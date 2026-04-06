20% din ADN-ul uman este moștenit de la o specie misterioasă superarhaică cu un milion de ani în urmă

Analizele genetice recente sugerează că suntem semnificativ mai puțin umani decât se credea anterior. În timp ce ADN-ul neanderthalian reprezintă doar aproximativ 2 la sută din compoziția noastră genetică, un uimitor 20 la sută din genomul nostru este moștenit de la un hominin superarhaic necunoscut.

Această linie s-a despărțit de linia umană cu peste un milion de ani în urmă, ajungand ca dupa acest interval de timp să fuzioneze în cele din urmă cu strămoșii noștri în Africa cu mult înainte de migrarea către alte continente. Profesorul Alan Rogers descrie această descoperire ca pe o fuziune a două populații mai degrabă decât un simplu schimb de gene, schimbând fundamental modul în care vedem calea evolutivă a Homo sapiens.

Studiul clarifică faptul că două populații superarcaice distincte au fost implicate în aceste întâlniri preistorice. În timp ce un grup s-a încrucișat probabil cu strămoșii neanderthalienilor și denisovanilor în Eurasia —posibil descendenți ai Homo erectus—identitatea populației africane care a contribuit atât de mult la ADN-ul nostru rămâne un mister. Fără suspecți actuali pentru acest donator antic, cercetătorii rămân cu o nouă hartă provocatoare a istoriei umane care definește specia noastră ca un amestec complex de multiple linii ancestrale, mai degrabă decât o ramură unică și izolată.