Foarte ciudat, dar si foarte interesant in acelasi timp. Sticla, sau carafa "Klein" - cum mai este numita - este o formă ciudată care poate exista pe deplin doar în patru dimensiuni, unde suprafața sa se învârte în ea însăși fără margini sau limite. În lumea noastră tridimensională, nu putem construi o adevărată sticlă "Klein". Ceea ce vedem sunt doar aproximații, unde suprafața pare să treacă prin ea însăși. Dar în patru dimensiuni, această intersecție nu s-ar întâmpla de fapt.

Ideea cheie este că interiorul și exteriorul sunt aceeași suprafață. Nu există o limită clară care să le separe. Dacă ai putea călători pe suprafața sa, nu ai traversa niciodată o margine sau nu ai cădea. Este o formă continuă. Acest concept provine din topologie, un domeniu al matematicii care studiază formele și spațiile. Arată cum dimensiunile schimbă ceea ce este posibil. Obiectele care par imposibile în lumea noastră pot exista natural în dimensiuni superioare.

Sticla "Klein" ne ajută să ne imaginăm realități dincolo de ceea ce putem vedea. Provocă înțelegerea noastră a spațiului și structurii, arătând că universul poate conține forme și dimensiuni mult dincolo de experiența noastră zilnică. Ceea ce insa este de-a dreptul interesant este ca aceasta "forma" seamana foarte mult cu traiectoria navetei Artemis II in jurul Lunii, o misiune spatială cu echipaj uman. De altfel, forma nu este departe nu numai de traiectoria misiunii Artemis I, dar si de traseele misiunilor Apollo, tot legate de Luna, inclusiv aselenizari.

Bineinteles ca de aici s-a nascut si o teorie a conspiratiei conform careia numai in urma acestei traiectorii s-ar putea ajunge de fapt la Luna, pentru ca altfel orice misiune cu echipaj uman ar fi conduce la dezintegrarea formelor de viata la traversarea Centurii Van Allen. Practic, numai cu o componenta 4D se poate face o astfel de "palnie" prin care echipajul se poate strecura printre radiatiile nocive si de aceea misiunile spatiale cu echipaj uman au mers pe aceasta traiectorie.