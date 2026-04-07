O justiție slută, coruptă și ciufută (III)

După reînființarea în 1993 a Curții de Apel Oradea (care are sub jurisdicție instanțele judecătorești din județele Bihor și Satu Mare), justiția bihoreană a fost zguduită de numeroase scandaluri de corupție, fiind arestați și/sau trimiși în judecată peste 20 de magistrați judecători și procurori care au activat la Curte și la Tribunalul Bihor ori la parchetele aferente. Majoritatea bărbați, dar și femei, aproape toți de la secțiile penale ale Tribunalului și Curții. Au fost și cazuri mai inedite, cu un judecător care s-a declarat nebun după arestare și a fost achitat în final sau cu un prim-procuror, care a primit mită patru prostituate nu numai bani și alte foloase materiale. Sub aspectul scandalurilor de corupție, Curtea de Apel Oradea s-a situat pe primul loc în țară , urmată fiind de curțile de apel de la București și Craiova. Conform ultimelor rapoarte anuale ale Consiliului Superior al Magistraturii (pe 2024 și 2025), instanțele orădene sunt și printre cele mai leneșe din țară, în ce privește soluționarea cauzelor și redactarea hotărârilor, îndeosebi Tribunalul Bihor. În ultimii ani, suspiciunile de corupție predomină asupra secțiilor civile ale Tribunalului și Curții. Curtea de la Oradea și-a ales următorul motto: ,,Dreptul este arta binelui și a echității". De-a dreptul copleșitor!.

Acaparare tip Bolojan

Coincidența face că în ultimii ani justiția orădeană a fost tot mai acaparată și dominată de politicianul Ilie Bolojan, care a ocupat următoarele funcții în ultimele două decenii: prefect al județului Bihor (2005-2007), secretar general al Guvernului Tăriceanu II (2007-2oo8), primar al municipiului Oradea (2008-2020), președinte al Consiliului Județean Bihor (2020-2024), președinte al Senatului României (decembrie 2024-februarie 2025), președinte interimar al României (februarie-iunie 2025), prim-ministru al Guvernului României (din iunie 2025 până în prezent) și președinte al PNL (din noiembrie 2024 până în prezent). În cursul primului mandat de primar al municipiului Oradea, Ilie Bolojan s-a prezentat personal în mai multe procese importante în care primăria era parte, îndeosebi de natură civilă (retrocedări de clădiri și terenuri, despăgubiri-exproprieri, rectificări de Carte Funciară) și de contencios administrativ (cereri de anulare ale unor hotărâri ale Consiliului Local, dispoziții ale primarului, autorizații de demolare sau de construire). Bolojan a fost destul de afectat că nu a fost recunoscut de o mare parte a judecătorilor de la înstanțele orădene (Judecătoria, Tribunal, Curtea de Apel) și nu a primit considerația așteptată, precum și de faptul că și instituția pe care o reprezenta a pierdut multe procese, Ulterior, orgoliosul Bolojan a început acapararea justiției orădene, îndeosebi a secțiilor civile și de contencios administrativ, la care ajungeau majoritatea litigiilor declanșate împotriva Municipiului Oradea, Consiliului Local Oradea și Primăriei Oradea.

Pe de o parte, a atras mai mulți avocați care aveau soțiile judecătoare la Tribunalul Bihor și la Curtea de Apel Oradea, care au angajat cele mai multe cauze în care era parte, fie reclamantă fie pârâtă, Primăria Oradea. În ultimul deceniu în jur de zece avocați din Baroul Bihor au avut soțiiile judecătoare la instanțele din Oradea. Cei mai frecvenți avocați în litigiile cu Primăria au fost Ionel Măduța, Adrian Pop și Vlad Domocos, ale căror soții au fost promovate în funcții importante la Tribunal și la Curtea de Apel. Astfel, soția avocatului Măduța, Doina Măduța, a fost promovată președinte al Secției 1 Civilă a Curții de Apel, soția avocatului Domocos, Carmen Domocos, a fost promovată președinte al Tribunalului Bihor, iar soția avocatului Pop, Patricia Pop, a fost promovată la Secția 2 Civilă, Contencios administrativ și fiscal din cadrul Curții. Pe de altă parte, au ajuns magistrați la instanțele orădene mai mulți consilieri juridici care au activat în Direcția Juridică a Primăriei, ca, de exemplu, Marcela Teaha, Anca Șilinca și Natalia Gherman. Primele două au fost promovate ulterior judecătoare la Secția 3 Civilă, Contencios administrative și fiscal a Tribunalului Bihor, iar judecătoarea Șilinca a ajuns anul trecut la Secția de Contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel Oradea. Soțul judecătoarei Teaha a fost și este consilier juridic la Primăria Oradea și se numără de vreo 10 ani printre oamenii de încredere ai lui Ilie Bolojan,

Judecătoarea Măduța a devenit ilegalistă

Piesa cea mai importantă a factorului politico-administrativ din justiția orădeană este judecătoarea Doina Măduța, care activează la Curtea de Apel Oradea din 2008. Aceasta a fost numită președinte delegat al Secției 1 Civilă din cadrul Curții de Apel Oradea prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din 30 martie 2024, pentru o perioadă de 6 luni. Până în prezent, judecătoarea Măduța a primit patru prelungiri de delegare în această funcție ultima fiind adoptată prin hotărârea CSM din 10 martie 2026 și având aplicare din data de 4 aprilie 2026. Ceea ce înseamnă că va mai deține funcția de președinte delegat până în data de 4 octombrie 2026.

Conform dispozițiilor art. 180 alin. 1 din Legea 303/2022 privind Statutul judecătorilor și procurorilor, durata delegării este de cel mult 6 luni şi poate fi prelungită, în aceleaşi condiţii şi cu aceeaşi procedură, cu încă 6 luni. În consecință, judecătoarea Măduța putea exercita funcția delegată pe o perioadă de maximum 12 luni, ori a beneficiat după expirarea acestei perioade de încă trei prelungiri de delegare pe o perioadă totală de 18 luni, rezultând că a fost depășit cu un an și jumătate termenul legal. Judecătoarea a cunoscut dispozițiile legale susmenționate, dar cu toate acestea a mai solicitat CSM, cu rea-credință, prelungirea delegării de încă trei ori. Pe de altă parte, recent a solicitat CSM, tot cu rea-credință, apărarea reputației profesionale, deși ocupă ilegal funcția.

Un avocat favorizat

Soțul judecătoarei Măduța, Ionel Ilie Măduța (alintat Bibi de către apropiați) este avocat în cadrul Baroului Bihor din anul 2000, iar anumiți clienți ai săi au fost favorizați procedural și procesual în litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești din Oradea (Judecătoria Oradea, Tribunalul Bihor, Curtea de Apel Oradea), îndeosebi samsari imobiliari ca Mihail Pater (cetățean austriac), Bernhard Kubon (cetățean german) și proprietari de terenuri, ca Molnar Iosif Iuliu și Ari Atilla (cetățeni români cu domiciliul în Ungaria) sau frații Petraș Janos și Petraș Marton. De exemplu, avocatul Măduța l-a reprezentat pe samsarul imobiliar Mihail Pater, în calitate de reclamant, în dosarele Tribunalului Bihor nr. 287/111/2022, având ca obiect expropriere - despăgubiri, nr. 1928/111/2022, având ca obiect pretenții, nr. 2947/111/2022, având ca obiect expropriere - despăgubiri, nr. 3286/111/2022, având ca obiect pretenții, și în dosarul Judecătoriei Oradea nr. 1851/271/2022 - având ca obiect obligația de a face.

Totodată, avocatul Măduța l-a reprezentat în dosarele Tribunalului Bihor nr. 287/111/2022, nr. 1928/111/2022 și nr. 2947/111/2022 pe reclamantul Petraș Janos. Surpriza este că în trei din dosarele susmenționate ale Tribunalului Bihor, respectiv în dosarele nr. 287/111/2022, nr. 2947/111/2022 și nr. 3286/111/2022, a avut calitatea de reclamant Darius David Măduța, fiul judecătoarei Măduța și al avocatului Măduța, reprezentat ca avocat de către tatăl său.

Avocatul ,,expropriaților"

Avocatul Ionel Măduța este perceput drept un avocat tranzacționist, care aranjează procese, în sensul pronunțării unor hotărâri în favoarea clienților pe care-i reprezintă. Majoritatea clienților l-au angajat avocat în considerarea faptului că soția sa era judecătoare la secțiile civile ale Judecătoriei Oradea, Tribunalului Bihor și Curții de Apel Oradea. Dintre avocații Baroului Bihor, Ionel Măduța a fost angajat în cele mai multe acțiuni având ca obiect expropiere-despăgubiri, care au fost formulate împotriva pârâților Municipiul Oradea, Consiliului Local Oradea și Primarului Municipiului Oradea, deși, sub aspect profesional, nu este perceput printre primii 30 de avocați. În acest sens, se impune verificarea tuturor dosarelor civile care s-au aflat pe rolul instanțelor din Oradea de când Doina Măduță este judecătoare la Tribunalul Bihor și la Curtea de Apel Oradea, în care soțul său a avut calitatea de avocat al unor justițiabili.

Conform unor surse, pe rolul Tribunalului Bihor au existat și există acțiuni formulate de avocatul Măduța prin care samsarii imobiliari Pater Mihail și Kubon Bernhard au solicitat Primăriei Oradea despăgubiri exorbitante, de ordinul a milioane de euro, pentru care invocă o pretinsă nefolosință unor terenuri obținute prin modul de operare patentat. Cert este că samsarul client Kubon a obținut de la Primăria Municipiului Oradea cea mai mare sumă acordată până în prezent Printr-o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 27 noiembrie 2022 a fost aprobată cumpărarea unui teren de 5000 mp, la un preț de aproape 700 000 de euro (mai exact, 681.840 de euro), teren pe care Kubon l-a achiziționat anterior în mod fraudulos în zona Lotus, cu ajutorul lui Pater. Clientul lui Măduța a primit un preț de 136 euro/mp, în timp ce alți solicitanți au primit un preț înjumătățit (60-65 euro/mp). O altă premieră este faptul că prețul a fost achitat de Primăria Oradea a doua zi (28 noiembrie 2022), deși hotărârea nu fusese redactată și nu fusese validată de Prefectura județului Bihor prin controlul de contencios administrativ. Potrivit datelor furnizate de OJCPI Bihor și relatărilor unor martori, cetățeanul german Bernhard Kubon a reușit să dobândească, îndeosebi cu ajutorul samsarului imobiliar Pater Mihail, în jur de 400 de terenuri în municipiul Oradea și în localități limitrofe de mare interes imobiliar, respectiv în Paleu, Sânmărtin, Borș, Oșorhei și Lugașu de Jos.

O vânzare și o donație ce pot ascunde o mită mascată

Conform unei note informative, fiul Darius-David a cumpărat, în baza contractului de vânzare-cumpărare cu stipulație pentru altul autentificat sub nr. 2038/25.11.2021 la Biroul individual notarial Măduța Ioana-Adina o suprafață de 1.000 mp., având categoria de folosință teren arabil, înscris în CF nr. 175117 Oradea, la prețul de 90.000 euro, de la reclamantul Petraș Ianos, clientul avocatului Măduță. Fiul avea la data respectivă vârsta de 19 ani, iar în contract se face mențiunea că prețul provine din sursele proprii ale tatălui său, care are calitatea de stipulant. În declarația de avere a judecătoarei Măduța nu apar astfel de venituri ale soțului. În contract se mai face mențiunea că terenul cumpărat este situat pe suprafață necesară pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică de interes local „Lucrări de interes public local pentru amenajare de noi spații verzi și pentru construcții cu caracter educativ și sportiv. Amenajare grădină urbană Nufărul, în zona cuprinsă între strada Meiului, str. Lotus, complex Lotus și str. Vavilov". Este vorba de cunoscuta afacere Salca, care constituie primul parandărăt de amploare pus la cale după ce Ilie Bolojan a devenit primar.

Ulterior, fiul Darius-David a donat terenul respectiv părinților săi, conform contractului de donație autentificat sub nr. 1238/12.07.2022 de către Biroul individual notarial Măduța Ioana-Adina. O nouă surpriză este că terenul respectiv a constituit anterior obiectul unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare autentificată sub nr. 4616/10.12.2019 de către Biroul individual notarial Igna George-Horia, care a fost încheiat între reclamantul Petraș Janoș, în calitate de promitent vânzător, și reclamanții Mihail Pater și soția Gabriela Pater, în calitate de promitenți cumpărători, care a fost desființată prin actul de rezoluțiune autentificat sub nr. 2208/27.12.2021 de către același birou notarial. De-a dreptul bizar este faptul că Darius-David Măduța apare ca reclamant în două din dosarele susmenționate ale Tribunalului Bihor, care au fost înregistrate după ce a donat terenul părinților săi. Întortocheate sunt căile avocatului Măduța!

Prin prisma acestor acte juridice încheiate, planează suspiciunea de luare de mită sub formă mascată, în condițiile în care toți promitenții, precum și vânzătorul terenului către fiul soților Măduța sunt reprezentanți ca reclamanți de către avocatul Ionel Măduța în toate litigiile pe care le au pe rolul instanțelor din Oradea. Valoarea de piață terenului cumpărat și donat era atunci de 200.000 de euro, iar actualmente este în jur de 300.000 de euro.

Practici avocațiale fără precedent

Prevalându-se de calitatea sa de avocat, avocatul Ionel Măduța a făcut recent afirmații denigratoare și a proliferat amenințări grave într-o ședință de judecată, făcând referire repetată la soția sa judecătoare, la adresa omului de afaceri Petru Popa, care are mai multe litigii cu clienții săi Mihail Pater, Molnar Iosif Iuliu și Ari Atilla. În speță este vorba de un litigiu civil aflat pe rolul Tribunalului Bihor în dosarul nr. 1521/271/2022, având ca obiect anulare act notarial, în care are calitatea de apărător al reclamantului Molnar, care l-a excrocat cu o suprafață mare de teren pe Petru Popa, ce are statut de pârât în cauză . Astfel, în ședința de judecată din data de 11 martie 2026, avocatul Măduța a afirmat și a solicitat să se consemneze în încheiere următoarele:

„Pe de altă parte, eu am un motiv propriu pentru care mă opun la amânarea cauzei și comunicarea acestei cereri de intervenție, pe care aș dori să-l consemnați în încheiere și se referă la următorul aspect. Aș ruga să se consemneze să se judece cauza și să nu se amâne datorită acțiunilor fără precedent de care dă dovadă pârâtul în prezenta cauză în sensul intimidării persoanei mele și nu numai, s-a trecut deja și la intimidarea soției, soției, sub aspectul șantajului, amenințării. ....Este fără precedent, așa cum spuneam, de când sunt de 25 de ani avocat într-o cauză nu am avut asemenea presiuni. Ca să ce, ca să renunț la cauză? Nu-mi dau seama Sunt amenințări din ce în ce mai pregnante și cu un grad de dificultate tot mai mare. Nu în ultimul rând, de patru luni de zile sunt articole aproape în fiecare săptămână despre mine și familia mea, și numai, articole în ziar, bineînțeles conduse, gândite și elaborate de pârâtul în prezenta cauză, Popa Petru, care se pare că nu mai termină. Inițial le-am luat în glumă, dar se pare că acest domn pârât nu are minte și nu are capacitatea de a gândi unde este un fir roșu sau nu................În spatele acestei cauze est un circ. Un circ negativ. Numai că din circul acesta reiese o seamă de amenințări, șantaje, intimidări și alte chestiuni de acest gen, care sunt la limita sau dincolo de contravenție.......".

Acuzațiile lansate de avocatul Măduța sunt nereale, neavând o minimă bază factuală. Pârâtul Popa nu a proferat nicio amenințare, nu a realizat nicio intimidare și nu a exercitat niciun șantaj la adresa sa. Totodată, acesta nu a conceput, nu a elaborat și nu a publicat niciun articol de presă la adresa avocatului Măduța și a soției sale. În ultimele patru luni au apărut referiri de câteva fraze la adresa soților Măduța în două articole de presă, unul publicat în noiembrie și unul publicat în decembrie 2025. Iar judecătoarea Măduța este pomenită, în câteva cuvinte, în două articole publicate în martie 2026. Nicidecum nu au apărut articole săptămânal în ultimele patru luni, cum s-a lamentat avocatul autovictimizat. Toate aceste articole au autor asumat și nu au fost contestate pri vreun drept la replică. Avocatul Măduța a urmărit printr-un asemenea discurs, formulat în mod solemn și public, să producă nu doar o prejudiciere morală, ci și o alterare a cadrului procesual, adică o diminuare a șanselor ca drepturile justițiabilului Petru Popa să mai fie examinate în mod detașat și exclusiv prin raportare la lege și la probe. Alterarea cadrului procesual s-a produs și prin referirea repetată a pârâtului la soția sa și la familia sa, în contextul în care soția este judecătoare la Curtea de Apel Oradea, unde deține funcția de președinte al Secției 1 Civile, având astfel o poziție ierarhic superioară față de președintele completului de judecată din dosarul Tribunalului Bihor în cauză.

Este o pledoarie și o practică vocațială fără precedent în analele justiției românești. Și o abatere disciplinară gravă și descalificabilă a avocatului Măduță. Pentru aceste afirmații denigratoare și amenințătoare, omul de afaceri Petru Popa a formulat zilele trecute acțiune în răspundere civilă delictuală împotriva avocatului Ionel Măduță, care a fost înregistrată în dosarul Tribunalului Bihor nr. 1261/111/2026. Omul de afaceri îi solicită avocatului grandoman daune morale de 100.000 de euro și publicarea de scuze publice, împreună cu dispozitivul hotărârii rămase definitivă într-un ziar local și într-un ziar național. În realitate, în ultimii trei ani avocatul Măduța i-a transmis de câteva ori, prin cunoștințe comune, amenințări ca-l va distruge, pentru simplul fapt că se judecă cu principalii săi clienți.

Un avocat precoce și versat în corupție

Avocatul Ionel Măduță are antecedente în materie de corupție. Conform unui articol aflat pe site-ul ziarului Adevărul, în decembrie 2001, respectiv după un an de avocatură, a fost trimis în judecată pentru trafic de influență, sub acuzația că a pretins și a primit de la rudele unui client arestat (Adrian Oros) suma de 10.000 de mărci germane pentru a o remite judecătorilor, în vederea punerii în libertate a acestuia. S-a profilat de la început de carieră pe înfăptuirea justiției prin mituirea magistraților. Avocatul precoce a fost condamnat, în primă instanță, de Curtea de Apel Timișoara la o pedeapsă de patru ani închisoare cu executare. A scăpat ulterior, fiind achitat de Înalta Curte de Casație și Justiție în faza de recurs, în care a angajat un avocat din Baroul Timiș, cunoscut și ca profesor universitar, decan și conducător de doctorate la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, care a făcut demersuri pe lângă judecători cunoscuți de la instanța supremă.

Ulterior, avocatul Ionel Măduța a fost asociat într-o societate comercială și în afaceri imobiliare dubioase cu o consilieră juridică din Oradea, Erszebet Urbanovici, care a fost condamnată în decembrie 2008 la 10 ani închisoare cu executare pentru înșelăciune calificată, fals intelectual și uz de fals. Conform presei bihorene, în sarcina acesteia s-a reținut că ar fi dobândit ilegal, folosindu-se de acte false, o suprafață totală de 23 de hectare de teren, respective 13 hectare de la Primăria Municipiului Oradea și 10 hectare de la Primăria Comunei Borș. Ca modus operandi, asociata avocatului Măduța a încheiat contracte de întreținere cu șapte persoane în vârstă care nu aveau moștenitori legali și apoi a întocmit mai multe acte false, inclusiv documente care atestau schimburi de terenuri, care au fost introduce illegal în documentele de la Arhivele Naționale. Pasul următor al escrocheriei a constat în formularea de acțiuni judecătorești pentru reconstituirea dreptului de preprietate. Cu aportul avocatului Măduța. Asociata avocatului Măduță a câștigat proces după proces la instanțele din Oradea, care au luat în considerare actele false transmise ficial de Arhivele Naționale. Doina Măduța era judecătoare la Tribunalul Bihor În periooada respectivă.

Avocatul Măduța nu a fost tras la răspundere penală, iar asociata sa a decedat suspect în penitenciar. Avocatul a continuat să se implice însă în afaceri imobiliare dubioase și veroase. Acum, se ghidează într-o anumită măsură după rețeta Urbanovici în dosarele Tribunalului Bihor nr. 1521/271/2022 și nr. 595/111/2025 , având ca obiect anulare act notarial respectiv expropriere-despăgubiri, în care sunt implicați clienții săi Molnar Iosif Iuliu și Pater Mihail. Așteptăm să-și spună cuvântul inclusiv procurorul șef Cristian Ardelean, specialist în șantaje și, după unii, amic și protector al soților Măduța.

Valer Marian