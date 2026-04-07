Liderul suprem al Iranului nu poate conduce țara: S-ar afla în stare de inconștiență, tratat în secret pentru o afecţiune „gravă"

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, fiul celui care a deţinut anterior această poziţie, ar fi „incapabil să-şi exercite funcţiile" şi ar primi „îngrijiri medicale" în oraşul sfânt şiit Qom, dezvăluie cotidianul The Times, care se bazează pe o notă diplomatică ce conţine evaluări ale serviciilor de informaţii. Potrivit cotidianului britanic, israelienii şi americanii cunosc de „ceva timp" unde se află liderul suprem.

Iranul a confirmat că liderul său suprem a fost rănit în timpul unui atac aerian care i-a ucis tatăl, mama, soţia şi unul dintre fii, în prima zi a operaţiunilor militare. El nu a mai fost văzut în public de la începutul războiului şi s-a exprimat doar prin câteva comunicate care au fost transmise public. Potrivit The Times, noul lider suprem al Iranului, este inconştient şi primeşte îngrijiri medicale pentru o afecţiune „gravă" în oraşul sfânt Qom. Potrivit unei evaluări a serviciilor de informaţii, acesta nu este capabil să conducă ţara.

O notă diplomatică văzută de The Times, despre care se crede că se bazează pe informaţii americane şi israeliene, a fost împărtăşită aliaţilor din Golf, dezvăluind pentru prima dată locaţia liderului suprem. Oraşul central Qom, situat la circa 140 de km sud de Teheran, este considerat sacru în islamul şiit. Agenţiile de informaţii au identificat, de asemenea, pregătiri pentru construirea unui mare mausoleu în Qom, pentru „mai mult de un mormânt", sugerând că alţi membri ai familiei - şi posibil chiar Mojtaba însuşi - ar putea fi îngropaţi alături de defunctul lider suprem Ali Khamenei.

În timp ce oficialii iranieni au insistat că noul lider suprem se află „la conducerea" ţării, informaţii anterioare au făcut aluzie la starea de sănătate a lui Khamenei. Grupurile de opoziţie au afirmat că acesta este internat în comă la spital, în timp ce alţii au sugerat că ar fi suferit o fractură la picior şi leziuni faciale. Incapacitatea sa raportată a pus sub semnul întrebării statutul lui Khamenei într-o ţară în care liderul suprem este autoritatea politică şi religioasă absolută. Acest lucru ar putea da naştere la speculaţii că Garda Revoluţionară Islamică (IRGC) deţine controlul de facto asupra ţării, iar Khamenei este o marionetă tăcută sau o figură decorativă, notează The Times.

Preşedintele Trump a afirmat că negociază cu alţi oficiali iranieni, dar a spus în mod explicit că nu are de-a face cu liderul suprem. Deşi guvernul iranian a declarat că funeraliile de stat pentru Khamenei senior au fost amânate din cauza „anticipării unei participări fără precedent", au apărut întrebări cu privire la această întârziere, având în vedere tradiţia şiită de a îngropa morţii imediat după trecerea lor în nefiinţă. Miercuri se vor împlini 40 de zile de la moartea lui Khamenei, survenită pe 28 februarie, ceea ce ar marca sfârşitul perioadei tradiţionale de doliu în islamul şiit.

Nu este clar dacă Qom ar putea fi un loc de odihnă temporar pentru defunctul lider, având în vedere preocupările de securitate că Israelul sau SUA ar putea viza orice ceremonie publică sau înmormântare. În orice caz, înmormântarea lui Ali Khamenei va fi probabil în contrast puternic cu înmormântarea predecesorului său şi liderului revoluţiei, ayatollahul Ruhollah Khomeini, într-un complex mausoleu de mari dimensiuni din sudul Teheranului. Aproximativ 10 milioane de oameni s-au adunat la înmormântarea lui Khomeini după moartea sa în 1989. Giulgiul său a fost sfâşiat şi trupul său a căzut în timp ce mulţimile se înghesuiau în jurul sicriului său transportat cu elicopterul.

Raportul precizează că oficialii iranieni vor încerca să evite un dezastru similar la înmormântarea bătrânului Khamenei, unde civilii ar putea încerca să perturbe ceremonia sau să vandalizeze mormintele. Chiar înainte de izbucnirea războiului, IRGC s-a ciocnit cu luptătorii din Mojahedin-e-Khalq după ce grupul a încercat o preluare armată a Complexului Motahari, care găzduia sediul lui Khamenei, precum şi alţi piloni instituţionali ai regimului, inclusiv Consiliul Gardienilor, Adunarea Experţilor şi biroul şi reşedinţa lui Mojtaba.