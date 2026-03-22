Profeția extraordinară a lui Ovidius despre 2026. Ce a scris acum 2.000 de ani poetul exilat în vechiul Tomis în "Metamorfozele"

Postat la: 22.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

Puțini își amintesc că unul dintre cei mai importanți poeți ai Antichității și-a trăit ultimii ani chiar pe teritoriul României de astăzi. Alungat de împăratul Augustus, Ovidiu a fost trimis în exil la Tomis - actuala Constanța - un loc pe care îl descria ca fiind la marginea lumii civilizate a Imperiului Roman.

Poetul Ovidius scria în urmă cu peste 2.000 de ani despre o lume aflată într-o continuă transformare. Astăzi, „Metamorfozele" sale sunt citite de tot mai mulți ca o veritabilă „profeție" despre crizele moderne: identitate, tehnologie, violență și relația fragilă dintre om și natură. Ovidiu pare, paradoxal, unul dintre cei mai actuali autori ai lumii moderne. De la criza identității și violența de gen până la schimbările climatice și instabilitatea globală, „Metamorfozele" sale revin în prim-plan în 2026, într-o lume care pare să-i confirme fiecare avertisment.

Scrisă în jurul anului 8 d.Hr., opera „Metamorfozele" nu este doar o colecție de mituri. Este o radiografie a naturii umane: dorință, putere, gelozie, violență, orgoliu. Și totuși, din acest exil, poetul a scris unele dintre cele mai puternice reflecții despre schimbare, identitate și fragilitatea umană. Profesorii și cercetătorii spun astăzi că textul este „extraordinar de contemporan". „Obsesia lui Ovidiu pentru schimbare și fluiditate i-a permis să exploreze limitele corpului, identității și relația dintre oameni și natură", explică Fiona Cox.

Într-o lume în care identitatea devine un subiect central, iar granițele - fie ele culturale sau biologice - sunt contestate, mesajul lui Ovidiu pare scris pentru prezent. „Metamorfozele" conțin și unele dintre cele mai dure povești despre violență și abuz.

Tema exilului, atât de personală pentru Ovidiu, devine una dintre cele mai puternice legături cu prezentul. „Un sentiment de rătăcire și lipsă de casă este mereu prezent în opera lui Ovidiu", spun cercetătorii. Poate cea mai importantă idee din „Metamorfoze" este avertismentul legat de relația omului cu natura. Ovidiu pare să fi înțeles ceva ce abia acum începem să realizăm: lumea este într-o continuă transformare, iar cei care cred că o pot controla sunt primii care vor fi schimbați de ea.

  • Mitul lui Narcis, tânărul care se îndrăgostește de propria reflexie, capătă o nouă dimensiune în epoca rețelelor sociale. „Ne-am îndrăgostit de noi înșine și am uitat ce se întâmplă în jurul nostru", spune curatorul Frits Scholten. În spatele selfie-urilor perfecte și al imaginilor filtrate se ascunde aceeași iluzie pe care Narcis o descoperă prea târziu: imaginea nu este realitate.
  • Un alt mit devine aproape tulburător de actual: Pygmalion, artistul care se îndrăgostește de propria creație. Astăzi, paralela este evidentă: inteligența artificială. „Oamenii cred că pot controla totul și că au soluții pentru orice", avertizează experții. Dar, la fel ca în mit, creațiile pot scăpa de sub control.
  • Mitul Medusei, reinterpretat recent din perspectivă feministă, arată o schimbare majoră: din „monstru", ea devine simbol al victimelor abuzurilor. Este o transformare tipic ovidiană - dar una care reflectă perfect mișcările sociale ale prezentului. Într-o lume marcată de crize migratorii și războaie, aceste povești capătă o greutate nouă.
  • Mitul lui Philemon și Baucis, doi bătrâni salvați de zei pentru modestia lor, este văzut astăzi ca o metaforă pentru schimbările climatice. Mesajul este simplu și dur: lumea nu poate fi controlată fără consecințe.
loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

0

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE