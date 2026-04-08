Cum au reacționat politicienii americani după anunțul armistițiului cu Iran. "Caută cu disperare orice fel de rampă de ieșire din fanfaronada sa ridicolă"

Reacțiile politicienilor americani la anunțul armistițiului de două săptămâni între Donald Trump și Iran au fost contradictorii. Democrații au condamnat amenințările belicoase ale președintelui și au cerut demiterea sa sau limitarea puterilor în război, în timp ce unii republicani au salutat armistițiul temporar ca un gest tactic și oportun pentru stabilitate.

Anunțul acordului a venit cu aproximativ 90 de minute înainte de termenul limită, până la care Trump s-a angajat să bombardeze centralele electrice și podurile din Iran, o mișcare pe care experții juridici și militari o consideră crimă de război. Însă o intervenție de ultim moment a Pakistanului l-a determinat pe Trump să-și retragă, cel puțin temporar, ultimatumul pentru distrugerea pe scară largă, arată The Guardian.

„Sub rezerva acordului Republicii Islamice Iran cu privire la DESCHIDEREA COMPLETĂ, IMEDIATĂ și ÎN SIGURANȚĂ a Strâmtorii Ormuz, sunt de acord să suspend bombardamentul și atacul asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni", a scris Trump într-o postare de marți seară.

Ministrul iranian de externe a emis o declarație la scurt timp după ce a precizat că trecerea prin strâmtoarea Hormuz va fi permisă pentru următoarele două săptămâni, sub conducerea armatei iraniene.

Comentariile președintelui au fost condamnate rapid de democrați, susținători de lungă durată care s-au despărțit de Trump din cauza războiului, și de Papa Leon, primul suveran pontif american.

„Mă bucur că Trump a dat înapoi și caută cu disperare orice fel de rampă de ieșire din fanfaronada sa ridicolă", a declarat Chuck Schumer, liderul democraților din Senat, marți seară, reacționând la vestea unui armistițiu provizoriu de două săptămâni. Anterior, Schumer l-a numit pe Trump o „persoană extrem de bolnavă" care ducea un „război libertin, ales fără rost".

După amenințările sale din ce în ce mai belicoase cu demolări iminente, zeci de democrați ai Camerei Reprezentanților, inclusiv fosta președintă a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, au cerut înlăturarea lui Trump, invocând cel de-al 25-lea amendament, un proces constituțional care declară un președinte în exercițiu incapabil să își îndeplinească atribuțiile.

Foști aliați ai grupării MAGA, deveniți acum critici, inclusiv fosta congresmenă Marjorie Taylor Greene și personalitatea media de extremă dreapta Candace Owens, au denunțat amenințările lui Trump drept „rele" și „nebunie".

Alexandria Ocasio-Cortez, o congresmenă progresistă din New York, a declarat că acordul de două săptămâni „nu schimbă nimic".

„Președintele a amenințat cu genocid împotriva poporului iranian și continuă să profite de această amenințare", a declarat ea pe rețelele de socializare, cerând din nou demiterea sa din funcție. „Nu mai putem risca nici lumea, nici bunăstarea națiunii noastre."

Hakeem Jeffries, liderul minorității din Cameră, a numit comportamentul lui Trump „dezorientat, neprezidențial și de neconceput" într-un interviu acordat marți seara la CNN.

„Poporul american se opune cu tărie acestui război nechibzuit al alegerilor", a spus el. „A aruncat America în acest război fără niciun plan, niciun obiectiv și nicio strategie de ieșire."

Democrații vor cere ca președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, să reunească imediat camera pentru a propune o rezoluție privind puterile în război care să pună capăt definitiv acestui conflict, a declarat Jeffries.

În timp ce republicanii din Congres au fost public tăcuți ca răspuns la amenințările anterioare ale lui Trump, mulți au aclamat acceptarea de către președinte a unui armistițiu pe termen scurt, considerând mișcarea vicleană și tactică.

„Veste excelentă", a declarat senatorul Rick Scott din Florida. „Acesta este un prim pas important către tragerea la răspundere a Iranului și spre ceea ce se întâmplă atunci când ai un lider care pune pacea prin forță în detrimentul haosului și al unor politici slabe de conciliere."

Senatorul Lindsey Graham, unul dintre cei mai zgomotoși și agresivi susținători ai războiului cu Iran, a declarat marți seara că împărtășește speranța că „putem pune capăt domniei terorii regimului iranian prin diplomație".

Dar a adăugat: „Trebuie să ne amintim că strâmtoarea Ormuz a fost atacată de Iran după începerea războiului, distrugând libertatea de navigație. De acum înainte, este imperativ ca Iranul să nu fie recompensat pentru acest act ostil împotriva lumii."

Congresmanul Dan Crenshaw, un republican din Texas care nu are o relație bună cu Trump, i-a mustrat pe numeroșii critici ai președintelui pentru că l-au luat din nou „ad litteram" pe comandantul-șef.

„Respiră adânc", a scris Crenshaw pe X după anunțul președintelui.

„Președintele Trump vorbește în termeni de PUTERE, care este singurul limbaj pe care îl înțeleg adversarii noștri", a continuat el. „Declarațiile diplomatice formulate cu grijă fac ca ONU să se simtă plăcută și confortabilă, dar totodată nu duc la nimic."