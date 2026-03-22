Profeția extraordinară a lui Ovidius despre 2026. Ce a scris acum 2.000 de ani poetul exilat în vechiul Tomis în "Metamorfozele"

Puțini își amintesc că unul dintre cei mai importanți poeți ai Antichității și-a trăit ultimii ani chiar pe teritoriul României de astăzi. Alungat de împăratul Augustus, Ovidiu a fost trimis în exil la Tomis - actuala Constanța - un loc pe care îl descria ca fiind la marginea lumii civilizate a Imperiului Roman.

Poetul Ovidius scria în urmă cu peste 2.000 de ani despre o lume aflată într-o continuă transformare. Astăzi, „Metamorfozele" sale sunt citite de tot mai mulți ca o veritabilă „profeție" despre crizele moderne: identitate, tehnologie, violență și relația fragilă dintre om și natură. Ovidiu pare, paradoxal, unul dintre cei mai actuali autori ai lumii moderne. De la criza identității și violența de gen până la schimbările climatice și instabilitatea globală, „Metamorfozele" sale revin în prim-plan în 2026, într-o lume care pare să-i confirme fiecare avertisment.

Scrisă în jurul anului 8 d.Hr., opera „Metamorfozele" nu este doar o colecție de mituri. Este o radiografie a naturii umane: dorință, putere, gelozie, violență, orgoliu. Și totuși, din acest exil, poetul a scris unele dintre cele mai puternice reflecții despre schimbare, identitate și fragilitatea umană. Profesorii și cercetătorii spun astăzi că textul este „extraordinar de contemporan". „Obsesia lui Ovidiu pentru schimbare și fluiditate i-a permis să exploreze limitele corpului, identității și relația dintre oameni și natură", explică Fiona Cox.

Într-o lume în care identitatea devine un subiect central, iar granițele - fie ele culturale sau biologice - sunt contestate, mesajul lui Ovidiu pare scris pentru prezent. „Metamorfozele" conțin și unele dintre cele mai dure povești despre violență și abuz.

Tema exilului, atât de personală pentru Ovidiu, devine una dintre cele mai puternice legături cu prezentul. „Un sentiment de rătăcire și lipsă de casă este mereu prezent în opera lui Ovidiu", spun cercetătorii. Poate cea mai importantă idee din „Metamorfoze" este avertismentul legat de relația omului cu natura. Ovidiu pare să fi înțeles ceva ce abia acum începem să realizăm: lumea este într-o continuă transformare, iar cei care cred că o pot controla sunt primii care vor fi schimbați de ea.