S-a descoperit cauza morții subite a apropiatului lui Trump. Ce a stabilit medicul legist în cazul decesului senatorului Graham după vizita la Zelenski

Senatorul Lindsey Graham, unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui Donald Trump din Congres, care a călătorit în întreaga lume pentru a pleda în favoarea unei politici externe mai agresive a SUA, a decedat la 71 de ani în urma unei rupturi a aortei, potrivit concluziilor preliminare ale medicului legist, comunicate de biroul său.

Ruptura peretelui interior al aortei, numită disecție aortică, a fost cauzată de ateroscleroza de care suferea Graham. Cauza oficială a decesului va fi făcută publică după efectuarea analizelor toxicologice și microscopice. Graham, un republican de seamă din Carolina de Sud și fost avocat al Forțelor Aeriene, care a activat în Congres timp de peste trei decenii, împlinise 71 de ani cu doar două zile înainte de a deceda sâmbătă seara. Biroul său declarase inițial că decesul a intervenit după o „suferință scurtă și bruscă".

Trump, care discuta frecvent cu Graham, a spus că acesta a fost pentru el „ca un membru al familiei" și îi este foarte greu să treacă peste această veste. El a declarat în emisiunea „Meet the Press" de la NBC că Graham îl sunase sâmbătă seara după ce se întorsese dintr-o vizită în Ucraina și „părea puțin obosit, dar în regulă". Președintele a dispus ca steagurile din întreaga țară să fie arborate în bernă până sâmbătă seara viitoare.

Cunoscut pentru pozițiile sale dure în materie de politică externă, Graham a fost una dintre cele mai influente figuri din Washington în domeniul afacerilor internaționale și l-a consiliat pe Trump în chestiuni precum războiul cu Iranul și Rusia. El tocmai se intorsese dupa o vizita la Volodimir Zelenski in Ucraina. Vineri, Graham anunțase un acord cu administrația Trump pentru a avansa cu un pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Senatorul, care și-a crescut sora mai mică după moartea prematură a părinților lor, nu a fost niciodată căsătorit.