului american este contrabalansat de influența crescândă a puterilor emergente". China cumpără peste 80% din exporturile de petrol ale Iranului, beneficiind de tarife reduse la achiziții despre care se crede pe scară largă că sunt facilitate în yuani. La rândul său, Iranul importă cantități mari de utilaje, echipamente electronice, produse chimice și componente industriale din China.
Războiul nu a afectat prea mult fluxurile de petrol dintre cele două țări, care rămân similare cu nivelurile dinaintea conflictului, potrivit analizelor realizate de firme de date și analize. În primele două săptămâni ale conflictului, Iranul a exportat între 12 și 13,7 milioane de barili de țiței, cea mai mare parte către China, potrivit Kpler și TankerTrackers. China nutrește de mult timp ambiția de a contesta supremația dolarului.
Într-un discurs adresat oficialilor în 2024, președintele chinez Xi Jinping și-a exprimat speranța că yuanul va deveni o monedă comună în comerțul internațional și va obține „statutul de monedă de rezervă globală". Yuanul a înregistrat progrese constante în ultimii ani, pe fondul influenței crescânde a economiilor din Sudul Global, multe dintre acestea având relații tensionate cu Washingtonul.
Dar moneda chineză are încă un munte abrupt de urcat dacă vrea să reprezinte o provocare serioasă pentru dolar. Spre deosebire de dolar, yuanul nu este liber convertibil din cauza controalelor stricte asupra capitalului impuse de Beijing, ceea ce înseamnă că întreprinderile și instituțiile nu îl pot schimba în alte monede sau nu îl pot transfera peste granițe după bunul plac.
Controlul guvernului chinez asupra instituțiilor financiare, inclusiv asupra băncii centrale, a împiedicat și mai mult adoptarea sa, deoarece consolidează percepția că piețele Chinei duc lipsă de transparență sau de un cadru de reglementare previzibil. Deși proporția rezervelor valutare ale băncilor centrale deținute în dolari este în scădere constantă de zeci de ani, moneda americană rămâne de departe moneda de rezervă dominantă la nivel global.
Dolarul a reprezentat 57% din deținerile la nivel mondial anul trecut, comparativ cu aproximativ 20% pentru euro și 2% pentru yuan, potrivit FMI. Între timp, doar 3,7% din comerțul transfrontalier a fost decontat în yuan în 2024, în creștere de la mai puțin de 1% în 2012, potrivit S&P Global.
„Acest lucru nu este chiar ceea ce va «de-dolariza» lumea", a declarat pentru Al Jazeera Alicia Garcia-Herrero, economist-șef pentru Asia-Pacific la Natixis din Hong Kong, adăugând că utilizarea yuanului în Strâmtoarea Hormuz doar „adaugă o presiune suplimentară și normalizează alternativele în fluxurile energetice".
O „de-dolarizare" de amploare ar necesita participarea statelor din Golf, a spus Garcia-Herrero, toate acestea stabilindu-și prețul petrolului în dolari încă din anii 1970, când Arabia Saudită a acceptat să utilizeze exclusiv această monedă în schimbul garanțiilor de securitate din partea SUA.
Chiar dacă China se străduiește să țină pasul cu internaționalizarea dolarului, acest lucru s-ar putea să nu conteze prea mult pentru Teheran, a spus Hosuk Lee-Makiyama, directorul Centrului European pentru Economie Politică Internațională din Bruxelles.
„China cumpără aproape tot petrolul Iranului, iar comerțul dintre cele două țări este de fapt echilibrat, deoarece Iranul poate obține toate utilajele și bunurile industriale pe care nu le poate obține din altă parte", a declarat Lee-Makiyama pentru Al Jazeera.
Monedele Europei și ale Japoniei nu au putut înlocui dolarul în trecut, deoarece niciuna dintre aceste puteri nu putea satisface toate nevoile de import ale țărilor producătoare de petrol, a spus Lee-Makiyama. Dar China, a spus el, este „probabil cea mai apropiată de un «magazin universal» de producție pe care lumea l-a văzut vreodată", fiind de departe cel mai mare producător la nivel global.
Dan Steinbock, fondatorul firmei de consultanță Difference Group, a afirmat că, deși supremația dolarului american nu se va schimba pe termen scurt, utilizarea crescândă a yuanului ar putea „eroda" treptat dominația SUA în anumite sectoare. „În ansamblu, este vorba mai degrabă de o erodare treptată decât de o înlocuire bruscă", a declarat Steinbock pentru Al Jazeera. Rogoff, economistul de la Harvard, a afirmat că multe vor depinde de deznodământul războiului și de consecințele care vor urma în următorii ani.
„Dacă Iranul și China vor prevala, în majoritatea scenariilor, acest lucru va încuraja țările să se diversifice în afara sistemului financiar bazat pe dolar, pentru a se proteja de riscul de a deveni ostatici ai sancțiunilor financiare americane", a spus Rogoff, care a susținut că dominația dolarului a atins deja apogeul.
„Dar dacă Statele Unite ar atinge obiectivul declarat de a neutraliza și normaliza regimul radical din Iran - ceea ce în acest moment pare posibil, dar extrem de costisitor și dificil - acest lucru ar susține Statele Unite și hegemonia dolarului pentru încă o perioadă."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
O armă misterioasă pe frontul ucrainean: Kievul ar putea paraliza infrastructura fără explozii și distrugeri la vedere
Potrivit publicației Defense Express, armata ucraineana ar fi inceput sa foloseasca un tip nou de armament capabil sa sc ...
-
Codul de pe Piatră: Misterele și adevărurile simbolurilor dintr-un cimitir evreiesc - Ce caută Piramida și Steaua lui David pe două morminte alăturate
Între teoriile conspirației cu „piramide Illuminati” și tradiția biblica a binecuvantarii, monumentele ...
-
Sokwik Spring Collection - nuante de gel-lac care imbraca primavara in eleganta, prospetime si feminitate
Primavara are intotdeauna ceva aparte. Vine cu mai multa lumina, cu mai multa delicatete, cu dorinta aceea fireasca de a ...
-
Setea Planetei: Spectrul secetei afectează atât jumătate din Omenire dar și dezvoltarea Inteligentei Artificiale
Harta stresului hidric mondial ne ofera astazi o imagine sumbra a unei realitați pe care mulți dintre noi o ignoram: apa ...
-
Fizicienii au decis că întunericul se deplasează cu o viteză mai mare decât cea a luminii trecând într-o altă dimensiune
Fizicienii au observat „vartejuri intunecate” in undele de lumina care se mișca mai repede decat viteza lumi ...
-
Românul care a sculptat faimosul chip al lui Iisus Cristo Redentor a murit într-un accident stupid
Cand 2 milioane de turiști pe an se uita la chipul lui Iisus din Rio de Janeiro, nu știu ca se uita la lucrarea unui scu ...
-
CNA a închis și Radio GOLD FM. Cozmin Gușă acuză o operaține de cenzură politică: "Adevărul nu trebuie spus!” Daria Gușă: "Licența a fost ridicată abuziv!"
Cozmin Gușa a anunțat ca CNA a ridicat licența postului Gold FM, imediat dupa ce institutia de cenzura a inchis și postu ...
-
Scandal imens în mass-media din România: CNA a ridicat licența de emisie a Realitatea Plus, cu unanimitate de voturi
Consiliul Național al Audiovizualului a decis, cu unanimitate de voturi, sa ridice licența de emisie a postului Realitat ...
-
Cine amenajează în București Parcul „Donald Trump" și ce se sărbătorește cu această ocazie?
Un nou parc va fi amenajat in București și se va numi „Donald Trump", dupa președintele SUA, pentru a marca 250 de ...
-
The Guardian: Războiul haotic al lui Trump împotriva Iranului a intrat în a șasea săptămână pentru că luptă cu un adversar pe care nu îl înțelege
Cinci saptamani. Suntem acum in a cincea saptamana și intram in a șasea saptamana a razboiului impotriva Iranului. Cee ...
-
Liderul suprem al Iranului nu poate conduce țara: S-ar afla în stare de inconștiență, tratat în secret pentru o afecţiune „gravă"
Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, fiul celui care a detinut anterior aceasta pozitie, ar fi „incapa ...
-
Mai mult companii aeriene se pregătesc pentru raționalizarea combustibilului: Zborurile vor fi anulate. Oamenii rămân fără vacanțe
Un expert in calatorii susține ca lipsa de combustibil ar putea duce la anularea unor zboruri in vara. Raționalizarea co ...
-
Revoltă la nivel înalt în armata SUA? Comandanții de rang înalt ar putea refuza să execute ordinul lui Donald Trump
Un general american in retragere susține ca mai mulți comandanți din armata SUA ar putea refuza ordinul lui Donald Trump ...
-
O poezie premonitorie răscolește internetul: "Nebunii urcă-n vârf de tot, comandă lumea idiot, se-aruncă-n lume maladii, popoarele spre-a se rări, că-s prea mulţi oameni..."
O poezie de Adrian Paunescu pare ca descrie perfect lumea in care traim, avand asadar si o latura premonitorie, tinand c ...
-
O justiție slută, coruptă și ciufută (III)
Dupa reinființarea in 1993 a Curții de Apel Oradea (care are sub jurisdicție instanțele judecatorești din județele Bihor ...
-
„Misiunea de salvare" a SUA în sudul Isfahanului expusă ca o tentativă eșuată de invazie terestră
Noile imagini satelitare dezvaluie ca avioanele de lupta ale Forțelor Aeriene ale SUA au efectuat lovituri extinse folos ...
-
O teorie foarte ciudată arată că echipajele umane ale misiunilor spațiale nu pot ajunge pe Lună fără a urma un traseu cvadrodimensional numit Sticla lui Klein
Foarte ciudat, dar si foarte interesant in acelasi timp. Sticla, sau carafa "Klein" - cum mai este numita - este o forma ...
-
Cine este femeia care l-a înjunghiat pe medicul din Calea Vitan și i-a incendiat apartamentul. Făcea curat în casa victimei, dar întreținea relații sexuale pe bani cu el
O femeie de 39 de ani este acuzata de omor, distrugere și furt calificat dupa ce ar fi ucis un medic anestezist de 72 de ...
-
Document ascuns aproape 80 de ani: Previziunile Sfintei Matrona despre Paștele din 2026. Și ea a "văzut" la fel ca Baba Vanga deși ambele au fost oarbe!
Paștele din 2026 apare, intr-un manuscris atribuit Sfintei Matrona din Moscova, ca mai mult decat o sarbatoare religioas ...
-
La Sfârșitul Timpurilor oamenii Babilonului cel Mare vor trage cu săgeți in Lună. Primele sunt de la Apollo și ultimele de la Artemis!
O foarte interesanta viziune a "ultimelor veacuri", dupa cum sunt ele prevazute de religiile care au un punct comun in h ...
-
Unitatea militară specială care l-a extras pe pilotul american din Iran e aceeași care l-a ucis pe Osama bin Laden
New York Times a confirmat unitatea. Echipa 6 a Navy SEAL. Aceiași operatori care l-au ucis pe Osama bin Laden in Abbott ...
-
20% din ADN-ul uman este moștenit de la o specie misterioasă superarhaică cu un milion de ani în urmă
Analizele genetice recente sugereaza ca suntem semnificativ mai puțin umani decat se credea anterior. În timp ce A ...
-
Ce este „Amprenta morţii":Mecanismul morţii celulare ar putea influenţa răspunsul imun şi răspândirea virusurilor în organism
Celulele care mor nu dispar pur si simplu, ci lasa in urma amprente biologice care pot influenta procese esentiale din o ...
-
Zgomote ciudate și vibrații nocturne: mărturii care sugerează că SUA ascund ceva foarte secret în adâncurile Arizonei
Într-un decor spectaculos, dominat de stanci roșii și o liniște aproape ireala, Canionul Boynton este considerat u ...
-
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
Statele Unite și Israelul au lovit in repetate randuri centrala nucleara, sporind riscul de contaminare radioactiva cu m ...
-
Misterul învierii lui Iisus capătă noi dimensiuni după apariția de noi dovezi în sprijinul relatării biblice
Relatarea potrivit careia Iisus a inviat la trei zile dupa rastignire reprezinta unul dintre pilonii centrali ai creștin ...
-
În culisele căutării unei ieșiri din războiul cu Iranul. Socoteala lui Donald Trump nu se potrivește cu cea din teren
Eforturile diplomatice pentru obținerea unui armistițiu intre Statele Unite și Iran au intrat intr-un blocaj total, in c ...
-
Un fost agent CIA dezvăluie: De ce ținta principală a lui Trump din Iran a fost ratată?
Statele Unite și Israelul au provocat daune semnificative aparatului militar și de securitate al Iranului. Comandanți su ...
-
Roboții de luptă ai Ucrainei dau lovituri grele armatei lui Putin. „Linia frontului este ca în Terminator"
Invazia la scara larga a Ucrainei de catre Rusia se afla acum in al cincilea an, iar conflictul - cel mai mare din Europ ...
-
Computerele viitorului ar putea folosi neuroni umani. Un startup spune că a reușit deja
O companie australiana, Cortical Labs, susține ca a dezvoltat un sistem care poate rula cod pe neuroni umani crescuți in ...
