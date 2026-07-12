Curentii oceanici care regleaza clima ar putea produce un colaps global catastrofal

Un nou studiu de modelare sugerează că există o șansă de 10% până la 23% ca Circulația Meridională de Răsturnare Atlantică, sau AMOC, să fie deja condamnată la colaps, chiar dacă umanitatea reduce dramatic emisiile de gaze cu efect de seră.

AMOC este un sistem gigantic de curenți oceanici care transportă apă caldă și sărată din tropice în Atlanticul de Nord. Pe măsură ce apa se răcește, se scufundă și curge înapoi spre sud, creând un uriaș sistem de transport care ajută la reglarea climei în întreaga Europă, America de Nord, Africa și nu numai.

Fără aceasta, Europa ar putea deveni mult mai rece, modelele de precipitații ar putea fi afectate pe mai multe continente, nivelul mării ar putea crește de-a lungul unor părți ale coastei atlantice a Americii de Nord, iar sistemele meteorologice din întreaga lume ar putea fi perturbate.

Oamenii de știință cred că cele mai mari amenințări pentru AMOC sunt încălzirea globală și topirea rapidă a calotei glaciare din Groenlanda. Pe măsură ce apa dulce se varsă în Atlanticul de Nord, aceasta diluează apa sărată care de obicei se scufundă, slăbind motorul care menține circulația în mișcare.

Noile cercetări estimează că există între 10% și 23% șanse ca suficiente schimbări să fi avut deja loc pentru a angaja sistemul într-un eventual colaps. Asta nu înseamnă că curentul s-ar opri mâine. Dacă se întâmplă, oprirea s-ar desfășura probabil pe parcursul a decenii.

Cercetătorii subliniază că aceasta nu este o predicție că prăbușirea este certă. Cele mai multe simulări ale modelului încă evită acel rezultat, iar reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră rămâne cea mai bună modalitate de a reduce riscul.