Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf

Statele Unite și Israelul au lovit în repetate rânduri centrala nucleară, sporind riscul de contaminare radioactivă cu mult dincolo de granițele Iranului. Singura centrală nucleară funcțională din Iran, cea de la Bushehr, a fost ținta unor atacuri repetate în cadrul războiului în curs dintre Israel, SUA și Iran, alimentând temerile privind un posibil incident nuclear care s-ar putea dovedi „catastrofal" pentru toate țările din Golf.

Cel mai recent atac asupra centralei a avut loc sâmbătă, după ce rachete au lovit o locație din apropierea centralei, ucigând un agent de pază și provocând pagube unei clădiri adiacente, potrivit Organizației de Energie Atomică a Iranului (AEOI), instituție de stat.

Într-o declarație prin care a criticat atacul, ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a afirmat că instalația de la Bushehr a fost „bombardată" de patru ori de la izbucnirea războiului, pe 28 februarie. El a criticat ceea ce a numit „lipsa de preocupare" pentru siguranța nucleară din partea Statelor Unite și a Israelului.

Experții nucleari și autoritățile regionale au tras de mult timp semnalul de alarmă cu privire la pagubele incredibile pe care le-ar provoca bombardarea Bushehrului, nu doar pentru Iran și iranieni, ci și pentru țările vecine.

Iată ce trebuie să știți despre centrala de la Bushehr și de ce siguranța acesteia este esențială:

Centrala de la Bushehr, construită de Rusia, este o centrală nucleară situată în orașul de coastă Bushehr, care are o populație de 250.000 de locuitori.

Lucrările la aceasta au început inițial în 1975 de către companii germane, dar au fost finalizate în cele din urmă în 2011 de către Ministerul Energiei Atomice din Rusia. Până în prezent, sute de angajați ruși sunt staționați la Bushehr, unii dintre ei fiind evacuați în urma recentelor atacuri.

Este prima centrală nucleară din Orientul Mijlociu, cu un reactor operațional. Unitatea 1 de la Bushehr furnizează în prezent aproximativ 1.000 MW rețelei naționale. Se preconizează că alte două unități de reactoare vor fi operaționale până în 2029.

Oficialii iranieni afirmă că Bushehr a fost atacat de patru ori în cursul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Acest lucru este separat de un atac inițial din 28 februarie, când SUA și Israelul au lansat primele atacuri, declanșând războiul. Atacurile au lovit orașul Bushehr, la câteva sute de metri de centrală.

Un atac asupra unui reactor nuclear sau a bazinelor de stocare a combustibilului uzat ar provoca eliberarea în atmosferă a particulelor radiologice, în special a izotopului periculos cesiu-137.

Acestea pot fi răspândite mult dincolo de punctul de eliberare de către vânt și apă și pot contamina alimentele, solul sau sursele de apă potabilă timp de zeci de ani. Expunerea directă la astfel de materiale ar provoca arsuri ale pielii și ar crește riscul de cancer.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), agenția de supraveghere nucleară a Națiunilor Unite, avertizează de luni de zile împotriva atacării centralei.

În timpul războiului de 12 zile al Israelului împotriva Iranului de anul trecut, directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat Consiliului de Securitate al ONU că un atac israelian asupra centralei de la Bushehr ar putea declanșa o catastrofă regională.

Lovirea directă a centralei, care conține tone de material nuclear, ar putea „duce la o eliberare foarte mare de radioactivitate", cu „consecințe grave" dincolo de granițele Iranului, a avertizat Grossi, apelând la „maximă reținere".

Un atac asupra liniilor care alimentează cu energie electrică Bushehr, care mențin sistemul de răcire în funcțiune, ar putea provoca topirea reactorului și declanșa o scurgere radioactivă, a spus el. Ar trebui emise ordine de evacuare pe o rază de câteva sute de kilometri în jurul centralei, extinzându-se până în țări din afara Iranului.

El a spus că autoritățile ar trebui, de asemenea, să administreze iod persoanelor aflate în zonă și să restricționeze potențial aprovizionarea cu alimente din cauza unei posibile contaminări radioactive. Zonele dincolo de zonele de pericol imediat ar trebui apoi monitorizate, de asemenea, pe o rază de sute de kilometri.

Grossi, în urma ultimului atac de sâmbătă, a reiterat apelurile la reținere.

Există, de asemenea, temeri că daunele de la Bushehr ar putea contamina apele întregii regiuni a Golfului. Contaminarea radioactivă ar afecta viața marină din zonă, iar adâncimea redusă a Golfului ar putea face ca efectele negative să persiste pe o perioadă lungă, conform cercetărilor.

Aceasta ar afecta, de asemenea, aprovizionarea cu apă potabilă. Majoritatea țărilor din Golful Persic nu dispun de apă subterană și se bazează în mare măsură pe desalinizarea apei de mare. Însă stațiile de desalinizare nu sunt construite în mod inerent pentru a filtra materialul radioactiv, iar în prezent nu toate stațiile dispun de tehnologiile necesare.

Alan Eyre, de la Institutul pentru Orientul Mijlociu, a declarat pentru Al Jazeera că cercetările academice au arătat că concentrația de material radioactiv de la Bushehr s-ar putea să nu fie suficientă pentru a provoca dezastre de amploarea celui de la Cernobîl, făcând referire la tragedia din 1986 din Ucraina, pe atunci sovietică.

Însă „mai gravă este amenințarea reprezentată de materialele radioactive din apă, deoarece odată ce se ajunge la o cantitate apreciabilă de radioactivitate în apă, aceasta exclude desalinizarea", a spus el, explicând că un nivel ridicat de materiale radioactive ar putea opri complet desalinizarea.

Anul trecut, prim-ministrul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, a dezvăluit într-un interviu acordat personalității media de dreapta din SUA, Tucker Carlson, că un atac asupra centralei ne-ar afecta „pe toți".

Șeicul Mohammed a spus că Qatarul, care se află la aproximativ 190 km (118 mile) sud de Iran, a simulat posibilele efecte ale unui atac asupra Bushehr. Autoritățile au constatat că marea ar fi „complet contaminată" și că țara ar „rămâne fără apă în trei zile", a spus el.

„Fără apă, fără pește, nimic... fără viață", a adăugat el.

Există o lege care interzice atacarea instalațiilor nucleare civile?

Da, există cadre internaționale care protejează instalațiile nucleare în timpul conflictelor. Lansarea de atacuri asupra instalațiilor energetice sau nucleare, știind că acestea ar putea provoca pierderi masive de vieți omenești și daune de mediu, constituie o crimă de război.

Articolul 56 (Protocolul I) al Convențiilor de la Geneva interzice atacarea „lucrărilor și instalațiilor care conțin forțe periculoase", inclusiv a celor care conțin materiale nucleare.

Părțile beligerante trebuie, de asemenea, să facă diferența între instalațiile destinate civililor și țintele militare. Centrala de la Bushehr furnizează energie electrică pentru uz național.

Liniile directoare ale AIEA interzic, de asemenea, atacarea indiscriminată a unei instalații nucleare. Acestea prevăd că țările trebuie să evite lovirea fizică a reactoarelor și a combustibilului stocat, că trebuie să asigure siguranța personalului, să asigure alimentarea cu energie a rețelei pentru a preveni topirea miezului reactorului și să dispună de sisteme de monitorizare a radiațiilor.

A fost reacția Occidentului mai discretă în comparație cu cea privind Zaporojie din Ucraina?

Sâmbătă, Aragchi din Iran a criticat națiunile occidentale pentru că nu au vorbit despre posibilele pericole ale atacării Bushehrului în același mod în care au făcut-o în cazul centralei nucleare Zaporojie din Ucraina în timpul războiului în curs dintre Rusia și Ucraina.

„Vă amintiți indignarea Occidentului cu privire la ostilitățile din apropierea centralei nucleare de la Zaporojie din Ucraina?", a spus el într-o postare pe X. „Noroiul radioactiv va pune capăt vieții în capitalele CCG, nu în Teheran", a adăugat el.

Rusia a atacat centrala în martie 2022 folosind tancuri grele și artilerie, provocând un incendiu major. Ca reacție, Regatul Unit și Ucraina au convocat o ședință de urgență a Consiliului de Securitate al ONU.

ONU, SUA, UE și zeci de alte țări au emis declarații imediate prin care au condamnat acțiunea. NATO a avertizat că orice nor radioactiv care ar ajunge într-un stat membru ar declanșa mecanismul său de apărare colectivă.

Președintele francez Emmanuel Macron a discutat ulterior cu președintele rus Vladimir Putin despre incident și a solicitat ca personalului AIEA să i se permită să monitorizeze zona ocupată.

Uniunea Europeană nu a comentat, în acest caz, atacurile asupra Bushehr. Rusia, care are zeci de angajați acolo, a emis între timp o declarație în care își exprimă îngrijorarea și „condamnă cu tărie atrocitatea".

Reactoarele nucleare de la Fukushima, din Japonia, s-au topit în urma unui cutremur din 2011.

Aproximativ 160.000 de locuitori au fost evacuați pentru a evita riscurile de radiații. A fost înregistrat un deces din cauza cancerului pulmonar ca urmare a activităților de curățare desfășurate mai târziu, în 2018. Cu toate acestea, stresul provocat de evacuare, trauma și perturbările generale din momentul dezastrului au dus la mii de decese.

În dezastrul de la Cernobîl din aprilie 1986, un reactor a explodat în timpul testelor, provocând o explozie masivă care a smuls acoperișul greu al instalației și a dus la un incendiu care a ars zile întregi.

În urma exploziei au fost eliberate niveluri ridicate de radiații. Aproximativ 30 de persoane au murit în momentul exploziei sau imediat după aceea. Aproximativ 20.000 de persoane au dezvoltat ulterior cancer tiroidian, în special copiii. Peste 300.000 de persoane au fost evacuate, iar zona este încă în mare parte pustie.