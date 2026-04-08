Fizicienii au decis că întunericul se deplasează cu o viteză mai mare decât cea a luminii trecând într-o altă dimensiune

Fizicienii au observat „vârtejuri întunecate” în undele de lumină care se mișcă mai repede decât viteza luminii, provocând intuițiile tradiționale despre limitele universale ale vitezei. Imaginează-ți un vârtej care se învârte atât de repede încât depășește însăși mediul în care există, ca și cum trece într-o altă dimensiune, conform celebrei ecuații a vitezei legată de masa particulelor.

Fizicienii au capturat recent primele imagini în timp real ale „vortexurilor optice”—zone mici întunecate în interiorul luminii unde undele se anulează reciproc—mișcându-se mai repede decât viteza luminii. Folosind un microscop electronic specializat, capabil să rezolve evenimente în trei cvadrilioane de secunde, echipa de cercetare a observat cum aceste singularități s-au accelerat una către cealaltă și au depășit temporar limita universală de viteză înainte de a dispărea. Acest experiment reprezintă prima dată când acest efect preconizat de mult timp a fost observat direct, dezvăluind structuri complexe ascunse în fasciculele obișnuite de lumină.

Deși această descoperire poate părea că sfidează legile lui Einstein, ea susține de fapt principiile fundamentale ale relativității. Pentru că aceste vârtejuri sunt modele de intensitate zero și nu obiecte fizice cu masă, ele nu transportă informație, permițându-le să călătorească „superluminal” fără a încălca legile fizicii. La fel cum o umbră poate alerga peste un peisaj îndepărtat mai repede decât orice obiect fizic, aceste structuri de lumină demonstrează că geometria undelor poate acționa în moduri care provoacă intuiția noastră fizică. Această descoperire oferă o nouă fereastră asupra dinamicii universului la viteze mari, demonstrând că chiar și cele mai familiare forțe păstrează încă secrete remarcabile.