Scandal imens în mass-media din România: CNA a ridicat licența de emisie a Realitatea Plus, cu unanimitate de voturi

Consiliul Național al Audiovizualului a decis, cu unanimitate de voturi, să ridice licența de emisie a postului Realitatea Plus. Decizia este definitivă, însă poate fi contestată în instanță. Postul mai poate emite doar până când va primi în scris decizia luată de CNA.

"Forul audiovizual a analizat în şedinţa publică situaţia amenzilor neplătite a posturilor de televiziune din România. În urma raportului prezentat, s-a constatat că Realitatea Plus are numeroase amenzi neplătite din anul 2024. Cu toate acestea, potrivit informaţiilor prezentate în şedinţă, Realitatea Plus îşi plătise amenzile pentru anul 2025.

Este vorba de un număr de 28 de amenzi din 2024 care totalizează 605.000 de lei. Potrivit Legii Audiovizualului, CNA poate retrage licenţa unei televiziuni dacă aceasta nu afce dovada achitării amenzilor în termen de şase luni de la data aplicării. Decizia CNA vine la capătul unor discuţii care au durat ore bune, la care au participat şi reprezentanţi ai PHG Media, societatea care operează Realitatea Plus", scrie Pagina de Media. Georgică Severin şi Lucian Dindirică, membi CNA, s-au retras de la vot.

• Comunicat al Clubului de Presă •

În cursul acestei după-amieze, opinia publică a aflat cu stupoare că o importantă televiziune de știri, care se bucură de o largă audiență, a fost suprimată de Consiliul Național al Audiovizualului, la pachet cu postul de radio de mare audiență, Gold FM. Acest act samavolnic s-a petrecut după ce, în prealabil, CNA, inchiziția presei, a sancționat abuziv, în repetate rânduri, respectivul post de televiziune. Intenția cât se poate de explicită este de a bloca, pe această cale, cele mai autentice voci critice din media românească.

Clubul de presă a avertizat, în repetate rânduri, Parlamentul României asupra acestui pericol, solicitând o dezbatere asupra activității CNA în cele două comisii de cultură ale Parlamentului României. Nici partidele politice din arcul puterii și nici cele din opoziție nu au întreprins, din păcate, demersurile necesare pentru inițierea unor dezbateri și luarea măsurilor cuvenite, pentru care forul legislativ are totală autoritate de a preveni un asemenea derapaj democratic.

Suprimarea emisiilor Realitatea Plus și ale Gold FM, păstrând proporțiile, echivalează cu o lovitură de stat. De altfel, scopul urmărit a fost identic: acela de a bloca orice manifestare relevantă a spiritului critic, democratic, al opiniei libere, astfel încât România să continue în aceeași direcție periculoasă, fatală din punct de vedere democratic.