Unitatea militară specială care l-a extras pe pilotul american din Iran e aceeași care l-a ucis pe Osama bin Laden
Postat la: 06.04.2026 |
New York Times a confirmat unitatea. Echipa 6 a Navy SEAL. Aceiași operatori care l-au ucis pe Osama bin Laden în Abbottabad în 2011 au extras un colonel al Forțelor Aeriene doborât din Munții Zagros din Iran în 2026. Paralelele sunt exacte, iar diferențele sunt cele care contează.
În 2011, 24 de SEAL-uri au zburat cu două avioane Black Hawk stealth în Pakistan, au petrecut 40 de minute la sol, au distrus un elicopter prăbușit pentru a-i proteja modificările stealth clasificate și au zburat cu trupul lui bin Laden. Zero victime. În 2026, potrivit Times, sute de trupe de operațiuni speciale și alt personal militar, zeci de avioane de război și elicoptere și întregul spectru de capabilități cibernetice, spațiale și de informații au fost desfășurate pentru a extrage un ofițer de sisteme de armament rănit, care evitase capturarea timp de peste 24 de ore, în timp ce forțele IRGC și membrii tribului Bakhtiari îl vânau prin munți la 320 de kilometri în interiorul Iranului. Operațiunea care l-a ucis pe cel mai căutat om din lume a folosit două elicoptere. Operațiunea care a salvat un pilot a folosit o armadă aeriană.
Avionul WSO s-a catapultat când avionul său F-15E a fost doborât pe 3 aprilie, acesta fiind primul avion de luptă american pierdut în război. A aterizat în munții din provinciile Kohgiluyeh și Boyer-Ahmad. Avea un pistol, un far criptat și antrenament SERE. A mers pe jos până la o creastă de 2.100 de metri, a găsit o crăpătură în stâncă și și-a activat semnalul în timp ce televiziunea de stat iraniană transmitea o recompensă pentru capturarea sa. CIA a desfășurat o campanie de înșelăciune pentru a deturna echipele de căutare iraniene. Serviciile secrete israeliene au furnizat urmărirea în timp real a mișcărilor forțelor terestre ale IRGC, iar Forțele Aeriene Israeliene și-au oprit propria campanie de atac timp de 36 de ore pentru a crea un coridor de salvare. Un oficial american de rang înalt a declarat pentru Times că a fost „una dintre cele mai dificile și complexe salvări din istoria operațiunilor speciale americane”.
Forța de salvare a stabilit un punct avansat de înarmare și realimentare pe o pistă de aterizare abandonată, la aproximativ 50 de kilometri sud-est de Isfahan, în interiorul teritoriului iranian. Două avioane de transport MC-130J Commando II și elicopterele asociate MH-6 Little Bird au aterizat pentru a sprijini extragerea. Ambele avioane de transport au fost imobilizate. Operatorii le-au distrus la sol, detonând încărcături pe avionică, sisteme de comunicații și software clasificate, în loc să permită IRGC să captureze tehnologia americană. Apoi au solicitat mai multe aeronave. Trei avioane de transport suplimentare au sosit sub foc. Echipa SEAL 6 a încărcat WSO și echipa de salvare blocată și a zburat din Iran. Zero victime americane. WSO a fost transportat în Kuweit pentru tratament. Președintele a spus că „va fi bine”.
În 2011, un avion Black Hawk stealth a fost distrus pentru a-și proteja secretele. În 2026, două avioane MC-130J și aeronavele cu aripi rotative asociate au fost distruse din același motiv. Doctrina este identică: hardware-ul este de înlocuit atunci când alternativa este transferul de tehnologie către un adversar. Scara este cea care s-a schimbat. Abbottabad era un bisturiu. Dehdasht era un baros înfășurat într-un bisturiu. Bisturiul era SEAL Team 6. Barosul era tot ce armata Statelor Unite a trimis în Iran pentru a se asigura că bisturiul își poate face treaba și se poate întoarce acasă.
Aceasta a fost prima operațiune terestră americană confirmată în războiul din Iran din 2026. Nu a fost un atac cu rachete. Nu a fost o misiune aeriană. Cizme pe teritoriul iranian, arme trase asupra forțelor iraniene, avioane distruse pe teritoriul iranian și fiecare persoană care a intrat a ieșit. Țara care a eșuat la Desert One în 1980 tocmai a avut succes la Dehdasht în 2026, iar unitatea care a făcut diferența este aceeași unitate care a fost creată pentru că Desert One a eșuat.
