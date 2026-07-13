De ce rămân companiile cu un decalaj de competențe în limba engleză de afaceri

Un studiu realizat de organizația QS în colaborare cu Cambridge English, în rândul a peste 5.300 de companii din 38 de țări, arată că 69% dintre angajatorii din țările în care engleza nu este limbă oficială consideră această limbă esențială pentru activitatea organizației lor. În același studiu, peste 40% dintre companiile chestionate au raportat un decalaj de competențe atunci când încearcă să recruteze angajați cu un nivel bun de limbă engleză, procent care scade la 25% în rândul managementului mediu și superior. Cercetătorii au constatat că decalajul depășește 40% în fiecare industrie analizată, indiferent de dimensiunea companiei, domeniile precum recrutarea și resursele umane, utilitățile și construcțiile numărându-se printre cele mai afectate. În schimb, în țări precum Belgia, unde 65% dintre angajatori declară că nu se confruntă cu niciun decalaj, sau Elveția, cu 47%, situația arată cât de mult contează contextul național și sistemul educațional în reducerea acestei diferențe.

Ce arată studiile internaționale despre decalajul de competențe

Contradicția dintre clasamentele naționale și realitatea din companii

Datele contrastează puternic cu poziția favorabilă a României în clasamentele internaționale de proficiență lingvistică. Ediția 2025 a EF English Proficiency Index plasează țara pe locul 11 din 123 de țări și regiuni analizate, cu un scor de 605 puncte, în creștere cu 12 puncte față de ediția anterioară. Aparenta contradicție, un nivel național ridicat de engleză combinat cu un decalaj de competențe raportat de companii la nivel global, se explică prin diferența dintre engleza generală, dobândită informal sau în sistemul de educație, și engleza de afaceri, care presupune vocabular tehnic, structuri de negociere, competențe de prezentare și capacitate de comunicare în situații de criză sau în medii multiculturale. Un absolvent care poate urmări fără efort un film sau un podcast în limba engleză nu are, automat, capacitatea de a redacta un contract sau de a susține o prezentare tehnică în fața unui client internațional.

Cine este afectat de acest decalaj în interiorul organizației

Companiile care activează în sectoare reglementate sau în relații comerciale internaționale resimt acest decalaj cu o intensitate mai mare decât media pieței. Un specialist financiar care înțelege perfect o discuție informală în limba engleză poate întâmpina, în continuare, dificultăți reale atunci când trebuie să redacteze un raport pentru un auditor extern sau să susțină o prezentare în fața unui consiliu de administrație internațional. Impactul decalajului de competențe nu se limitează la departamentele care lucrează direct cu clienți sau parteneri internaționali. Echipele tehnice care redactează documentație pentru piețe externe, departamentele de achiziții care negociază contracte cu furnizori străini și echipele de suport care răspund solicitărilor clienților internaționali resimt în egală măsură efectele unei comunicări deficitare în limba engleză, chiar dacă aceste funcții nu sunt vizibile în fața conducerii companiei la fel de des ca departamentele comerciale.

Costul real al unei comunicări deficitare în limba engleză

Consecințele decalajului de competențe nu se limitează la disconfortul unei conversații dificile. O ofertă comercială redactată neclar, o clauză contractuală tradusă ambiguu sau o prezentare care nu reușește să transmită mesajul cheie unui investitor internațional pot costa o companie oportunități de afaceri concrete, nu doar timp suplimentar de pregătire. În departamentele de vânzări internaționale, un reprezentant care nu poate răspunde cu încredere la obiecțiile unui client în limba engleză pierde, în medie, mai mult timp pentru a închide o negociere și generează o impresie de neprofesionalism care afectează relația pe termen lung cu clientul respectiv. Situația se repetă, la o scară mai mică, în fiecare interacțiune scrisă: un email cu formulări nesigure sau cu greșeli evidente de gramatică poate submina credibilitatea unui specialist care, altminteri, stăpânește perfect subiectul discutat. Acumulate la nivelul unei întregi echipe, aceste episoade explică de ce companiile care ignoră decalajul de competențe lingvistice observă, în timp, efecte vizibile asupra ratei de conversie a ofertelor comerciale și asupra satisfacției clienților internaționali.

Standardele de evaluare și măsurarea progresului

Diferența dintre a înțelege o limbă și a o folosi cu autoritate profesională este exact zona în care investiția într-un program de instruire lingvistică specializat își demonstrează valoarea reală. Standardele internaționale de evaluare, precum Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi, permit companiilor să măsoare obiectiv nivelul de pornire și progresul fiecărui angajat, indiferent de furnizorul de curs ales. Compararea rezultatelor pe o scală recunoscută la nivel european, de la nivelul începător A1 până la nivelul avansat C2, oferă departamentelor de resurse umane un limbaj comun cu care pot raporta progresul către conducere și pot justifica bugetul alocat instruirii lingvistice, indiferent de țara în care se află sediul central al companiei.

Cum se construiește un program de engleză de afaceri care funcționează

Programele bazate pe cursuri de engleză pentru companii, construite special pentru mediul corporate, abordează această diferență prin module tematice adaptate activității companiei: comunicare scrisă în corespondență și rapoarte, susținerea prezentărilor, participarea activă la ședințe, negocierea contractelor și gestionarea conversațiilor cu clienți internaționali. Evaluarea inițială a nivelului fiecărui participant, obiectivele măsurabile stabilite împreună cu departamentul de resurse umane și raportarea periodică a progresului transformă un curs generic într-un instrument concret de dezvoltare organizațională, cu rezultate care pot fi urmărite în timp de către conducerea companiei.

Rezultate măsurabile pentru departamentele de resurse umane

Alegerea furnizorului de instruire face diferența dintre un curs livrat corect din punct de vedere metodologic și un program care produce schimbări observabile în activitatea zilnică a echipei. Programele construite pe o metodologie certificată, cu profesori calificați internațional și cu un sistem clar de măsurare a progresului, răspund exact acelui decalaj de 40% identificat de cercetătorii Cambridge English și QS în rândul angajatorilor la nivel global. Pentru departamentele de resurse umane și de formare profesională care doresc să transforme un obiectiv declarat de îmbunătățire a competențelor lingvistice într-un rezultat măsurabil, un program structurat, cu obiective clare și raportare periodică, rămâne cea mai sigură cale de a închide decalajul dintre nivelul general de engleză al angajaților și competențele reale cerute de activitatea de afaceri. Investiția devine astfel măsurabilă, iar rezultatele pot fi urmărite direct în calitatea comunicării profesionale a echipei, nu doar în numărul de ore de curs parcurse.

Surse de date

Cambridge English și QS, English at Work: a global analysis of language skills in the workplace - https://www.cambridgeenglish.org/images/english-at-work-full-report.pdf

EF, English Proficiency Index 2025 - https://www.ef.com/wwen/epi/

Sursa foto: https://www.pexels.com/ro-ro/@karola-g/