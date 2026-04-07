Mai mult companii aeriene se pregătesc pentru raționalizarea combustibilului: Zborurile vor fi anulate. Oamenii rămân fără vacanțe
Postat la: 07.04.2026 |
Un expert în călătorii susține că lipsa de combustibil ar putea duce la anularea unor zboruri în vară. Raționalizarea combustibilului se pregătește deja pe mai multe aeroporturi din Europa, dar criza s-ar putea agrava dacă războiul din Iran nu se termină rapid.
Renumitul expert în călătorii Simon Calder a emis un avertisment privitor la călătoriile cu avionul din vara următoare, anunță Express. El a transmis că lipsa de combustibil ar putea duce la anularea unor zboruri în următoarele luni. Avertismentul expertului îi vizează pe pasagerii companiilor British Airways, EasyJet și Ryanair, dar zboruri anulate pot fi și la alte companii. Raționalizarea combustibilului este în pregătire de implementare la aeroporturile Bologna, Milano Linate, Treviso și Veneția. Sâmbătă, acestea au emis o notificare privind aviația, conform căreia „din cauza disponibilității limitate a combustibilului de la Air BP Italia, serviciile de realimentare pentru operatorii legați contractual de Air BP Italia pot fi supuse unor restricții".
Impactul se resimte și pe piața britanică, după ce vineri Skybus și-a anulat toate zborurile dintre Cornwall și Londra. Directorul general Jonathan Hinkles a atribuit închiderea serviciului „creșterii globale a costurilor combustibilului în urma conflictului din Golf", combinată cu o scădere bruscă a numărului de pasageri. Și Michael O'Leary, directorul executiv al Ryanair, a avertizat asupra „riscului de întrerupere a aprovizionării în Europa în mai și iunie", dacă războiul nu se încheie rapid. Compania aeriană irlandeză ar putea anula unele zboruri. Expertul avertizează că probleme ar putea fi și la zborurile către Amsterdam, Barcelona, Geneva, Milano, Nisa sau Stockholm. Simon Calder a adăugat că liderii companiilor aeriene sunt încrezători că aprovizionarea cu combustibil va satisface cererea pentru aprilie, dar că perspectivele pentru mai și lunile de vară nu sunt foarte optimiste.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Liderul suprem al Iranului nu poate conduce țara: S-ar afla în stare de inconștiență, tratat în secret pentru o afecţiune „gravă"
Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, fiul celui care a detinut anterior aceasta pozitie, ar fi „incapa ...
-
Revoltă la nivel înalt în armata SUA? Comandanții de rang înalt ar putea refuza să execute ordinul lui Donald Trump
Un general american in retragere susține ca mai mulți comandanți din armata SUA ar putea refuza ordinul lui Donald Trump ...
-
O poezie premonitorie răscolește internetul: "Nebunii urcă-n vârf de tot, comandă lumea idiot, se-aruncă-n lume maladii, popoarele spre-a se rări, că-s prea mulţi oameni..."
O poezie de Adrian Paunescu pare ca descrie perfect lumea in care traim, avand asadar si o latura premonitorie, tinand c ...
-
O justiție slută, coruptă și ciufută (III)
Dupa reinființarea in 1993 a Curții de Apel Oradea (care are sub jurisdicție instanțele judecatorești din județele Bihor ...
-
„Misiunea de salvare" a SUA în sudul Isfahanului expusă ca o tentativă eșuată de invazie terestră
Noile imagini satelitare dezvaluie ca avioanele de lupta ale Forțelor Aeriene ale SUA au efectuat lovituri extinse folos ...
-
O teorie foarte ciudată arată că echipajele umane ale misiunilor spațiale nu pot ajunge pe Lună fără a urma un traseu cvadrodimensional numit Sticla lui Klein
Foarte ciudat, dar si foarte interesant in acelasi timp. Sticla, sau carafa "Klein" - cum mai este numita - este o forma ...
-
Cine este femeia care l-a înjunghiat pe medicul din Calea Vitan și i-a incendiat apartamentul. Făcea curat în casa victimei, dar întreținea relații sexuale pe bani cu el
O femeie de 39 de ani este acuzata de omor, distrugere și furt calificat dupa ce ar fi ucis un medic anestezist de 72 de ...
-
Document ascuns aproape 80 de ani: Previziunile Sfintei Matrona despre Paștele din 2026. Și ea a "văzut" la fel ca Baba Vanga deși ambele au fost oarbe!
Paștele din 2026 apare, intr-un manuscris atribuit Sfintei Matrona din Moscova, ca mai mult decat o sarbatoare religioas ...
-
La Sfârșitul Timpurilor oamenii Babilonului cel Mare vor trage cu săgeți in Lună. Primele sunt de la Apollo și ultimele de la Artemis!
O foarte interesanta viziune a "ultimelor veacuri", dupa cum sunt ele prevazute de religiile care au un punct comun in h ...
-
Unitatea militară specială care l-a extras pe pilotul american din Iran e aceeași care l-a ucis pe Osama bin Laden
New York Times a confirmat unitatea. Echipa 6 a Navy SEAL. Aceiași operatori care l-au ucis pe Osama bin Laden in Abbott ...
-
20% din ADN-ul uman este moștenit de la o specie misterioasă superarhaică cu un milion de ani în urmă
Analizele genetice recente sugereaza ca suntem semnificativ mai puțin umani decat se credea anterior. În timp ce A ...
-
Ce este „Amprenta morţii":Mecanismul morţii celulare ar putea influenţa răspunsul imun şi răspândirea virusurilor în organism
Celulele care mor nu dispar pur si simplu, ci lasa in urma amprente biologice care pot influenta procese esentiale din o ...
-
Zgomote ciudate și vibrații nocturne: mărturii care sugerează că SUA ascund ceva foarte secret în adâncurile Arizonei
Într-un decor spectaculos, dominat de stanci roșii și o liniște aproape ireala, Canionul Boynton este considerat u ...
-
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
Statele Unite și Israelul au lovit in repetate randuri centrala nucleara, sporind riscul de contaminare radioactiva cu m ...
-
Misterul învierii lui Iisus capătă noi dimensiuni după apariția de noi dovezi în sprijinul relatării biblice
Relatarea potrivit careia Iisus a inviat la trei zile dupa rastignire reprezinta unul dintre pilonii centrali ai creștin ...
-
În culisele căutării unei ieșiri din războiul cu Iranul. Socoteala lui Donald Trump nu se potrivește cu cea din teren
Eforturile diplomatice pentru obținerea unui armistițiu intre Statele Unite și Iran au intrat intr-un blocaj total, in c ...
-
Un fost agent CIA dezvăluie: De ce ținta principală a lui Trump din Iran a fost ratată?
Statele Unite și Israelul au provocat daune semnificative aparatului militar și de securitate al Iranului. Comandanți su ...
-
Roboții de luptă ai Ucrainei dau lovituri grele armatei lui Putin. „Linia frontului este ca în Terminator"
Invazia la scara larga a Ucrainei de catre Rusia se afla acum in al cincilea an, iar conflictul - cel mai mare din Europ ...
-
Computerele viitorului ar putea folosi neuroni umani. Un startup spune că a reușit deja
O companie australiana, Cortical Labs, susține ca a dezvoltat un sistem care poate rula cod pe neuroni umani crescuți in ...
-
O singură injecție ar putea reda auzul în doar o lună. Terapia testată deja pe pacienți
O echipa de cercetatori de la Institutul Karolinska a testat o terapie genica noua care ar putea schimba complet modul i ...
-
Cum ar afecta Europa o eventuală invazie terestră americană în Iran
O posibila intervenție militara terestra a Statelor Unite in Iran ar putea avea consecințe economice profunde pentru Eur ...
-
Sondaj: Pentru prima dată în aproape două decenii, China depășește SUA în ceea ce privește nivelul de aprobare internațională
Raportul de forțe la nivel global pare sa se reconfigureze. Pentru prima data in aproape doua decenii, China depașește S ...
-
Un gigant tech face praf decizia Rusiei, după ce oamenii nu mai puteau plăti normal nici cumpărăturile: „Bine ați venit în rezistența digitală, frații și surorile mele"
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, spune ca restricțiile impuse de autoritațile ruse asupra serviciilor VPN au provocat p ...
-
Aeroporturile din Italia, sub alertă: alimentarea cu combustibil, limitată temporar. Ce înseamnă asta pentru pasageri și companii
Mai multe aeroporturi din Italia au introdus restricții la alimentarea cu combustibil pentru avioane. Este vorba despre ...
-
Propunere pentru Bolojan: „Pfizer să dea Viagra pentru români, în loc de vaccinuri! Nu e o glumă, e economie simplă!"
În locul vaccinurilor COVID-19, Guvernuil Ilie Bolojan sa ceara Viagra de la Pfizer, e propunerea pentru executiv ...
-
Opriți nebunul! - Apel al laureatului premiului Nobel pentru Pace şi fost director al AIEA, apel pentru oprirea lui Trump
Laureatul Premiului Nobel pentru Pace si fostul director al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Moham ...
-
Cum a prins o femeie trans, care lucrează pentru Ucraina, o agentă FSB, care se dădea drept escortă de lux: „A făcut o greșeală. A spus că mă iubește"
O poveste de dragoste și spionaj demna de un roman sau de un scenariu de film a avut in centru o femeie trans, care lucr ...
-
Bucureștiul, campion european la facturi. Plătim energia mai scump decât la Madrid sau Londra
Deși nu este cea mai bogata capitala din Europa, Bucureștiul este printre cele mai scumpe cand vine vorba de lumina. Dat ...
-
Peter Thiel și eshatologia tehnologiei: "Anticristul este un administrator binevoitor cu o Inteligență Artificială apocaliptică!"
Începand din septembrie 2025, antreprenorul și filozoful miliardar Peter Thiel a inițiat o serie provocatoare de p ...
-
Explozie în tech: Giganții chinezi ai semiconductorilor sparg recordurile de venituri în 2025
Companiile chineze din industria semiconductorilor au raportat venituri record anul trecut, impulsionate de cererea pent ...
