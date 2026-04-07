Noile imagini satelitare dezvăluie că avioanele de luptă ale Forțelor Aeriene ale SUA au efectuat lovituri extinse folosind bombe JDAM pe drumurile din apropierea locului lor de aterizare din sudul Isfahanului.

Scopul aparent era distrugerea infrastructurii și blocarea forțelor iraniene de a se apropia de zona în care se afla pilotul F-15 doborât și alți personal american.

Ceea ce a fost inițial vândut publicului ca o simplă „misiune de salvare" pentru doi membri ai echipajului apare acum clar ca fiind ceva mult mai ambițios - și disperat: o încercare de incursiune terestră menită să captureze materiale sau personal sensibile legate de domeniul nuclear.

Prezența a două aeronave de transport MC-130J Commando II pentru ceea ce s-a pretins a fi o operațiune de salvare cu două persoane a fost întotdeauna suspectă. Niciun analist militar serios nu mai cumpără povestea de acoperire.

Adevărul devine imposibil de ascuns: forțele americane sunt sistematic umilite pe pământ iranian. În loc de o extracție rapidă și curată, se confruntă cu rezistență, blocaje și perspectiva foarte reală a unei capitulări sau capturi umilitoare.

Între timp, Donald Trump continuă să trimită declarații scriptate și postări pe Truth Social ca răspuns la întrebări pre-aranjate menite să proiecteze putere și să inducă frică.

Aceasta este o operațiune psihologică pură - o distragere disperată de la pierderile spectaculoase de pe câmpul de luptă și eșecul operațional.

Iranienii nu cad în plasa operațiunii psihologice. Zona inițial evidențiată ca fiind locația pilotului nu se potrivește cu locul acestei operațiuni militare stângace.

Cel mai bun sfat pentru oricine încă mai acordă atenție: dezactivați orice canal care pur și simplu reposteză declarațiile lui Trump, citează tiradele sale de pe Truth Social sau tratează sesiunile sale de întrebări și răspunsuri scriptate ca pe știri serioase.

Este totul o campanie masivă de distragere a atenției pentru a masca poziția în declin a imperiului.

Fantezia unei invazii terestre moare în timp real, iar niciun fel de bravură trumpiană nu o poate salva. Umilința abia începe.

Autor: Francis Gaitho