Legăturile cu Soros din Dosarul Epstein. De ce ii trebuia lui Jared Kushner neapărat sa pornească un război via Iran cu statele arabe din Orientul Mijlociu
Postat la: 17.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
La data de 30 ianuarie 2026, Departamentul de Justiție, sub conducerea procurorului general adjunct Todd Blanche, a publicat o tranșă masivă de 3,5 milioane de pagini. Odată cu această lansare, DoJ a anunțat că aceasta reprezintă „ultima producție majoră de documente”, sugerând că obligațiile legale au fost îndeplinite.
Totul a degenerat într-un scandal deoarece au ieșit la iveală o grămadă de documente care fuseseră ascunse. De asemenea, modul de protejare a mahărilor politici - sub pretextul de protecție a vieții private - dar și cele de dezvăluire a numele și fotografiilor martorilor, punându-li-se viața în pericol, a generat un alt scandal. Administrația Trump a încercat să contracareze cu „Dosarele OZN” - subiect considerat foarte important din punct de vedere al atracției publicului. Și, după ce nici acesta nu a atras, a început nebunia cu Iranul.
„Tot ce știu este că Jeff (Epstein n.n.) a încetat să mai comunice cu Trump când și-a dat seama că e un impostor. Există o înregistrare video cu Jeff spunând asta”. E declarația fulminantă făcută de Mark Epstein (fratele lui Jeffrey Epstein) la emisiunea „Uncensored” a lui Piers Morgan. E o declarație destul de importantă, care-l leagă pe Trump de caz.
Fostul premier israelian Ehud Barak a lucrat prin intermediul a trei firme fondate în 2014-2015. Denumirea firmelor vine de la „primul principiu” al lui René Descartes: Cogito, ergo sum. Așadar, cele trei entități sunt: Cogito Ltd.(2015), Ergo Ltd.(2014), Sum Ltd.(2015). Structura lui Sum Ltd. a fost desenată de avocatul lui Epstein Darren K. Indyke.
Ergo - prima companie a lui Ehud Barak, producea rapoarte de intelligence care erau vândute fondurilor de hedging, permițându-le acestora să se miște agil, ținând cont de provocările geopolitice. Un prieten de 20 de ani de-al lui Putin care e consilier geopolitic al său, fost ambasador al SUA în Ucraina, fost ambasador proeminent al SUA, care a avut un post de conducere în Departamentul Apărării, fost înalt funcționar al CIA, CEO-ul unei corporații petroliere publice rusești s.a.m.d. Pe ce filieră obținea Ergo astfel de informații cred că e limpede pentru oricine.
Ei bine, în corespondența firmei Ergo, jurnalistul de investigație Jack Poulson reține o serie de emailuri de-ale partenerului Ergo, Evan Pressman, din care rezultă legăturile companiei cu „Sterling”. Acesta este numele de cod al Soros Fund Management, denumirea venind de la acțiunea sa din 1992, când a reușit să prăbușească lira sterlină, obținând un profit de peste 1 miliard de dolari. Astfel, legăturile dintre Ergo și Soros Fund Management devin extrem de strânse. Într-un mail din din iunie 2014 se vorbește despre un acord de co-investiție pe care Ergo ar urma să o facă împreună cu fondul lui Soros.
Persoana care colabora activ cu cei de la Ergo era nimeni altul decât Scott Bessent, pe atunci Chief Investment Officer al Soros Fund. În ianuarie 2016, Scott Bessent, reprezentantul lui Soros, oferă consultanță prin intermediul Soros Fund companiei Southern Trust (deținută 100% de Epstein) pentru achiziția a 50% din acțiunile Sum ltd. În acest mod Epstein a devenit acționar comanditar în compania lui Ehud Barak. Și astfel banii lui Epstein au ajuns în compania de securitate Carbyne.
De remarcat este faptul că actualul Secretar al Trezoreriei SUA este efectiv mânjit cu dosarul Epstein, însă datele despre el nu au ieșit la iveală decât în urma unor informații rezultate dintr-o altă investigație. Și nu e de mirare de ce s-a pus frâna pe publicarea în continuare a documentelor din dosarul Epstein. Cazul Andrew Mountbatten-Windsor a făcut turul planetei. Însă, în SUA, se vede limpede că nimeni nu are determinarea de a cerceta esența.
În 2020, Departamentul de Servicii Financiare al New York a amendat gigantul bancar Deutsche Bank (DB) cu 150 milioane de dolari pentru relația pe care-a avut-o cu Jeffrey Epstein. La o lună după ce Epstein s-a sinucis in inchisoare, procurorii se întrebau dacă trebuie conexat cazului Epstein cu cazul investigațiilor asupra lui Jared Kushner. Motivul? Au avut același Relationship Manager (RM) și același ofițer de conformitate (OC) care a investigat situația, Tammy Hill McFadden. Jared Kushner era bănuit de OC-ul Departamentului de Conformitate al DB de manipulare de bani murdari întrucât efectua plăți salariale către entități inexistente prin intermediul criptomonedelor. Activitatea i-a fost protejată de RM iar OC-ul a spus întreaga poveste celor de la FBI.
Treburile însă devin și mai critice în momentul în care aflăm că Trump însuși beneficia de servicii de private banking de la aceeași Deutche Bank, iar bancherul său personal, o anume Rosemary Vrablic era supervizată de Thomas Bowers - șeful Departamentului de Private Banking - direct implicat în managementul afacerilor bancare ale lui Epstein dar și în cele ale lui Jared Kushner. În mod cât se poate de ciudat, Thomas Bowers a fost găsit spânzurat în casa lui din Malibu, în perioada în care era căutat de FBI.
Chestiunea care transpare este cea referitoare la „urmele financiare” ale lui Epstein și ale acoliților săi, care nu au fost investigate niciodată. De-aici și mirarea tuturor celor care constată că dosarul este unul rămas în aer și artificial închis după condamnarea lui Ghislane Maxwell. Ofițerului de conformitate de la Deutche Bank (McFadden) a venit, cel mai probabil, în urma completării de rapoarte cu tranzacții suspecte. Modul în care relationship managerul l-a protejat pe Jared Kushner ține de acoperirea legalității tranzacțiilor, dar orice tranzacție (sau set de tranzacții) care respectă anumite pattern-uri sunt automat identificate de sistemul informatic al Băncii și ajung la ofițerul de conformitate care are obligația să transmită rapoartele mai departe. Partea explozivă vine când aflăm că ofițerului de conformitate McFadden a fost concediată în urma descoperirii potlogăriilor din jurul lui Epstein.
Revenind la Jared Kushner, mulți au impresia că e un abil om de afaceri. Însă, cel mai probabil, individul e doar un escroc care toacă bani pe bandă rulantă. După ce SUA, sub presiunea Iranului, și-a retras portavionul și militarii, sugerându-le statelor din Golf să se descurce singure cu apărarea propriului teritoriu, un oficial din Qatar a explodat: „Noi i-am dat bani ginerelui lui Trump pentru a ne apăra, iar ei ne lasă acum să ne descurcăm singuri”. Povestea e cât se poate de adevărată. O investigație New York Times a scos la lumină mai multe investiții suspecte: una de două sute de milioane de dolari făcută de Fondul Suveran al statului Qatar în firma de private equity a lui Jared Cushner, o sumă egală cu cea investită de Fondul Suveran al Emiratelor Arabe Unite. Asta în timp ce Fondul Suveran Saudit a investit două miliarde de dolari în Affinity Equity în 2021, imediat după ce Kushner a plecat de la Casa Albă.
Mohammed bin Salman a intrat într-un con de umbră în urma asasinării cu bestialitate a jurnalistului Jamal Khashoggi, acțiune petrecută la Istanbul, în incinta Consulatului Saudit. Afacere scoasă la iveală de logodnica lui Khasoggi și de serviciile secrete turcești. În urma bestialei crime - care a constat inclusiv în transportul cu geanta diplomatică a jurnalistului tranșat - îl izolase definitiv pe MbS pe scena internațională. Ei bine, cel care l-a spălat și l-a făcut din nou dezirabil pe prințul moștenitor saudit a fost același Kushner, care a intermediat revenirea sauditului cu socrul său, Trump.
De remarcat e că Epstein urmărea cu atenție tranzacțiile financiare și interacțiunile lui Kushner. Bani pe care-i culegea ori de pe la diverși dubioși din Golf, ori de la cămătari de renume pe care-i „înțepa”. Jared Kushner a reușit să mute mai mulți bani rusești, prin aceasta înțelegându-se că a ajutat anumite entități să eludeze sancțiunile prin intermediul firmelor și influenței sale. Aici problema e majoră întrucât, în conformitate cu legislația americană, astfel de fapte sunt asimilate infracțiunii de spălare de bani și se pedepsesc cu închisoare de 20 de ani pentru fiecare cap de acuzare și plata unei amenzi de 500 000$ sau, dacă suma spălată depășește această valoare, dublul sumei spălate.
FinCEN, aflat sub controlul Trezoreriei SUA, centralizează rapoartele cu tranzacții suspecte (de tipul celor făcute de Kushner). Prin intermediul acestora s-ar putea reconstitui fluxurile de bani ale lui Jeffrey Epstein și acoliților săi între 2003 și 2019. Deși senatorul Ron Wyden (președintele Comisiei de Finanțe) a solicitat oficial aceste documente de mai multe ori în 2025 și 2026, Bessent - Soros a refuzat sistematic predarea lor integrală către Congres. Iar argumentul pentru nedivulgarea acestora este acela că „Trezoreria nu are un rol 'investigativ' în acest caz și că rolul instituției este doar de a colecta rapoartele, nu de a le disemina”. Fișierele secretizate de Bessent ar documenta tranzacții de peste 1,1 miliarde de dolari, inclusiv plăți masive de la finanțiști de pe Wall Street către Epstein.
În urmă cu câteva zile, Senatorul Ron Wyden a prezentat un proiect de lege numit Produce Epstein Treasury Records Act (PETRA) special pentru a-l forța pe Bessent să cedeze documentele. Wyden l-a acuzat direct pe Bessent de mușamalizare, afirmând că secretarul Trezoreriei „face tot posibilul ca bogații pedofili și complicii lui Epstein să nu sufere consecințe”. Până de curând, Bessent a ocupat simultan și funcția de comisar interimar al IRS (fiscul american), poziție din care avea control total asupra înregistrărilor fiscale ale fundațiilor lui Epstein. Opoziția susține că menținerea acestui control dual a fost o strategie de a preveni orice scurgere de informații din interiorul aparatului fiscal către procurorii statali.
