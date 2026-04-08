Iranul și China folosesc Strâmtoarea Hormuz pentru a da o lovitură catastrofală Statelor Unite

Pe fondul războiului dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului, suspendat miercuri pentru două săptămâni în contextul unor noi discuții diplomatice, care a zguduit economia globală de mai bine de o lună, Iranul și China au profitat de ocazie pentru a aborda o nemulțumire comună legată de sistemul financiar global.

De ani de zile, Washingtonul a folosit dominația dolarului în comerțul internațional pentru a-și exercita influența și a le face rău dușmanilor și concurenților, inclusiv Iranului și Chinei. Supremația dolarului este deosebit de evidentă pe piața mondială a petrolului, unde aproximativ 80% din tranzacții sunt decontate în această monedă, potrivit unei estimări din 2023 realizate de JP Morgan Chase.

Prin controlul exercitat de Iran asupra Strâmtorii Hormuz, o cale de transport din Golf pentru aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaz natural lichefiat, Teheranul și Beijingul au găsit un instrument pentru a promova yuanul chinez ca alternativă la dolarul american.

În cadrul regimului de taxare de facto al oficialilor iranieni, navelor comerciale li se percep taxe de tranzit în yuani, conform mai multor rapoarte, acesta fiind cel mai recent exemplu al cooperării economice tot mai strânse dintre China și Iran, facilitată de moneda chineză. Deși nu este clar câte nave au efectuat plăți în yuani, cel puțin două au făcut acest lucru până la 25 martie, conform Lloyd's List.

Ministerul Comerțului din China a recunoscut săptămâna trecută informațiile publicate de Lloyd's List într-o postare pe rețelele de socializare, care părea să confirme utilizarea yuanului pentru efectuarea plăților. Sâmbătă, ambasada Iranului în Zimbabwe a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că a sosit momentul să se introducă „petroyuanul" pe piața mondială a petrolului.

Teheranul, care miercuri a declarat că va garanta trecerea în siguranță prin strâmtoare timp de două săptămâni în cadrul unui acord de încetare a focului încheiat cu SUA, și Beijingul nu au răspuns solicitărilor de comentarii. „La un anumit nivel, Iranul urmărește să-i dea o lovitură Statelor Unite, adăugând insultă la injurie", a declarat pentru Al Jazeera Kenneth Rogoff, profesor de economie la Universitatea Harvard și fost economist-șef al Fondului Monetar Internațional (FMI).

„La un alt nivel, Iranul este extrem de serios în ceea ce privește preferința pentru yuan, pentru a evita sancțiunile SUA și pentru a-și cultiva aliatul, China, care a avansat constant către redenominarea propriului comerț și a celui al țărilor BRICS în yuan", a spus Rogoff. Pentru Teheran și Beijing, promovarea yuanului este o situație de câștig reciproc. Utilizarea acestei monede permite Chinei și Iranului să ocolească sancțiunile SUA impuse prin intermediul sistemului financiar dominat de dolar.

De asemenea, simplifică și reduce costurile comerțului dintre cele două părți, care a cunoscut o creștere spectaculoasă în cadrul unui „parteneriat strategic" de 25 de ani semnat în 2021. „Iranul înțelege clar importanța acestei provocări la adresa dominației financiare a SUA, precum și rolul vital al sistemului dolarului și al petrodolarilor", a declarat pentru Al Jazeera Bulent Gokay, profesor de relații internaționale la Universitatea Keele din Regatul Unit.

Pentru China, a spus Gokay, această mișcare se aliniază obiectivelor Beijingului de a crea o „lume financiară multipolară în care rolul central al dolarului american este contrabalansat de influența crescândă a puterilor emergente". China cumpără peste 80% din exporturile de petrol ale Iranului, beneficiind de tarife reduse la achiziții despre care se crede pe scară largă că sunt facilitate în yuani. La rândul său, Iranul importă cantități mari de utilaje, echipamente electronice, produse chimice și componente industriale din China.

Războiul nu a afectat prea mult fluxurile de petrol dintre cele două țări, care rămân similare cu nivelurile dinaintea conflictului, potrivit analizelor realizate de firme de date și analize. În primele două săptămâni ale conflictului, Iranul a exportat între 12 și 13,7 milioane de barili de țiței, cea mai mare parte către China, potrivit Kpler și TankerTrackers. China nutrește de mult timp ambiția de a contesta supremația dolarului.

Într-un discurs adresat oficialilor în 2024, președintele chinez Xi Jinping și-a exprimat speranța că yuanul va deveni o monedă comună în comerțul internațional și va obține „statutul de monedă de rezervă globală". Yuanul a înregistrat progrese constante în ultimii ani, pe fondul influenței crescânde a economiilor din Sudul Global, multe dintre acestea având relații tensionate cu Washingtonul.

Dar moneda chineză are încă un munte abrupt de urcat dacă vrea să reprezinte o provocare serioasă pentru dolar. Spre deosebire de dolar, yuanul nu este liber convertibil din cauza controalelor stricte asupra capitalului impuse de Beijing, ceea ce înseamnă că întreprinderile și instituțiile nu îl pot schimba în alte monede sau nu îl pot transfera peste granițe după bunul plac.

Controlul guvernului chinez asupra instituțiilor financiare, inclusiv asupra băncii centrale, a împiedicat și mai mult adoptarea sa, deoarece consolidează percepția că piețele Chinei duc lipsă de transparență sau de un cadru de reglementare previzibil. Deși proporția rezervelor valutare ale băncilor centrale deținute în dolari este în scădere constantă de zeci de ani, moneda americană rămâne de departe moneda de rezervă dominantă la nivel global.

Dolarul a reprezentat 57% din deținerile la nivel mondial anul trecut, comparativ cu aproximativ 20% pentru euro și 2% pentru yuan, potrivit FMI. Între timp, doar 3,7% din comerțul transfrontalier a fost decontat în yuan în 2024, în creștere de la mai puțin de 1% în 2012, potrivit S&P Global.

„Acest lucru nu este chiar ceea ce va «de-dolariza» lumea", a declarat pentru Al Jazeera Alicia Garcia-Herrero, economist-șef pentru Asia-Pacific la Natixis din Hong Kong, adăugând că utilizarea yuanului în Strâmtoarea Hormuz doar „adaugă o presiune suplimentară și normalizează alternativele în fluxurile energetice".

O „de-dolarizare" de amploare ar necesita participarea statelor din Golf, a spus Garcia-Herrero, toate acestea stabilindu-și prețul petrolului în dolari încă din anii 1970, când Arabia Saudită a acceptat să utilizeze exclusiv această monedă în schimbul garanțiilor de securitate din partea SUA.

Chiar dacă China se străduiește să țină pasul cu internaționalizarea dolarului, acest lucru s-ar putea să nu conteze prea mult pentru Teheran, a spus Hosuk Lee-Makiyama, directorul Centrului European pentru Economie Politică Internațională din Bruxelles.

„China cumpără aproape tot petrolul Iranului, iar comerțul dintre cele două țări este de fapt echilibrat, deoarece Iranul poate obține toate utilajele și bunurile industriale pe care nu le poate obține din altă parte", a declarat Lee-Makiyama pentru Al Jazeera.

Monedele Europei și ale Japoniei nu au putut înlocui dolarul în trecut, deoarece niciuna dintre aceste puteri nu putea satisface toate nevoile de import ale țărilor producătoare de petrol, a spus Lee-Makiyama. Dar China, a spus el, este „probabil cea mai apropiată de un «magazin universal» de producție pe care lumea l-a văzut vreodată", fiind de departe cel mai mare producător la nivel global.

Dan Steinbock, fondatorul firmei de consultanță Difference Group, a afirmat că, deși supremația dolarului american nu se va schimba pe termen scurt, utilizarea crescândă a yuanului ar putea „eroda" treptat dominația SUA în anumite sectoare. „În ansamblu, este vorba mai degrabă de o erodare treptată decât de o înlocuire bruscă", a declarat Steinbock pentru Al Jazeera. Rogoff, economistul de la Harvard, a afirmat că multe vor depinde de deznodământul războiului și de consecințele care vor urma în următorii ani.

„Dacă Iranul și China vor prevala, în majoritatea scenariilor, acest lucru va încuraja țările să se diversifice în afara sistemului financiar bazat pe dolar, pentru a se proteja de riscul de a deveni ostatici ai sancțiunilor financiare americane", a spus Rogoff, care a susținut că dominația dolarului a atins deja apogeul.

„Dar dacă Statele Unite ar atinge obiectivul declarat de a neutraliza și normaliza regimul radical din Iran - ceea ce în acest moment pare posibil, dar extrem de costisitor și dificil - acest lucru ar susține Statele Unite și hegemonia dolarului pentru încă o perioadă."