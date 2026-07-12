Milionarul care a investit sume uriașe pentru nemurire a aflat că are o boală incurabilă
Postat la: 12.07.2026 |
Bryan Johnson, americanul care a cheltuit zeci de milioane de dolari pentru a descoperi nemurirea a aflat că are o boală incurabilă. Este însă optimist și anunță că „o rezolv problema".
Bryan Johnson a cheltuit o avere ca să evite moartea. A fost însă diagnosticat cu o boală incurabilă, potrivit Futurism.
Cum vrea să se vindece milionarul
Investitorul în tehnologie obsedat de longevitate a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o boală autoimună, în care „stomacul său se mănâncă singur". Totuși, fidel misiunii sale, Johnson crede că poate ieși și din această problemă prin biohacking.
„Voi încerca să o rezolv. Voi împărtăși cu voi totul", a scris el pe X.
Ce boală are milionarul care vrea să scape de moarte
Boala cu care Johnson a fost diagnosticat este gastrita autoimună, o afecțiune în care anticorpii sistemului imunitar încep să atace celulele stomacale. Boala se manifestă adesea fără simptome vizibile și poate duce la cancer.
Bryan Johnson susține că a cheltuit milioane de dolari pentru sănătatea sa în fiecare an. Banii sunt folosiți pentru a menține o armată personală de medici care îl monitorizează constant și îi fac intervenții medicale extreme, cum ar fi înlocuirea sângelui său cu cel al fiului său mai mic.
Explicațiile milionarului
Pentru boala recent descoperită, Johnson a dat vina o parte din obiceiurile nesănătoase pe care le avea când era mai tânăr. El a spus că a consumat prea mult zahăr în copilărie și că în tinerețe s-a confruntat cu stresul. Concluzia sa a fost că dacă nu ar fi avut grijă de corpul său în ultimii ani, situația actuală ar fi fost mult mai rea.
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