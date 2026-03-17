Dani Mocanu a pierdut recursul. Manelistul va face 4 ani de închisoare cu executare după extrădarea din Italia

Recursul depus de manelistul Dani Mocanu și fratele său Ionuț a fost respins marți, 17 martie, de Înalta Curte de Casație și Justiție. Condamnarea fraților fugiți în Italia pentru tentativă la omor este definitivă, iar ambii vor executa pedepse cu executare după procesul de extrădare.

ÎCCJ a respins ca nefondat recursul în casație depus de manelistul Dani Mocanu și fratele său, după condamnarea la 4, respectiv 7 ani de închisoare. Potrivit deciziei definitive a curții, cei doi nu mai au nicio cale de atac împotriva condamnării pentru tentativă la omor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În noiembrie 2025, Dani Mocanu a primit la Curtea de Apel Brașov o condamnare definitivă de 4 ani închisoare cu executare, în timp ce fratele lui, Ionuț Nando Mocanu, a primit o pedeapsă de 7 ani de închisoare. Cei doi au fost inculpați după ce, în anul 2022, au bătut cu o rangă un bărbat într-o benzinărie din municipiul Pitești. Agresiunea a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august 2022, polițiștii intervenind la fața locului în urma unui apel la 112.

Frații Mocanu au fugit din România înainte de pronunțarea sentinței de condamnare, fiind localizați în Italia. Autoritățile române au demarat procedurile de extrădare, iar la începutul lunii martie a acestui an Instanța supremă din Italia a decis definitiv predarea și aducerea lor în România.