Analiza lui Jeffrey Sachs - Trump și Netanyahu: Doi nebuni care se joacă de-a Dumnezeu

Autor: Jeffrey Sachs

Donald Trump și partenerul său în crime de război, Benjamin Netanyahu, duc împreună un război de agresiune criminală împotriva Iranului, o națiune de 90 de milioane de oameni. Ei sunt cuprinși de trei patologii în cascadă.

Primul este personalitatea: amândoi sunt narcisisti malefici. Al doilea este aroganța puterii: bărbați care dețin puterea de a comanda anihilarea nucleară și nu simt, în consecință, nicio reținere. A treia, și cea mai periculoasă dintre toate, este iluzia religioasă: doi bărbați care cred, și sunt spune zilnic de cei din jurul lor, că sunt mesia care fac lucrarea lui Dumnezeu. Fiecare patologie exacerbează pe celelalte, astfel încât împreună pun lumea într-un pericol fără precedent.

Rezultatul este o glorificare a violenței nu mai văzută de la liderii naziști. Întrebarea este dacă puținii adulți ai lumii-lideri naționali responsabili care rămân angajați în respectarea dreptului internațional și sunt dispuși să o spună-îi pot restrânge. Nu va fi ușor, dar trebuie să încerce.

Să începem cu tulburarea psihologică de bază. Narcisismul malign este un termen clinic, nu o insultă. Psihologul social Erich Fromm a creat expresia în 1964 pentru a-l descrie pe Adolf Hitler, ca o fuziune a grandorii patologice, psihopatiei, paranoiei și personalității antisociale într-o singură structură de caracter. Narcisistul malign nu este doar vanitos. Este structural incapabil de empatie autentică, imun din punct de vedere constituțional la vinovăție și condus de convingerea paranoidă că dușmanii îl înconjoară și trebuie distruși. Încă din 2017, psihologul John Garnter și mulți alți profesioniști avertizau cu privire la narcisismul malign al lui Trump.

Mai mulți psihologi și psihanaliști respectați l-au evaluat pe Trump pentru psihopatie folosind Scala Hare standardizată și au obținut scoruri mult peste pragul diagnostic. Vezi, de exemplu, aici. Psihopatia este cel mai bine caracterizată ca o lipsă de conștiință sau compasiune pentru ceilalți oameni.

Atât Trump, cât și Netanyahu se încadrează cu precizie în acest profil. Psihopatia lui Trump a fost pe deplin expusă când forțele americane au distrus un pod civil în Teheran, fără nicio semnificație militară, cu cel puțin opt civili uciși și 95 sau mai mulți răniți. Trump nu a plâns. S-a lăudat și a promis mai multă distrugere. Discursul lui Netanyahu de Paște nu a conținut niciun cuvânt pentru cei morți. Fără pauză. Fără umbră de îndoială. Numai catalogul triumfător al dușmanilor pe care i-a distrus.

Paranoia alimentează amenințarea pe care Trump și Netanyahu au creat-o. Directorul de Informații Naționale al lui Trump, Tulsi Gabbard, a declarat în scris că programul nuclear al Iranului a fost „șters" și că comunitatea de informații „continuă să evalueze că Iranul nu construiește o armă nucleară." AIEA a declarat clar că nu există dovezi ale unei bombe. Oficialul lui Trump responsabil cu contraterorismul a demisionat în semn de protest, scriind că „am început acest război din cauza presiunii din partea Israelului și a puternicului său lobby american." Paranoicul nu are nevoie de o amenințare reală. Își va inventa una, dacă trebuie, pentru a se potrivi cu sentimentele sale de frică exagerată.

Machiavelismul operează fără rușine. Trump le-a spus lumii că diplomația a fost întotdeauna „prima sa preferință", în timp ce se lăuda în aceeași suflare că a rupt acordul nuclear cu Iranul: „Am fost atât de onorat să fac asta." Am fost atât de mândru să fac asta." A distrus cadrul diplomatic cu propriile mâini, apoi a dat vina pe Iran pentru dezastru. Apoi a recunoscut, cu nonșalanță, că războiul nu are nicio justificare de autoapărare: „Nu trebuie să fim acolo. Nu avem nevoie de petrolul lor. Nu avem nevoie de nimic din ceea ce au ei. Dar suntem acolo pentru a ne ajuta aliații." Conform Cartei ONU, autoapărarea este singura bază legală pentru utilizarea forței. Trump a mărturisit că nu există o astfel de bază.

Există o deformație particulară pe care puterea o provoacă anumitor personalități, iar aceasta este cu atât mai acută atunci când puterea în cauză este nelimitată sau pare să fie așa. Cu comanda arsenalelor nucleare, Trump și Netanyahu nu experimentează lumea ca ceilalți. Disponibilitatea armelor nucleare, pentru acești narcisisti malefici, nu este o povară a responsabilității, ci o extensie a sinelui lor grandios: Pot face orice. Pot distruge orice. Uitați-vă la mine. Nu va exista nicio auto-restricție din partea lui Netanyahu și Trump în această grandiozitate iluzorie.

Trump a internalizat complet acest sentiment de impunitate. Pe 1 aprilie, s-a așezat în fața camerelor și a promis că va bombarda Iranul „înapoi în Epoca de Piatră, unde îi este locul." Expresia „unde le este locul" este verdictul unui om care se simte divin îndreptățit să judece valoarea a 90 de milioane de oameni și îi dehumanizează fără ezitare. El a amenințat în mod repetat că va distruge infrastructura electrică civilă a Iranului-un crime de război conform legilor conflictului armat, anunțată deschis ca o poziție de negociere, pentru un public global care în mare parte a schimbat canalul.

Netanyahu conduce un stat cu aproximativ 200 de focoase nucleare, nu a semnat niciodată Tratatul de Neproliferare și nu operează sub niciun regim internațional de inspecție. A urmărit cum Trump folosește puterea militară americană cu o agresiune necontrolată și este de acord că nu există consecințe. A doua nebunie hrănește a treia: când puterea nu are limite, singura verificare internă rămasă este conștiința. Și psihopatul nu are conștiință.

Lipsa de conștiință este cea mai periculoasă patologie dintre cele trei, deoarece este cea care elimină ultimul frână internă posibilă. Strategul care duce un război nedrept poate ajunge în cele din urmă să calculeze că costurile depășesc câștigurile și să se oprească. Narcisistul malign care duce război pentru ego poate ajunge în cele din urmă să epuizeze cerințele ego-ului și să se oprească. Psihopatul escaladează pentru că nu există limite.

Și, dacă poți crede, devine și mai rău. Atât Trump, cât și Netanyahu sunt mesiași în devenire. Ei sunt agenți auto-proclamați ai lui Dumnezeu. Pentru ei, oprirea războiului împotriva Iranului ar însemna că Dumnezeu a greșit. Și auto-proclamatul mesia nu poate greși nici el, deoarece mesia și Dumnezeu au devenit, în psihicul grandios, practic același lucru.

Atât Trump, cât și Netanyahu și-au revendicat această identitate mesianică în mod explicit. Trump s-a numit „alesul." Referitor la tentativa de asasinare a lui Trump în 2024, el a declarat: „Atunci am simțit și cred și mai mult acum că viața mea a fost salvată cu un scop." Am fost salvat de Dumnezeu pentru a face America mare din nou." Netanyahu, în discursul său de ajunul Paștelui, nu l-a invocat doar pe Dumnezeu. El a însușit rolul lui Dumnezeu în narațiunea Exodului-enumerând zece „realizări" ale a ceea ce numește „Războiul Răscumpărării" și numind fiecare dintre ele o plagă. Uciderii lui Ayatollah Khamenei i-a dat numele de „Ciuma întâi-născutului." Apoi a avertizat lumea:

După cele zece plăgi ale Egiptului, vă reamintesc că Faraonul a încercat în continuare să facă rău Poporului lui Israel, și știm cu toții cum s-a terminat asta. În Cartea Exodului, acel final este înecul întregului armatei a lui Faraon. Netanyahu amenința cu anihilarea Iranului, la televizor, în limbajul scripturii sfinte. În jurul fiecăruia dintre acești bărbați se află o curte de lingușitori și fani fanatici, a căror funcție este să susțină iluzia și să împiedice realitatea să pătrundă în conștiința lor.

Curtea lui Trump: Hegseth, Huckabee și naționaliștii creștini

Pete Hegseth, secretarul apărării, a transformat Pentagonul într-un teatru al războiului sfânt. Poartă un tatuaj cu Crucea Ierusalimului pe piept și cuvintele „Deus Vult," „Dumnezeu Vrea," strigătul de luptă al cruciadelor medievale, pe braț. El organizează servicii de închinare creștină în fiecare lună în auditoriul Pentagonului. El a cerut poporului american să se roage „în fiecare zi, în genunchi" pentru victorie militară în Orientul Mijlociu „în numele lui Isus Hristos." La unul dintre aceste servicii, el s-a rugat cu voce tare ca trupele americane să provoace: Violență copleșitoare de acțiune împotriva celor care nu merită milă ... Cerem aceste lucruri cu încredere îndrăzneață în numele puternic și măreț al lui Isus Hristos.

La o conferință de presă despre războiul din Iran, Hegseth a spus că Statele Unite „negociază cu bombe." El i-a descris pe liderii Iranului ca fiind „făcători de rău religioși" care caută capacitate nucleară pentru „un fel de Armagedon religios", în timp ce prezidează serviciile de rugăciune lunare de la Pentagon și declară că „providența Dumnezeului nostru atotputernic este acolo protejând acele trupe." Se pare că nu este conștient de oglinda pe care o ține în față. Un secretar al apărării care se roagă pentru „violență copleșitoare" în numele lui Isus, în timp ce își numește dușmanii faniști religioși, a definit cuvântul „proiecție".

Mike Huckabee, ambasadorul SUA în Israel, oferă arhitectura teologică. Un ministru baptist și un fervent sionist creștin, Huckabee crede că conflictul Israel-Iran este împlinirea profeției biblice-un pas necesar către Răpire și a doua venire a lui Hristos. El i-a trimis lui Trump un mesaj-pe care Trump l-a postat apoi pe rețelele sociale-comparând momentul cu Truman în 1945 și aruncarea bombelor atomice asupra Japoniei, îndemnându-l pe Trump să asculte de „VOCEA LUI," adică de Dumnezeu.

Într-un interviu, lui Huckabee i s-a pus întrebarea despre concesiunea biblică de terenuri care se întinde de la Nil până la Eufrat-cuprinzând Libanul, Siria, Iordania și părți din Arabia Saudită și Irak-și dacă Israelul avea un drept divin asupra tuturor acestora. Răspunsul său a fost direct: „Ar fi bine dacă ar lua totul."

Ministrul de Finanțe de extremă dreapta al Israelului, Smotrich, a postat pe rețelele sociale: „I love Huckabee." Pastorul creștin sioniști John Hagee, al cărui organizație Creștinii Uniți pentru Israel a fost un motor major al sprijinului evanghelic american pentru războaiele Israelului, s-a uitat la războiul din Iran și a spus simplu: „Profetic, suntem exact la momentul potrivit." Franklin Graham, la un serviciu de rugăciune de Paște la Casa Albă, a hrănit iluziile mesianice ale lui Trump: „Astăzi, iranienii, regimul malefic al acestui guvern, vor să omoare fiecare evreu și să-i distrugă cu un foc atomic." Dar Tu l-ai ridicat pe președintele Trump. L-ai ridicat pentru un timp ca acesta. Și, Doamne, ne rugăm să-i dai biruință."

Curtea lui Netanyahu: Ben-Gvir, Smotrich și coloniștii mesianici

Pe partea israeliană, curtea interioară este compusă din două figuri ale căror radicalism este atât de extrem încât au fost considerați paria politici până când Netanyahu a folosit voturile lor pentru a rămâne la putere. Itamar Ben-Gvir, ministrul Securității Naționale, este un admirator al regretatului rabin Meir Kahane, al cărui partid Kach a fost desemnat organizație teroristă. Bezalel Smotrich, ministrul de Finanțe, își trage ideologia de la rabinul Zvi Yehuda Kook, care a învățat că victoria militară a Israelului din 1967 a fost divin mandatată și că așezarea teritoriului palestinian este voința lui Dumnezeu. Împreună, ei dețin 20 de locuri în coaliția de 67 de locuri a lui Netanyahu. Ei nu doar îl sfătuiesc pe prim-ministru, ci împărtășesc credințele și viziunea sa mesianică.

Ben-Gvir a folosit controlul său asupra poliției israeliene pentru a permite paramilitarii coloniștilor care operează împotriva palestinienilor în Cisiordania. A blocat constant negocierile de încetare a focului și a revendicat deschis meritele pentru întârzierea acestora. A susținut drepturile ritualice evreiești pe Muntele Templului, în defiancea unui status quo menținut timp de decenii, o mișcare pe care oficialii israelieni din domeniul securității au avertizat că va duce direct la vărsare de sânge. În august 2023, el a declarat: „Dreptul meu, al soției mele și al copiilor mei de a circula pe drumurile din Iudeea și Samaria este mai important decât dreptul la liberă circulație pentru arabi." Regatul Unit, Canada, Australia, Noua Zeelandă, Norvegia, Slovenia, Olanda și Spania l-au sancționat pe Ben-Gvir pentru incitarea la violență, însă Statele Unite, sub conducerea lui Marco Rubio, l-au apărat pe Ben-Gvir și au criticat aceste sancțiuni.

Smotrich este mai metodic dintre cei doi: mai puțin teatral și mai periculos. El a transferat sistematic guvernarea civilă a Cisiordaniei de la armata israeliană la propriul său minister, canalizând sute de milioane de shekeli către infrastructura coloniștilor, în timp ce bugetele Autorității Palestiniene sunt deliberate strangulate. El a ordonat biroului său să formuleze „un plan operațional pentru aplicarea suveranității" asupra Cisiordaniei. În timpul războiului din Iran, el a cerut Israelului să anexeze sudul Libanului până la râul Litani, declarând că războiul „trebuie să se încheie cu o realitate complet diferită." Ideologia lui Smotrich se bazează pe învățătura lui Kook că întreprinderea de colonizare nu este politică, ci sacră-o obligație divină care trebuie îndeplinită indiferent de legea internațională, drepturile palestinienilor sau opinia lumii. Granițele din 1967, în această teologie, nu sunt o realitate militară temporară. Sunt afacerea neterminată a lui Dumnezeu.

Nici Ben-Gvir, nici Smotrich nu erau mai mult decât extremiști marginali înainte ca Netanyahu să-i legitimeze aducându-i în guvern și în cercul său apropiat. Le-a dat puterea asupra societății israeliene, iar ei i-au dat puterea religios-naționalistă de a-și numi războaiele o misiune divină.

În acest peisaj al războiului sfânt, o singură voce a vorbit cu grație și claritate salvatoare pentru lume. Papa Leon al XIV-lea a cerut constant încetarea violenței. În timpul unei slujbe de Joia Mare la Roma, el a abordat aroganța puterii:

Tindem să ne considerăm puternici atunci când dominăm, victorioși atunci când ne distrugem semenii, mari atunci când suntem temeți. Dumnezeu ne-a dat un exemplu - nu despre cum să dominăm, ci despre cum să eliberăm; nu despre cum să distrugem viața, ci despre cum să o dăm.

În Duminica Floriilor, papa a fost din nou direct, spunând că Isus „nu ascultă rugăciunile celor care fac război, ci le respinge." Hegseth a continuat prin organizarea unui alt serviciu religios la Pentagon, unde a mai rugat din nou pentru „violență copleșitoare" în numele lui Hristos.

Profesorul John Mearsheimer a afirmat exact că crimele comise acum de Trump și Netanyahu sunt aceleași crime pentru care conducerea nazistă a fost spânzurată la Nürnberg: război agresiv, anexarea teritoriilor străine, țintirea deliberată a infrastructurii civile și pedeapsa colectivă. Aceasta nu este o exagerare retorică. Acestea sunt categorii legale. Tribunalul de la Nürnberg a numit crima de agresiune „suprema crimă internațională"-cea care „conține în sine răul acumulat al întregului"-deoarece este crima care face posibile toate celelalte crime. Acești bărbați au mărturisit-o, public, în discursuri transmise de radiodifuzori internaționali.