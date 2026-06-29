Covorul roșu devine coșmarul lui Nicușor Dan: De data aceasta s-a "împiedicat" și a ajuns prea în față. Protocolul a intervenit imediat

Președintele Nicușor Dan are o reală problemă cu primirile oficiale și mai ales cu momentul "covorului roșu". În urmă cu câteva luni, în timp ce trebuia să dea onorul militarilor, Nicușor Dan a luat-o pe lângă covor.

De data aceasta, la primirea președintelui Israelului, Isaac Herzog, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, au venit la întâmpinarea oficială, dar acolo a avut loc un moment stânjenitor.

Nicușor Dan nu și-a dat seama că trebuie să aștepte oaspetele stând pe covorul roșu și a înaintat spre mașina președintelui Israelului, care se vedea în apropiere. În momentul în care Delia Dinu, responsabila de protocol a Cotroceni, dar și alți oameni din anturajul Administrației Prezidențiale i-au strigat "atât, atât, domnule președinte", Nicușor Dan a frânat atât de brusc încât era să se împiedice.

În cele din urmă, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au făcut câțiva pași înapoi, s-au așezat pe covorul roșu și l-au așteptat pe oaspetele Isaac Herzog și soția acestuia.

Președintele Nicușor Dan a transmis luni, la Palatul Cotroceni, în cadrul vizitei oficiale a președintelui Statului Israel, Isaac Herzog, un mesaj privind dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări, combaterea antisemitismului și a discursului urii, dar și situația de securitate din Ucraina și Orientul Mijlociu. Șeful statului a vorbit despre necesitatea păcii și a avertizat asupra pericolului radicalizării societății.

Președintele României a subliniat că relația dintre cele două state este una solidă, construită de-a lungul anilor prin cooperare în domenii strategice.

„Oameni care au contribuit la construcția și apoi la dezvoltarea statului Israel au făcut posibilă o colaborare consistentă în domenii economice, de securitate și industrie de apărare, agricultură și tehnologia informațiilor", a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a arătat că există încă un potențial important de dezvoltare a relațiilor economice bilaterale.

„Există un mare potențial de dezvoltare al acestor relații economice, în ambele sensuri - investiții israeliene în România și investiții românești în Israel - și vom colabora în continuare pentru dezvoltarea acestor schimburi economice", a afirmat președintele.